هل تواصل الأسهم الأمريكية الانهيار على وقع الرسوم؟

تواجه الأسواق المالية أسبوعاً آخر من التقلبات المتوقعة، في ظل استمرار تداعيات الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، والتي ألقت بظلالها الثقيلة على ثقة المستثمرين، عقب أسوأ أسبوع للأسهم الأمريكية منذ اندلاع أزمة جائحة كورونا قبل خمس سنوات.

وبحسب تقرير «رويترز» الأسبوعي للأسهم الأمريكية؛ فإن المستثمرين يترقبون مؤشرات إلى احتمال اقتراب السوق من قاع مؤقت، بعد أن هزت قرارات ترامب الأسواق العالمية، حيث سجل مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» أكبر خسارة أسبوعية له منذ مارس 2020، في حين أنهى مؤشر «ناسداك المركب» تعاملات الجمعة متراجعاً بأكثر من 20 % عن ذروته المسجلة في ديسمبر، ليؤكد دخوله رسمياً في مرحلة «السوق الهابطة»، كما هبط مؤشر «داو جونز الصناعي» بأكثر من 10 % عن مستوياته القياسية، ليقع تحت تصنيف «تصحيح سوقي» أيضاً.

وتتزايد المخاوف من مزيد من التقلبات مع اقتراب موعد 9 أبريل، وهو التاريخ الذي حدده ترامب لتفعيل رسومه الجمركية العالمية المتبادلة، في أعقاب إعلانه المفاجئ يوم الأربعاء الماضي، الذي دفع الأسواق إلى موجة بيع حادة وأثار مخاوف من ركود اقتصادي عالمي.

خريطة غير واضحة

ويعقّب جيفري بالما، رئيس قسم الحلول متعددة الأصول في «كوهين آند ستيرز»: «لا أحد يمتلك خريطة طريق واضحة للتعامل مع هذه المرحلة؛ إذ يوجد الكثير من التساؤلات حول الرسوم، وردود الأفعال الانتقامية، وأين سينتهي هذا كله؟».

ومنذ إعلان ترامب، خسر مؤشر «ستاندرد آند بورز» أكثر من 5 تريليونات دولار من قيمته السوقية في يومين فقط، وهو أكبر انخفاض مسجّل خلال هذه الفترة القصيرة، بحسب بيانات LSEG.

وحذر ماثيو ميسكن كبير استراتيجيي الاستثمار في جون هانكوك من أنَّ «الأسواق قد تعادي نفسها؛ إذ إن هذا النوع من التراجعات قد يهز الثقة ويؤدي إلى ضعف النشاط الاقتصادي».

وبحسب «رويترز» فإنَّ رسوم ترامب المقترحة تُعد الأعلى منذ أكثر من قرن، إذ تشمل ضريبة أساسية بنسبة 10 % على جميع الواردات، ورسوماً إضافية على عشرات الدول.

وقد تصاعدت الحرب التجارية مع رد الصين يوم الجمعة بفرض رسوم انتقامية بنسبة 34 % على السلع الأمريكية. وخفض المستثمرون توقعاتهم الاقتصادية وأرباح الشركات، حيث رفعت «جي بي مورغان» نسبة احتمال وقوع ركود عالمي خلال 2025 من 40 % إلى 60 %.

ورغم بعض الآمال بأن يتوصل ترامب إلى صفقات مع دول معينة لتقليل حدة الرسوم، إلا أن كثيرين لا يرون مؤشرات إلى استعداده لتقديم تنازلات.

وعقّب سكوت كرونرت الاستراتيجي لدى «سيتي»: الفرصة للعدول لا تزال قائمة، لكن النافذة تضيق، وبعض الضرر لثقة المستهلكين والأعمال قد وقع بالفعل، بغض النظر عن نهاية التفاوض. من جهة أخرى، سجّل مؤشر التقلب Cboe أعلى إغلاق له منذ أبريل 2020، وهو ما يعكس مستويات عالية من القلق لدى المستثمرين.

