«حرب الرسوم» تتلاعب بمؤشرات الأسهم العالمية

تباينت اتجاهات مؤشرات الأسهم العالمية، في جلسة متقلبة أمس، مع تصاعد حرب الرسوم بين الولايات المتحدة والصين، بعد أن رفعت الصين الرسوم الجمركية على السلع الواردة من الولايات المتحدة إلى 125% رداً على خطوة مماثلة من واشنطن رفعت فيها التعريفات على بكين إلى 145%.

وتحولت الأسهم الأمريكية للارتفاع بعدما انخفضت في مستهل التداولات مع تقييم المستثمرين التصعيد الانتقامي الصيني برفع الرسوم الجمركية على الواردات من الولايات المتحدة. كما تحولت الأسهم الأوروبية إلى التراجع بعد صعودها خلال الجلسة لتغلق على خسائر متباينة.

وخلال التعاملات ارتفع مؤشر داو جونز 1.8% أو 728 نقطة إلى 40292 نقطة وصعد ستاندرد آند بورز 100.03 نقطة أو 1.91% إلى 5371.56 نقطة وناسداك 347.6 نقطة أو2.15% إلى 16745.07 نقطة.

واعتبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن سياسته بشأن التعرفات الجمركية «تبلي بلاءً حسناً»، على رغم الاضطرابات في الأسواق العالمية وتراجع الدولار أمام عملات أخرى.

وكتب ترامب عبر منصته «تروث سوشال» «نحن نبلي بلاءً حسناً في سياستنا بشأن التعرفات. (أنباء) مفرحة لأمريكا والعالم! تمضي بشكل سريع». وانخفضت الأسهم الأوروبية في نهاية أسبوع متقلب هيمنت عليه مخاوف من التداعيات الاقتصادية لحرب الرسوم الحمائية.

وأغلق مؤشر ستوكس منخفضاً 0.10% ومؤشر داكس الألماني 0.92% وكاك الفرنسي 0.30% وفوتسي الايطالي 0.73% فيما خالف مؤشر فايننشال تايمز البريطاني الاتجاه وصعد 0.64%.

وانخفضت الأسهم الأوروبية مسجلةً أدنى مستوى في عام ونصف خلال الأسبوع عندما فرض الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في البداية رسوماً جمركية «مضادة» قبل أن يعلقها بعد ساعات من دخولها حيز التنفيذ، ما تسبب في تقلبات حادة للأسهم العالمية التي فقدت تريليونات الدولارات من قيمتها السوقية في الآونة الأخيرة.

وتراجع مؤشر نيكاي الياباني في ظل قلق المتعاملين بشأن تداعيات حرب الرسوم إضافة إلى قوة الين التي عززتها التدفقات على عملات الملاذ الآمن. وهبط نيكاي 2.96% ليغلق عند 33585.58 نقطة، بعد أن هوى 5% في وقت سابق من الجلسة. وأغلق مؤشر توبكس منخفضاً 2.85% عند 2466.91 نقطة. وتراجع الدولار 1% إلى أدنى مستوى منذ 30 سبتمبر مقابل الين.