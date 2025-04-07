انهيارات في الأسواق العالمية.. والخسائر تلامس 10 تريليونات دولار



واصلت الأسواق المالية في العالم الانهيار على خلفية تمسك الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بالرسوم الجمركية المعممة التي فرضها على باقي الدول، ورد الصين عليها، ما ينذر بعواقب وخيمة على الاقتصاد العالمي.

وفقدت الأسهم العالمية تريليونات الدولارات من قيمتها السوقية خلال ثلاثة أيام، مع تخلي المستثمرين عن آمالهم في تراجع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن سياسته المتعلقة بالرسوم الجمركية.

وبحسب تقرير لوكالة بلومبرج، تراجعت القيمة السوقية للأسهم العالمية بقيمة 9.5 تريليونات دولار في ثلاثة أيام، بما في ذلك عمليات البيع أمس في أوروبا وآسيا.

ومن بين هذه الخسائر، فقدت سوق الأسهم الأمريكية 6.6 تريليونات دولار خلال يومي الخميس والجمعة فقط، وهي أكبر خسارة في يومين على الإطلاق، بحسب بيانات «داو جونز ماركت داتا».

وهدد الرئيس الأمريكي الصين، قائلاً عبر حسابه على «تروث سوشيال»: «إذا لم تسحب الصين الرسوم الجمركية التي فرضتها على الواردات الأمريكية بنسبة 34 % سأفرض بداية من 9 أبريل رسوماً إضافية ضدها بنسبة 50 %، وسأنهي كافة المحادثات معها».

وفي «وول ستريت»، شهدت المؤشرات الرئيسية هبوطاً حاداً عند الفتح، في وقت يسعى المستثمرون لملاذ آمن بالإقبال على السندات الحكومية، وسط مخاوف بشأن نمو الاقتصاد العالمي بسبب رسوم ترامب. وتراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي 0.45 %، فيما ارتفاع مؤشر «ستاندرد آند بورز»، بعد تراجعه عند الفتح، بنسبة 0.37 %، كذلك زاد مؤشر «ناسداك» المجمع 0.79 %.

كذلك هوت الأسهم الأوروبية إلى أدنى مستوى في 16 شهراً وسط سعي المستثمرين لتقييم احتمالات حدوث ركود بعد الرسوم الجمركية الشاملة التي أعلنتها الولايات المتحدة الأسبوع الماضي. وتراجع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي 1.23 %، ونزل مؤشر «داكس» الألماني 3.8 %، و«فايننشال تايمز» البريطاني 4.16 %، و«كاك» الفرنسي 4.51 %.

وتراجع مؤشر «نيكاي» الياباني إلى أدنى مستوى في عام ونصف العام وسط انخفاض مؤشر أسهم البنوك بأكثر من 17 % خلال الجلسة، إذ استمرت المخاوف بشأن الركود العالمي الناجم عن الرسوم الجمركية في التأثير على الأسواق، وانخفض المؤشر بنسبة 8.8 %.