كما أظهرت نتائج استطلاع جمعية المستثمرين الأفراد الأمريكية أن نسبة التوجهات المتشائمة بلغت 61.9 %، وهي الأعلى منذ الأزمة المالية في عام 2009.

وفي ظل هذا المشهد القاتم، يترقب المستثمرون بحذر انطلاق موسم نتائج أرباح الشركات، وسط توقعات بنمو أرباح مؤشر «ستاندرد آند بورز 500»، بنسبة 7.8 % في الربع الأول مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي، وفقاً لبيانات LSEG IBES.

ومن المقرر أن تعلن بنوك كبرى مثل جي بي مورغان وويلز فارجو نتائجها في 11 أبريل. وقالت «آر بي سي كابيتال ماركتس» في بيان الجمعة الماضية إنها «خفضت توقعاتها لأرباح إس آند بورز 500 للعام 2025 مشيرة إلى حالة عدم اليقين الكبيرة».

ويرى بعض المحللين، الذين استطلعت رويترز آراءهم، أن الهبوط الحاد ربما يُخفض سقف التوقعات، ما يجعل أي أخبار إيجابية مفاجئة كفيلة بتحفيز ارتداد في الأسواق.

ويقول كيث ليرنر المدير المشارك للاستثمار في «تروست» إنَّ «أي إشارات إيجابية، ولو بسيطة، قد تؤدي إلى انتعاش مؤقت لأن الجميع مستعدون للأسوأ».

من جهة أخرى، من المنتظر أن يصدر تقرير مؤشر أسعار المستهلكين يوم الخميس المقبل، وهو ما قد يساعد على تحديد خط أساس لمعدلات التضخم، قبل أن تظهر آثار الرسوم الجديدة، التي يتوقع على نطاق واسع أن ترفع الأسعار.

وقد بدأ المستثمرون بتسعير مزيد من خفض أسعار الفائدة من الاحتياطي الفيدرالي هذا العام، بعد إعلان الرسوم، مع توقعات بخفض يصل إلى 100 نقطة أساس وفقاً لبيانات LSEG.

وحذر جيروم باول رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، الجمعة الماضية من أن الرسوم «أكبر من المتوقع» وأن التداعيات الاقتصادية المحتملة – بما في ذلك التضخم المرتفع والنمو البطيء – «ستكون كذلك».

وفي الختام، قال بالما من «كوهين آند ستيرز»: «من الضروري أن تُظهر الأسواق بعض الاستقرار في الأيام المقبلة».

أبرز أحداث الأسبوع

الاثنين 07 أبريل:

مؤشر ائتمان المستهلك

كلمة أدريانا كوغلر محافظة بنك الاحتياطي الفيدرالي

الثلاثاء 08 أبريل:

مؤشر تفاؤل الأعمال الصغيرة عن شهر مارس

كلمة ماري دالي رئيسة بنك الاحتياطي الفيدرالي في سان فرانسيسكو

الأربعاء 09 أبريل:

مؤشر مبيعات تجارة الجملة

كلمة توم باركين رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في ريتشموند

محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة بمجلس الاحتياطي الفيدرالي

نتائج: دلتا أيرلاينز

الخميس 10 أبريل:

الطلبات الأولية لإعانة البطالة

مؤشر أسعار المستهلكين الشهري والسنوي

الموازنة العامة للخزينة الفيدرالية

شهادة ميشيل بومان محافظة بنك الاحتياطي الفيدرالي أمام مجلس الشيوخ

كلمة جيف شميد رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في كانساس سيتي

كلمة أوستن جولسبي، رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في شيكاغو

الميزانية الفيدرالية الأمريكية الشهرية/ مارس

الجمعة 11 أبريل:

مؤشر أسعار المنتجين الشهري والسنوي

مؤشر ثقة المستهلك

كلمة ألبرتو موسالم رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في سانت لويس

كلمة جون ويليامز رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي في نيويورك

نتائج: بلاكروك، جيه بي مورغان، ويلز فارغو