تراجع الأسهم اليابانية للجلسة الثانية

انخفضت مؤشرات الأسهم اليابانية الأربعاء، للجلسة الثانية على التوالي، وسط عمليات جني المستثمرين الأرباح للاستفادة من المكاسب السابقة، والتي تزامنت مع الضغوط التي تتعرض لها أسهم شركات التكنولوجيا الآسيوية.

وعند الإغلاق، تراجع مؤشر "نيكاي" 1.5% عند 42888 نقطة، وانخفض نظيره الأوسع نطاقًا "توبكس" 0.55% عند 3098 نقطة.

وفي حين ارتفع العائد على سندات الحكومة اليابانية لأجل عشر سنوات بأكثر من نقطة أساس عند 1.61%، هبطت العملة الأمريكية أمام نظيرتها اليابانية خلال التعاملات 0.3% عند 147.23 ينا.

وانخفض سهم "سوفت بنك جروب" 7.15% إلى 14890 ينًا، كما تراجع سهم "أدفانتست" المُصنّعة لمعدات اختبار الرقائق، بنسبة 5.65% إلى 10765 ينًا.

يأتي هذا بعدما قال هوارد لوتنيك، وزير التجارة الأمريكي ، إن واشنطن تسعى للحصول على حصة في شركة "إنتل" مقابل المنح النقدية التي تمت الموافقة عليها خلال الإدارة السابقة، وذلك بعد إعلان "سوفت بنك" استثمارًا بقيمة ملياري دولار في صانعة الرقائق المتعثرة.

كما أشار "لوتنيك" إلى أن الوثائق الخاصة بالاتفاقيات التجارية مع اليابان وكوريا الجنوبية من المتوقع إنجازها خلال الأسابيع المقبلة، بعدما وافقت واشنطن الشهر الماضي على خفض الرسوم الجمركية على واردات السيارات اليابانية إلى 15% من 27.5%، فيما التزمت طوكيو بضخ استثمارات بقيمة 550 مليار دولار في الولايات المتحدة.