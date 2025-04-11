«حرب الرسوم» تدمي المؤشرات الأمريكية وتهوي بأسهم التكنولوجيا

تصاعدت الحرب التجارية بين أمريكا والصين، أمس، مع إعلان البيت الأبيض، زيادة التعريفات الجمركية على بكين إلى 145 %.

وتراجعت مؤشرات وول ستريت، وانخفض داو جونز 3.33 %، وستاندرد آند بورز 4.24 %، وهبط ناسداك 4.99 %.

وتصدرت أسهم التكنولوجيا التراجعات، وفي مقدمتها «أبل» و«تسلا»، وذلك بأكثر من 13 % و11 % على التوالي، وخسرت «إنفيديا» و«ميتا» و«أمازون» 8 % لكل منها، ونزلت أسهم «مايكروسوفت» و«ألفابت» بحوالي 5 %، فيما قفزت الأسهم الأوروبية مسجلة أفضل أداء منذ أكثر من 3 سنوات، بعد أن أدى قرار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب تعليق الرسوم الجمركية المضادة على معظم الشركاء التجاريين إلى ارتفاعات كبيرة بعد موجة بيع حادة.

ورداً على ذلك أوقف الاتحاد الأوروبي أمس إجراءات مضادة طبقها على واردات أمريكية بقيمة 21 مليار يورو تقريباً.

وقفز مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 3.7 % وصعدت البورصات الرئيسية في أوروبا أيضاً بين 3 إلى 4.7 %. وسجل المؤشر القياسي والمؤشرات الرئيسية في ألمانيا وإسبانيا وبريطانيا أفضل أداء خلال جلسة واحدة منذ مارس 2022.

وقفز «كاك» الفرنسي 3.8 % مسجلاً أفضل أداء خلال يوم واحد منذ أكتوبر 2022.

وقفزت أسعار الذهب لتسجل مستوى تاريخياً، فيما اقترب سعر الأوقية خلال التعاملات من مستوى 3200 دولار.