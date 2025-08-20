سوق دبي يواصل سلسلة مكاسبه للجلسة الرابعة

عزز سوق دبي المالي مكاسبه للجلسة الرابعة على التوالي، إذ واصل مؤشر السوق صعوده بـ0.36% أو ما يعادل 22 نقطة، مسجلاً 6150.94 نقطة، رابحاً ما يناهز 3 مليارات درهم بدعم أداء الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسة.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 1.052 تريليون درهم في نهاية جلسة الاثنين إلى 1.055 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس.

وقفز سهم «اكتتاب القابضة» بالحد الأقصى عند 0.290 درهم، ليقود ارتفاعات 22 سهماً بسوق دبي مرتفعاً 14.6%، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من إجمالي سيولة السوق بـ110 ملايين درهم مرتفعاً بأكثر من 1% للجلسة الثانية على التوالي عند 14.95 درهماً، تلاه «باركن» بسيولة 56.8 مليون درهم مرتفعاً 0.66% عند 6.13 دراهم، ثم «الإمارات دبي الوطني» جاذباً 43.4 مليون درهم.

وصعدت في سوق دبي أسهم الإثمار القابضة 8.3%، ودبي التجاري 4.04%، وسبينس 3.97%، وديوا 1.1%، فيما انخفضت أسهم دبي الوطنية للتأمين 8.2%، والإمارات ريم للاستثمار 2.4%، ودبي للمرطبات 2.3%، والمزايا القابضة 2.1%.

وتواصلت وتيرة الشراء في سوق دبي، واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء بصافي استثمار 117 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 248.5 مليون درهم مقابل 131.5 مليوناً للمبيعات.

سوق أبوظبي

إلى ذلك، أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند 10209.70 نقاط متراجعاً هامشياً بنسبة 0.03%.

وتصدر «أبوظبي الإسلامي» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 179 مليون درهم، تلاه «أدنوك للغاز» جاذباً 72 مليون درهم، ثم «أدنوك للتوزيع» بسيولة 60.5 مليون درهم.

وشهد سوق أبوظبي تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على أسهم الشركة العالمية القابضة بقيمة 311.7 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقة على 778.3 ألف سهم من أسهم الشركة، بسعر تنفيذ 400.3 دراهم للسهم.

وارتفعت أسهم أسمنت الفجيرة 6.4%، ورابكو للاستثمار 3.1%، والخليج للمشاريع الطبية 2.75%، ومجموعة أرام 2.56%، في المقابل، انخفضت أسهم أم القيوين للاستثمارات 9.9%، وأسمنت الخليج 4.98%، وإي سفن - أذونات 3.2%، وجلفار 2.8%.

السيولة

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة ناهزت 1.8 مليار درهم، منها 1.3 مليار درهم في سوق أبوظبي، و514.5 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 471.6 مليون سهم عبر 31.9 ألف صفقة.

الأسواق العربية

وشهدت أغلب مؤشرات الأسواق العربية تراجعات هامشية في الأداء، إذ تراجع «تاسي» السعودي 0.04%، والقطري 0.21%، ومسقط 0.25%، والبحرين 0.33%، فيما ارتفعت بورصة الكويت 0.08%، وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر بورصة مصر 0.77%.

السعودية

وتفصيلاً، تراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» هامشياً بنسبة 0.04% ليغلق عند 10882 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها الإجمالية نحو 4 مليارات ريال.

وانخفضت أسهم أرامكو السعودية، وبي إس إف، وبنك الرياض، والتصنيع، وسابك للمغذيات، واللجين، وبوبا العربية، ومرافق، وجبل عمر، وكاتريون بنسب تراوحت بين 1 و2%. وتصدر سهما سيبنومي ريتيل، والبحر الأحمر، تراجعات السوق بنسبة 5%، في المقابل، صعدت أسهم أكوا باور، وبنك البلاد، والأول، واتحاد اتصالات، وإعمار، وبنك الجزيرة، وطيران ناس، والموسى، وزين السعودية، والموارد، بنسب تتراوح بين 1 و3%.

مصر

ارتفعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وبلغت قيمة التداول 5.4 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 11 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.516 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.77% ليغلق عند مستوى 36100 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.64% ليغلق عند مستوى 44202 نقطة، وقفز مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.76% ليغلق عند مستوى 16222 نقطة، وزاد مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية «EGX35-LV» بنسبة 0.08% ليغلق عند مستوى 3853 نقطة.

كذلك، ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.38% ليغلق عند مستوى 10808 نقاط، وصعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 14489 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.13% ليغلق عند مستوى 3632 نقطة.

الأردن

واصلت البورصة الأردنية، الثلاثاء، ارتفاعها للجلسة الثانية على التوالي، بدعم شراء في أسهم قيادية مثل البنك العربي وسط سيولة ضعيفة.

وأغلق المؤشر العام للأسهم مرتفعاً بنسبة 0.17% إلى 2970.07 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول 6 ملايين دينار، مقارنة مع 9.1 ملايين في الجلسة السابقة.

وارتفع سهم الاتصالات الأردنية 0.69 بالمئة إلى 2.91 دينار، وسهم مصفاة البترول 0.39 بالمئة إلى 5.21 دنانير، وسهم البنك العربي 0.51 بالمئة إلى 5.89 دنانير، فيما تراجع سهم البوتاس العربية 0.31 بالمئة إلى 31.9 ديناراً.