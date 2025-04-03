«باركن»: 9.36 فلوس للسهم الواحد توزيعات النصف الثاني لعام 2024

أعلنت شركة باركن عن خططها لتوزيع أرباح نقدية مرحلية عن النصف الثاني من عام 2024. ووفق سياسة توزيع الأرباح المعتمدة، تقوم الشركة بتوزيع الأعلى ما بين صافي الدخل أو التدفقات النقدية الحرة لحقوق الملكية.

بعد الأداء التشغيلي القوي في النصف الثاني من العام، ستوزع الشركة أرباحاً نقدية بقيمة 280.0 مليون درهم في 23 أبريل 2025، مستمدة من التدفق النقدي الحر لحقوق الملكية، وتبلغ قيمة توزيعات أرباح النصف الثاني 9.36 فلوس للسهم الواحد.

وقال المهندس محمد آل علي، الرئيس التنفيذي لشركة باركن: «حققت باركن خلال الربع الرابع أداء استثنائياً، مسجلةً أرباحاً قياسية ونمواً ملحوظاً، ليختتم النصف الثاني من عام 2024 بأداء قوي ومتميز. وقد عزز مسيرة هذا النمو المتواصل في الأرباح على مدار العام مكانتنا الرائدة في السوق، وتستمر القدرات التشغيلية الرائدة للشركة والتحول الرقمي والابتكار في تحقيق نتائج مذهلة.

وأنا فخور بما حققته باركن من تجاوز لأهدافها المالية السنوية التي حددناها عند الطرح العام الأولي. والذي يعكس بوضوح الجهود الكبيرة التي يبذلها فريق الإدارة العليا تحت إشراف مجلس إدارتنا.

كان عام 2024 عاماً حافلاً بالإنجازات البارزة لأعمالنا، ونحن في وضع جيد لاغتنام فرص جديدة في عام 2025. وتعكس توزيعات الأرباح المرحلية لشركة باركن في النصف الثاني من العام، بشكل واضح قوة أدائنا المالي وثقتنا المستمرة في النمو المستقبلي وآفاق تحقيق تدفقات نقدية قوية للشركة والمساهمين».