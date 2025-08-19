الأسهم الصينية تقفز لأعلى مستوى منذ عقد

ارتفعت مؤشرات الأسهم المدرجة في الصين، لتواصل موجتها الصعودية بفضل جهود الحكومة لتحفيز ثاني أكبر اقتصادات العالم، وتدفق رؤوس الأموال من السندات إلى الأسهم، عقب تمديد الهدنة التجارية مع الولايات المتحدة.

وعند نهاية تعاملات أمس، ارتفع مؤشر «شنتشن المركب» بنحو 1.75% عند 2341 نقطة، فيما أضاف «شنغهاي المركب» نسبة 0​.85% عند 3728 نقطة، وهو أعلى مستوى له منذ أغسطس 2015، وصعد «سي إس آي 300» بنسبة 0.9% ليغلق عند 4239 نقطة، وهو أعلى مستوى له في 10 أشهر.

اليوان

وخلال التداولات استقرت العملة الأمريكية أمام نظيرتها الصينية، لتتداول عند 7.1779 يوان.

وفي إشارة إلى تزايد نشاط المستثمرين، بلغ حجم التداول ما يقرب من 2.8 تريليون يوان خلال الجلسة، وهو أعلى مستوى منذ أكتوبر، عندما أدت إجراءات التحفيز الشاملة التي اتخذتها بكين إلى ارتفاع حاد، بحسب «رويترز».

وتجاوزت القيمة السوقية الإجمالية لأكثر من 5400 شركة مدرجة في الصين 100 تريليون يوان (13.9 تريليون دولار) لأول مرة، ما يعكس ارتفاع أسعار الأسهم وزيادة في عدد الشركات المدرجة خلال العقد الماضي.