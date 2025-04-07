تراجع حاد في الأسهم العالمية بعد الانهيار الكبير في وول ستريت

سجلت الأسهم تراجعاً حاداً في أنحاء العالم، اليوم الاثنين، بعد أن أدت زيادة الرسوم الجمركية الأمريكية، والرد من جانب بكين، إلى حدوث عمليات بيع ضخمة.

وتراجعت الأسهم الأوروبية تبعاً للأسواق الآسيوية، حيث سجل مؤشر داكس الألماني انخفاضاً بنسبة 6.5 %، ليصل إلى 29. 19311 نقطة، وفي باريس، سجل مؤشر كاك 40 تراجعاً بنسبة 5.9 %، ليصل إلى 96. 6844 نقطة، بينما تراجع مؤشر فوتسي 100 البريطاني بنسبة 5 %، ليصل إلى 73. 7652 نقطة.

وبالنسبة للعقود الآجلة الأمريكية، ظهرت مؤشرات على إمكانية حدوث مزيد من التراجع في المستقبل. فقد سجل مؤشر ستاندرد آند بورز 500 تراجعاً بنسبة 3.4 %، بينما انخفض مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 3.1 %، وسجل مؤشر ناسداك انخفاضاً بنسبة 5.3 %.

وهبطت الأسهم الروسية في بداية تداولات بورصة موسكو اليوم الاثنين، وفقاً لبيانات التداول.

وهبط مؤشر «إم أو اي إكس» بنسبة 4.72 %، ليصل إلى 55. 2650 نقطة، كما تراجع مؤشر «آر تي إس» بنسبة 4.72 %، ليصل إلى 75. 990 نقطة، حسبما ذكرت وكالة تاس الروسية للأنباء.

وتراجع مؤشر «إم أو اي إكس» بنسبة 3.76 %، ليصل إلى 74. 2679 نقطة، كما تراجع مؤشر «آر تي إس» بنسبة 3.67 %، ليصل إلى 67. 1001 نقطة.

من ناحية أخرى، ارتفع سعر صرف اليوان الصيني مقابل الروبل الروسي، بواقع 6. 3 كوبيك، ليصل إلى 773. 11 روبل.

وأغلقت بورصة تايوان على تراجع بنسبة قياسية بلغت 9,7 %، هي الأعلى في تاريخها، في ظل الحرب التجارية الضارية، التي يشنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والإجراءات الانتقامية التي اتخذتها الصين.

وخسر مؤشر تايكس 9,7 %، أي 2065.87 نقطة، ليصل إلى 19232.35 نقطة، بانخفاض قياسي منذ إنشائه عام 1967، على خلفية مخاوف من ركود عالمي، عقب الرسوم الجمركية الشاملة التي فرضها ترامب على الشركاء التجاريين للولايات المتحدة، والرد الانتقامي من الصين.

وانخفض سهم شركة «تايوان سيمايكونداكتر مانيوفاكتشورنغ» العملاقة لتصنيع أشباه الموصلات 10 %، رغم أن قطاع صناعة الرقائق الحيوي، لم يكن مستهدفاً برسوم ترامب الجمركية.