الأسهم الأوروبية تبحث عن بوصلة.. واليابانية تتراجع للجلسة الثالثة

استقرت الأسهم الأوروبية، الخميس، إذ يترقب المستثمرون أحدث المؤشرات من مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، خلال ندوة جاكسون هول حول مسار السياسة النقدية.

وتراجع المؤشر ستوكس 600 الأوروبي بنسبة 0.18،%، وكاك الفرنسي بنسبة 0.42 %، فيما انخفض داكس الألماني وفوتسي البريطاني هامشياً، بينما ارتفع فوتسي الإيطالي بنسبة 0.21 %.

ويشارك مسؤولو بنوك مركزية من حول العالم في جاكسون هول. وسيظل التركيز منصباً على الخطاب الختامي لرئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي، جيروم باول، بحثاً عن تلميحات حول تخفيضات محتملة في أسعار الفائدة هذا العام.

يأتي هذا، بينما تتواصل المناقشات المتعلقة بأمن أوكرانيا، في حال إبرام اتفاق سلام مع روسيا، مع استمرار عدم الارتياح في ألمانيا، بشأن إرسال قوات حفظ سلام، رغم انفتاح المستشار الألماني على ذلك.

وقالت روسيا إن محاولات التعامل مع المسائل الأمنية المتعلقة بأوكرانيا دون مشاركتها «لن تفضي إلى شيء».

وارتفعت أسهم قطاع الدفاع واحداً في المئة، بعد تعرضها لضغوط هذا الأسبوع، على خلفية توقعات التوصل إلى اتفاق سلام بين أوكرانيا وروسيا.

وقفز سهم آكر بي.بي 3.1 في المئة، بعد أن حققت الشركة المشغلة لحقول النفط اكتشافاً نفطياً كبيراً في بحر الشمال.

وهوى سهم نوفونيسيس 7.1 في المئة، بعد أن أعلنت شركة التكنولوجيا الحيوية الدنماركية عن نتائج الربع الثاني.

انخفض المؤشر نيكاي الياباني للجلسة الثالثة على التوالي، الخميس، مع بيع مستثمرين أسهماً لجني الأرباح، بعد ارتفاعها في الآونة الأخيرة، في حين انخفضت أسهم شركات التكنولوجيا التي تقتفي أثر نظيراتها في الولايات المتحدة.

وتراجع نيكاي 0.65 في المئة، إلى 42610.17 نقاط عند الإغلاق. وخسر المؤشر 2.5 في المئة على مدار الجلسات الثلاث الماضية، بعد ارتفاعه لأعلى مستوى يوم الثلاثاء.

ونزل المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً 0.52 في المئة، إلى 3082.95 نقطة.

وقال ناوكي فوجيوارا كبير مديري الصناديق في شركة شينكين لإدارة الأصول «المستثمرون واصلوا بيع الأسهم لجني الأرباح، لكن بعض المستثمرين الذين لم يتمكنوا من شراء الأسهم بعد ارتفاعها، قاموا بشرائها بعد انخفاضها،وهو ما حد من خسائر المؤشر نيكاي».

وهبط سهم طوكيو إلكترون لصناعة معدات تصنيع الرقائق الإلكترونية 2.41 في المئة. وخسر سهم سوفت بنك جروب، التي تستثمر في شركات التكنولوجيا الناشئة 2.01 في المئة.

وفي وول ستريت، انخفض المؤشران ناسداك وستاندرد آند بورز 500 خلال الليل، مع بيع مستثمرين أسهم شركات التكنولوجيا، وتحولهم لقطاعات أقل تقييماً.

وخسر سهم دياتشي سانكيو لصناعة الأدوية 7.18 في المئة، ليصبح الأسوأ أداء بين 225 سهماً مدرجة على المؤشر نيكاي.

وخالف سهم أدفانتست لصناعة معدات اختبار الرقائق هذا الاتجاه، وارتفع 1.67 في المئة، بعدما انخفض 5.6 في المئة أمس الأربعاء.

وارتفعت أسهم شركات تصنيع الكابلات، التي تعتبر مؤشراً على الطلب على مراكز البيانات، مع صعود سهم فوروكاوا إلكتريك 1.17 في المئة، وسهم فوجيكورا 1.02 في المئة.

وتترقب السوق تصريحات سيدلي بها جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي)، المتوقعة غداً الجمعة، في الندوة السنوية للمجلس في جاكسون هول بولاية وايومنج، للحصول على مؤشرات بشأن السياسة النقدية.

ويتوقع المستثمرون خفض أسعار الفائدة 25 نقطة أساس في سبتمبر، وفقاً لبيانات جمعتها مجموعة بورصات لندن.

وذكر فوجيوارا أن السوق توقعت بالفعل أن يتحدث باول عن تيسير السياسة النقدية، وبالتالي، قد تؤدي التصريحات التي تتماشى مع التوقعات، إلى عمليات بيع لأسهم الشركات المحلية الأسبوع المقبل.

وأضاف «لكي يرتفع المؤشر نيكاي أكثر من ذلك، لا بد أن تتأكد السوق من أن مجلس الاحتياطي الاتحادي سيخفض أسعار الفائدة في سبتمبر، ومن مصير السياسة اليابانية، وتوقعات الشركات اليابانية للنصف الثاني من العام».