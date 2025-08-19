سوق دبي فوق 6128 نقطة مجدداً بمكاسب ملياري درهم

تجاوز مؤشر سوق دبي المالي مستوى 6128 نقطة مجدداً، إذ صعد مؤشر السوق بـ0.05% أو ما يعادل 3 نقاط، مسجلاً 6128.97 نقطة، رابحاً ما يفوق ملياري درهم بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعي العقارات والبنوك.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 1.050 تريليون درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضية إلى 1.052 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس.

وقفز «مساكن دبي ريت» بنسبة 2.9% إلى 1.43 درهم، وهو أعلى مستوى له منذ الإدراج في شهر مايو الماضي، وصعدت في سوق دبي أسهم سكون تكافل 10.35%، والفردوس القابضة 4.14%، وأرامكس 1.85%، وطلبات 1.6%، والإمارات دبي الوطني 1.15%، في المقابل، تراجعت أسهم الأسمنت الوطنية 6.98%، والوطنية الدولية القابضة 2.86%، وسبينس 2.6%، وتعليم القابضة 2.5%.

وقاد سهم «يونيكاي للأغذية» ارتفاعات 23 سهماً بسوق دبي مرتفعاً 11.5%، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من إجمالي سيولة السوق بـ108.97 ملايين درهم مرتفعاً بأكثر من 1% عند 14.8 درهماً، تلاه «سالك» بسيولة 64.5 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» جاذباً 42.4 مليون درهم مرتفعاً 0.72% ليغلق عند 9.8 دراهم.

وشهد سوق دبي تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على أسهم بنك دبي التجاري بقيمة 1.2 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقة على 123 ألف سهم من أسهم البنك بسعر تنفيذ 9.80 دراهم للسهم.

واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء بصافي استثمار 27.8 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 165.94 مليون درهم مقابل 138.2 مليوناً مبيعات.

سوق أبوظبي

وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند 10213.16 نقطة متراجعاً هامشياً بنسبة 0.08%. وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 94.9 مليون درهم، تلاه «أدنوك للتوزيع» جاذباً 72 مليون درهم، ثم «أبوظبي الإسلامي» بسيولة 58.5 مليون درهم.

وارتفعت أسهم العين اﻷهلية للتأمين 15%، وعُمان والإمارات للاستثمار 15%، وأبوظبي الوطنية للتكافل 14.9%، ودار التأمين 9.2%، فيما انخفضت أسهم إي سفن - أذونات 5.56%، وحياة للتأمين 5.3%، وإمستيل لمواد البناء 3.76%، وأبوظبي لبناء السفن 3.5%.

السيولة

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة ناهزت 1.3 مليار درهم، منها 816.4 مليون درهم في سوق أبوظبي، و463.6 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 400 مليون سهم عبر 31.7 ألف صفقة.

الأسواق العربية

وشهدت أغلب مؤشرات الأسواق العربية تراجعاً في الأداء، إذ تراجع «تاسي» السعودي 0.11%، والكويتي 0.37%، والقطري 0.62%، والبحرين 0.06%، فيما ارتفعت بورصة مسقط 0.18%، وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر بورصة مصر 0.41%.

السعودية

وتفصيلاً، تراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.11% ليغلق عند 10886 نقطة، وبتداولات بلغت 3.9 مليارات ريال.

وانخفضت أسهم أكوا باور، ومعادن، وزين السعودية، وبنك الرياض، والأول، واتحاد اتصالات، وعلم، وصناعات كهربائية، والخزف السعودي، بنسب تراوحت بين 1 و3%. في المقابل، ارتفع سهم بترو رابغ بنسبة 6% عند 7.67 ريالات، وتصدر سهم معدنية ارتفاعات السوق بنسبة 7% عند 17.10 ريالاً، كذلك، صعدت أسهم سبكيم العالمية، وكيان السعودية، وكيمانول، واس ام سي للرعاية الصحية، ورتال، وطيران ناس، بنسب تراوحت بين 3 و4%.

مصر

تباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تعاملات جلسة أمس، وبلغت قيمة التداول 5.5 مليارات جنيه، خسر رأس المال السوقي 4 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.505 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 35824 نقطة، وهبط مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 43923 نقطة، وانخفض مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 16099 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية «EGX35-LV» بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 3850 نقطة.

كذلك، ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 10767 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 14431 نقطة، بينما تراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 3628 نقطة.

الأردن

وأغلق المؤشر العام لأسهم الأردن مرتفعاً بنسبة 0.16% إلى 2965.1 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول 9.1 ملايين دينار، مقارنة مع سبعة ملايين في الجلسة السابقة.

وارتفعت البورصة الأردنية بشكل طفيف بدعم من شراء محدود في أسهم قيادية، مثل البنك العربي وسط سيولة جيدة.

وصعد سهم مناجم الفوسفات 0.54 % إلى 20.39 ديناراً وسهم البنك الأردني الكويتي 0.68 %إلى 2.96 دينار وسهم البنك العربي 0.17 %إلى 5.86 دنانير، فيما تراجع سهم مصفاة البترول 0.19 %إلى 5.19 دنانير.