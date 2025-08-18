تراجع طفيف لمؤشرات «وول ستريت».. والعيون على اجتماع «جاكسون هول» وأرباح التجزئة



شهدت مؤشرات الأسهم الأمريكية تراجعاً طفيفاً بعد أسبوع مربح مدعوم بآمال خفض أسعار الفائدة من قبل الاحتياطي الفيدرالي. ويراقب المتداولون ما سيحدث خلال اجتماع «جاكسون هول» الأسبوع الجاري، إضافة إلى تقارير الأرباح لمتاجر التجزئة الكبرى. وتراجع مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.11 %، وانخفض مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.05 %، ونزل مؤشر «ناسداك» المجمع بنسبة 0.03 %.

وانخفضت أسهم «تسلا» 0.7% بعد أن ذكرت صحيفة التايمز، الصادرة في لندن، أن شركة صناعة السيارات الكهربائية تقدم الآن خصومات تصل إلى 40 % على السيارات المستأجرة في البلاد، في ظل تراجع المبيعات.

وسيظل محضر الاحتياطي الفيدرالي محط الأنظار هذا الأسبوع، حيث يسافر أعضاء البنك المركزي إلى جاكسون هول، وايومنغ، لحضور الاجتماع السنوي للسياسة الاقتصادية. وسيراقب المستثمرون الحدث بحثاً عن مؤشرات حول المسار المستقبلي لأسعار الفائدة.

وخسرت الأسهم الأوروبية بعض قوتها مع تطلع المتعاملين إلى نتائج اجتماع بين زعماء المنطقة الأوروبية والرئيس الأمريكي دونالد ترامب لمناقشة أزمة أوكرانيا.

وخلال التداولات، وارتفع مؤشر «ستوكس 600» الأوروبي بنسبة 0.08 %، فيما تراجع مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.18 %، وارتفع مؤشر «فايننشال تايمز» بنسبة 0.21 %، ونزل مؤشر «كاك» الفرنسي بنسبة 0.50 %.

وارتفع سهم «نوفو نورديسك» 4.1 %، وقفز سهم «فيستاس» بنسبة 9.7 % وكان من بين أكبر الرابحين على مؤشر «ستوكس 600» بعد توصية تعد السهم ملاذاً آمناً. وانخفض سهم «كومرتس بنك» 3.7 % بعد أن خفض «دويتشه بنك» توصيته للسهم.

وقال بنيامين جوي، من «دويتشه بنك»، في مذكرة: لا نزال نرحب بالمؤشرات الأساسية لكومرتس بنك، بما في ذلك ارتفاع الربحية وعائد رأس المال، بالإضافة إلى الفوائد المرتقبة من التحفيز المالي الألماني.

وأضاف: مع ذلك، وبعد أن تضاعفت أسهمه ثلاث مرات خلال العام الماضي، تُتداول الآن بعلاوة تراوح بين 20 % و42 % على مكرر ربحية السهم مقارنة بالقطاع، حتى في ظل توقعاتنا التي تفوق الإجماع.

وفي طوكيو، واصل مؤشر «نيكاي» الياباني مكاسبه التي حققها الأسبوع الماضي، ليغلق عند مستوى قياسي مرتفع، في حين دفع ضعف الين أسهم شركات تصنيع السيارات إلى الارتفاع. وارتفع «نيكاي» 0.77 %، وصعد مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً 0.43 %.

وارتفعت الأسهم اليابانية هذا الشهر على خلفية تجدد التفاؤل تجاه توقعات الشركات المحلية والنمو الاقتصادي مع اتضاح تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية.

وقال سييتشي سوزوكي، كبير محللي سوق الأسهم لدى «توكاي طوكيو إنتيليجينس لاب»: حافظت الأسهم المحلية على زخم الأسبوع الماضي. كانت هناك توقعات بمواصلة المستثمرين الأجانب شراء الأسهم اليابانية.