ارتفاع معظم مؤشرات الأسواق الآسيوية ترقباً لتطورات الأزمة الأوكرانية

ارتفعت معظم مؤشرات الأسهم الآسيوية، اليوم الاثنين، بعدما تراجعت الأسهم الأمريكية قليلا عن مستوياتها القياسية الجمعة الماضي.

واستقرت العقود الآجلة للأسهم الأمريكية دون تغيير تقريبا، حيث يترقب المستثمرون تطورات الأزمة الأوكرانية عقب القمة التي جمعت الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ونظيره الروسي فلاديمير بوتين في ألاسكا والتي لم تسفر عن حدوث أي اختراقات.

وارتفع مؤشر نيكاي 225 الياباني بنسبة 9ر0% ليصل إلى 38ر43776 نقطة.

وارتفع مؤشر هانج سنج في هونج كونج بنسبة 3ر0 % ليصل إلى 48ر25344 نقطة، كما ارتفع مؤشر شنغهاي المركب بنسبة 2ر1 % ليصل إلى 50ر3740 نقطة.

وتراجع مؤشر كوسبي الكوري الجنوبي بنسبة 3ر1% ليصل إلى 17ر3184 نقطة، فيما استقر مؤشر ستاندرد آند بورز/إيه إس إكس 200 الأسترالي دون تغيير تقريبا.

ويستعد ترامب للقاء الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي وقادة أوروبيين آخرين في واشنطن في وقت لاحق من اليوم الاثنين.

ويثير الاجتماع السنوي لكبار مسؤولي البنوك المركزية، الذي يعقد في جاكسون هول بولاية وايومنج في وقت لاحق من الأسبوع الجاري، اهتمامات المستثمرين. ومن المقرر أن يلقي رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي، جيروم باول، كلمة الجمعة المقبل في مؤتمر السياسات الاقتصادية.

وتتزايد التوقعات بأن يخفض الاحتياطي الفيدرالي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة في اجتماعه المقبل المقرر في سبتمبر، على الرغم من أن التقارير المتباينة حول الاقتصاد الأمريكي قد أضعفت هذه التوقعات إلى حد ما.

وتباينت مؤشرات الأسهم الأمريكية الجمعة الماضي، حيث تراجع مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنسبة 3ر0% ليصل إلى 80ر6449 نقطة، فيما ارتفع مؤشر داو جونز الصناعي بنسبة 1ر0% ليصل إلى 12ر44946 نقطة، كما تراجع مؤشر ناسداك المركب بنسبة 4ر0% ليصل إلى 98ر21622 نقطة.

وفي أسواق الطاقة، صباح اليوم الاثنين، تراجع سعر خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي القياسي بواقع سنتين ليصل إلى 82ر62 دولارا للبرميل، كما تراجع سعر خام برنت، القياسي العالمي لأسعار النفط بواقع 6 سنتات ليصل إلى 79ر65 دولارا للبرميل.

وفي أسواق العملة، ارتفع سعر الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني، ليصل إلى 18ر147 ين ياباني من 36ر147 يناً، فيما استقر سعر اليورو دون تغيير عند 1703ر1 دولار.