مؤشر داو جونز يفقد 2000 نقطة في تعاملات اليوم

واصلت أسواق الأسهم في العالم تراجعها الحاد لليوم الثاني على التوالي بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يوم الأربعاء الماضي فرض رسوم شاملة على الواردات الأمريكية من أغلب دول العالم. ولم تنجح بيانات سوق الوظائف الأمريكية التي صدرت اليوم وجاءت أفضل كثيرا من التوقعات في وقف تراجع أسواق المال.

وتراجع مؤشر إس أند بي 500 للأسهم الأمريكية بنسبة 7ر5% في ختام تعاملات اليوم. وتراجع مؤشر داو جونز الصناعي القياسي بواقع 2054 نقطة لتسجل البورصة الأمريكية أسوأ أداء لها منذ جائحة فيروس كورونا المستجد عام 2020 . كما تراجع مؤشر ناسداك المجمع بنسبة 5ر5%.

حتى الآن، لم يستفد في الأسواق من الحرب التجارية سوى عدد قليل، إن وُجد. وشهدت الأسهم الأوروبية بعضًا من أكبر خسائرها خلال اليوم، حيث انخفضت مؤشراتها بنحو 5%. وانخفض سعر النفط الخام إلى أدنى مستوى له منذ عام 2021. كما شهدت أسعار بعض العناصر الأساسية الأخرى للنمو الاقتصادي مثل النحاس، انخفاضًا حادًا وسط مخاوف من أن تؤدي الحرب التجارية إلى إضعاف الاقتصاد العالمي بأكمله.

وأدى رد الصين على الرسوم الجمركية الأمريكية إلى تسارع الخسائر في الأسواق العالمية. وأعلنت وزارة التجارة الصينية اعتزامها فرض رسوم بنسبة 34% على المنتجات الأمريكية اعتبارا من 10 أبريل ردا على الرسوم الأمريكية. تمتلك الولايات المتحدة والصين أكبر اقتصادين في العالم.

استعادت الأسواق بعض خسائرها لفترة وجيزة بعد صدور تقرير الوظائف الأمريكية صباح الجمعة، والذي أشار إلى أن أصحاب العمل سرّعوا وتيرة التوظيف خلال الشهر الماضي بأكثر مما توقعه المحللون. ويُعدّ هذا أحدث مؤشر على أن سوق العمل الأمريكية ظلت قوية نسبيًا حتى بداية عام 2025، وكانت ركيزةً أساسيةً في نجاة الاقتصاد الأمريكي من الركود.

لكن بيانات الوظائف تشير إلى الموقف في الماضي، في حين يتعلق الخوف الذي يُخيّم على الأسواق المالية بالتداعيات المنتظرة للرسوم التي قرر ترامب فرضها على كل الواردات الأمريكية تقريبا.

وكانت الخسائر الأكبر في وول ستريت في الساعات الأولى من تعاملات اليوم من نصيب الشركات التي لها أعمال كبيرة مع الصين، حيث تراجعت سهم مجموعة الكيماويات دوبونت بنسبة 7ر11% بعد إعلان الصين إطلاق تحقيق احتكار ضد شركة دوبونت تشاينا التابعة لمجموعة الكيماويات الأمريكية.

وتراجع سهم جي.إي هيلث كير للأجهزة الطبية بنسبة 7ر12% بعد إعلان تراجع إيراداتها من الصين في العام الماضي بنسبة 8ر13%.