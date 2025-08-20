تحسّن قوي في أداء «منازل» خلال النصف الأول

أعلنت شركة منازل، المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، تحقيق تقدم ملحوظ في أدائها المالي والتشغيلي خلال النصف الأول من عام 2025، بما يعكس نجاح خطة إعادة الهيكلة المالية وإعادة هيكلة الديون التي تنفذها الشركة.

وسجّلت الشركة تحولاً كبيراً مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، حيث تراجع العجز إلى مستوى هامشي بلغ نحو 700,000 درهم إماراتي، مقابل 59.9 مليون درهم في النصف الأول من عام 2024، أي بتحسّن نسبته 99%. ويعكس هذا الإنجاز تحسّناً في جودة الإيرادات وكفاءة التشغيل، بما يمهّد الطريق لتحقيق ربحية مستدامة مستقبلاً.

وجاء هذا الأداء مدفوعاً بارتفاع الربح الإجمالي بنسبة 18% ليصل إلى 18.2 مليون درهم، كما انخفضت تكاليف التمويل بنسبة 35%. كما بلغت الإيرادات 47.7 مليون درهم إماراتي، مدعومة باستقرار العوائد من محفظة العقارات الاستثمارية ومصادر الدخل المتكررة من خدمات إدارة العقارات والمرافق.

وأكدت الشركة مواصلتها خلال النصف الثاني من العام تنفيذ خطتها لخفض حجم الدين، إلى جانب إطلاق مشاريع جديدة من شأنها أن تنعكس إيجاباً على نتائج نهاية العام، بما يعزز مسار التحسّن لتحقيق أداء مالي وتشغيلي أقوى.