سوق دبي فوق 6128 نقطة مجدداً بمكاسب ملياري درهم

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 1.050 تريليون درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضية إلى 1.052 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس.
وقفز «مساكن دبي ريت» بنسبة 2.9% إلى 1.43 درهم، وهو أعلى مستوى له منذ الإدراج في شهر مايو الماضي، وصعدت في سوق دبي أسهم سكون تكافل 10.35%، والفردوس القابضة 4.14%، وأرامكس 1.85%، وطلبات 1.6%، والإمارات دبي الوطني 1.15%، في المقابل، تراجعت أسهم الأسمنت الوطنية 6.98%، والوطنية الدولية القابضة 2.86%، وسبينس 2.6%، وتعليم القابضة 2.5%.
وقاد سهم «يونيكاي للأغذية» ارتفاعات 23 سهماً بسوق دبي مرتفعاً 11.5%، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من إجمالي سيولة السوق بـ108.97 ملايين درهم مرتفعاً بأكثر من 1% عند 14.8 درهماً، تلاه «سالك» بسيولة 64.5 مليون درهم، ثم «دبي الإسلامي» جاذباً 42.4 مليون درهم مرتفعاً 0.72% ليغلق عند 9.8 دراهم.
وشهد سوق دبي تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على أسهم بنك دبي التجاري بقيمة 1.2 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقة على 123 ألف سهم من أسهم البنك بسعر تنفيذ 9.80 دراهم للسهم.
واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء بصافي استثمار 27.8 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 165.94 مليون درهم مقابل 138.2 مليوناً مبيعات.
سوق أبوظبي
وارتفعت أسهم العين اﻷهلية للتأمين 15%، وعُمان والإمارات للاستثمار 15%، وأبوظبي الوطنية للتكافل 14.9%، ودار التأمين 9.2%، فيما انخفضت أسهم إي سفن - أذونات 5.56%، وحياة للتأمين 5.3%، وإمستيل لمواد البناء 3.76%، وأبوظبي لبناء السفن 3.5%.
السيولة
السعودية
مصر
وتراجع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 35824 نقطة، وهبط مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 43923 نقطة، وانخفض مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.4% ليغلق عند مستوى 16099 نقطة، فيما ارتفع مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية «EGX35-LV» بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 3850 نقطة.
كذلك، ارتفع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.74% ليغلق عند مستوى 10767 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 0.65% ليغلق عند مستوى 14431 نقطة، بينما تراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.3% ليغلق عند مستوى 3628 نقطة.
الأردن
وارتفعت البورصة الأردنية بشكل طفيف بدعم من شراء محدود في أسهم قيادية، مثل البنك العربي وسط سيولة جيدة.
وصعد سهم مناجم الفوسفات 0.54 % إلى 20.39 ديناراً وسهم البنك الأردني الكويتي 0.68 %إلى 2.96 دينار وسهم البنك العربي 0.17 %إلى 5.86 دنانير، فيما تراجع سهم مصفاة البترول 0.19 %إلى 5.19 دنانير.