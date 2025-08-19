«ليب موتور» في صدارة سباق السيارات الكهربائية

تضاعف سعر سهم شركة «تشجيانج ليب موتور تكنولوجي» المدرج في بورصة هونغ كونغ منذ بداية العام الجاري، محققاً أداءً يتجاوز منافسين بارزين مثل «شاومي» و«إكس بنج»، وسط توقعات بمزيد من المكاسب خلال الفترة المقبلة.

وأغلق سهم «ليب موتور» عند 68.15 دولار هونغ كونغ أمس، مرتفعاً بأكثر من 200% عن أدنى مستوى لها العام الماضي، والبالغ 19.54 دولار هونج كونج والذي سُجل في أغسطس، ومن المتوقع أن يلامس 74.89 دولار هونغ كونغ خلال الاثني عشر شهراً المقبلة.

ويرى خبراء السوق أن تميز صانعة السيارات الكهربائية يكمن في قدرتها على تصنيع نحو 70% من مكوناتها داخلياً، ما يتيح لها التحكم في التكاليف وتقديم سيارات بأسعار منافسة، وهي السياسة المتبعة منذ تأسيس «ليب موتور» عام 2015، بحسب «بلومبرغ».

وانعكست هذه الاستراتيجية على المبيعات، حيث عززت الشركة هدفها لعام 2025 إلى 500 ألف مركبة مقابل 290 ألفاً العام الماضي، فيما تجاوزت مبيعاتها الشهرية حاجز 50 ألف وحدة في يوليو، متقدمةً على جميع منافسيها من الشركات الناشئة، لكنها لا تزال بعيدة عن «بي واي دي» التي باعت أكثر من 344 ألف مركبة في الشهر نفسه.

وتعزز «ليب موتور» حضورها العالمي عبر شراكة أبرمتها مع «ستيلانتس» في أواخر 2023.