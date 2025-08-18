63.8 مليار درهم أرباح 63 شركة مدرجة بدبي في 6 أشهر

21.4 مليار درهم أرباح 5 بنوك تمثل 33.5 % من الإجمالي

14.6 مليار درهم أرباح 5 شركات عقارية بنمو 32.6 %

ارتفعت أرباح 63 شركة مدرجة في سوق دبي المالي إلى 63.8 مليار درهم خلال أول 6 أشهر من العام 2025، بنمو نسبته 2.6 % مقابل 62.2 ملياراً في الفترة نفسها من عام 2024، بزيادة قيمتها 1.6 مليار درهم.

وبلغت حصة أرباح 5 بنوك من هذه الشركات 21.4 مليار درهم في الـ6 أشهر الأولى من العام الجاري، أي ما نسبته 33.54 % من القيمة الإجمالية لأرباح هذه الشركات المدرجة في سوق دبي.

وسجلت الأرباح الصافية لـ5 شركات عقارية مدرجة بـ«دبي المالي»، وهي: «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير» و«تيكوم»، و«ديار للتطوير»، و«الاتحاد العقارية» نمواً بنسبة 32.6 %، خلال النصف الأول من العام الجاري، لتصل إلى 14.6 مليار درهم، مقارنة بـ11 مليار درهم في الفترة نفسها من العام الماضي.

الإمارات دبي الوطني

تصدر بنك الإمارات دبي الوطني الشركات الأكثر ربحية، بعد أن سجل أرباحاً صافية بقيمة 12.53 مليار درهم (شاملة أرباح الإمارات الإسلامي) خلال الستة أشهر الأولى من العام الجاري، فيما بلغت أرباحه قبل الضريبة 15.4 مليار درهم، وارتفعت إيراداته بنسبة 12 % لتصل إلى 23.9 مليار درهم.

ونجح «الإمارات الإسلامي» في تحقيق أرباح قياسية 1.86 مليار درهم في النصف الأول من العام الجاري بارتفاع 12 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، كما حقق البنك أرباحاً قياسية قبل احتساب الضريبة بلغت 2.2 مليار درهم في النصف الأول من عام 2025، ما يعكس زخم النمو القوي.

إعمار العقارية

حققت شركة إعمار العقارية صافي أرباح بـ8.9 مليارات درهم في 6 شهور، فيما بلغ إجمالي الأرباح النصفية قبل خصم الفوائد والضرائب والاستهلاك والإهلاك 10.4 مليارات درهم بزيادة نسبتها 30 % على أساس سنوي، ما يمثل هامش ربح يتجاوز 52 %، فيما بلغ صافي الأرباح 8.9 مليارات درهم.

وبلغت إيرادات إعمار 19.8 مليار درهم، بنمو نسبته 38 % مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدفوعة بالأداء القوي في قطاعات التطوير العقاري، والتجزئة، والضيافة، والعمليات الدولية.

حققت «إعمار للتطوير» أرباحاً صافية بقيمة 4.7 مليارات درهم خلال أول 6 أشهر من عام 2025، مقارنة بـ3.34 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من عام 2024، محققة بذلك نمواً بنسبة 41 %.

دبي الإسلامي

ارتفعت الأرباح الصافية لبنك دبي الإسلامي بنسبة 10 % في النصف الأول من عام 2025 إلى 3.73 مليارات درهم، مقارنة مع 3.38 مليارات درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي.

وزادت الأرباح قبل الضريبة بنسبة 16 % على أساس سنوي لتصل إلى 4.3 مليارات درهم، مدعومة بارتفاع الإيرادات بنسبة 5 % بفضل الأداء القوي على مستوى جميع قطاعات الأعمال.

بنك المشرق

وسجلت الأرباح الصافية لبنك «المشرق» نحو 3.47 مليارات درهم خلال الستة شهور الأولى المنتهية في 30 يونيو 2025، وارتفع الدخل التشغيلي في النصف الأول من عام 2025 ليصل إلى 6.2 مليارات درهم، مدعوماً بنمو القروض بنسبة 21 % على أساس سنوي.

هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا»

ونمت الأرباح الصافية لهيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» بنسبة 13.2 % لتصل إلى 2.9 مليار درهم، نتيجة ارتفاع الدخل التشغيلي، والتراجع في صافي تكاليف التمويل بنسبة 15.45 % مقارنة بنفس الفترة للعام السابق.

وارتفعت الإيرادات بنسبة 6.9 % على أساس سنوي لتصل إلى 14.6 مليار درهم، مدفوعة بالنمو المستمر في الطلب على الكهرباء والمياه، إلى جانب التوسع المطرد في خدمات تبريد المناطق من خلال «إمباور».

وارتفعت الأرباح قبل احتساب الفائدة والضرائب والإهلاك واستهلاك الدين بنسبة 5.3 % لتصل إلى 7 مليارات درهم، مدعومة بتحسين الكفاءة التشغيلية والرقابة الفعّالة على التكاليف في القطاعات الأساسية، ما يعكس قوة الربحية الأساسية للمجموعة.

دبي التجاري

وحقق بنك دبي التجاري صافي أرباح بعد الضريبة 1.695 مليار درهم، بنمو 16.7%، مقارنة مع الفترة المقابلة من العام السابق، وسجل البنك صافي أرباح قبل الضريبة بلغ 1.86 مليار درهم، بزيادة قدرها 16.7% مقارنة بالنصف المماثل من العام الماضي.

وارتفع إجمالي الدخل التشغيلي في النصف الأول من العام الجاري بنسبة 4.19 % على أساس سنوي، مسجلاً 2.82 مليار درهم، قياساً بنحو 2.71 مليار درهم خلال فترة المقارنة.

دو

وأعلنت شركة الإمارات للاتصالات المتكاملة (دو)، تحقيق صافي أرباح خلال النصف الأول من عام 2025 بنحو 1.45 مليار درهم، بنمو 22.48 %، مقارنة مع 1.18 مليار درهم في النصف الأول من عام 2024.

كما ارتفعت الإيرادات للنصف الأول بنسبة 8 % إلى 7.75 مليارات درهم، مقارنة مع 7.17 مليارات درهم. ووافق مجلس الإدارة على توزيع أرباح نقدية مرحلية بواقع 24 فلساً للسهم الواحد، بزيادة قدرها 20 % على أساس سنوي.

تيكوم

سجلت مجموعة تيكوم صافي ربح قدره 737.4 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري مقارنة مع 603.04 ملايين درهم في الفترة المقابلة من عام 2024 بنمو 22 %. وبلغت الإيرادات 1.389 مليار درهم في النصف الأول من 2025 مقابل 1.147 مليار درهم في 2024 بزيادة نسبتها 21 %.

سوق دبي المالي

أعلن سوق دبي المالي عن أرباح صافية بعد الضريبة 711.65 مليون درهم في 6 شهور، مقابل 181.4 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام السابق، وارتفع صافي الأرباح قبل الضريبة إلى 777.1 مليون درهم، مسجلاً زيادة 298 % مقارنة مع الفترة ذاتها من عام 2024، ما يؤكد ثقة المستثمرين القوية والتوسع المستمر لأسواق رأس المال في دبي.

سالك

بلغ صافي أرباح سالك بعد احتساب الضرائب 770.9 مليون درهم في النصف الأول 2025، بزيادة 41.5 % على أساس سنوي.

في حين بلغ صافي الأرباح بعد احتساب الضرائب 400.2 مليون درهم في الربع الثاني 2025، بزيادة 49.6 % على أساس سنوي.

أعلنت «سالك» عن ارتفاع في إجمالي إيرادات الشركة خلال النصف الأول 2025 بنسبة 39.5 % على أساس سنوي إلى 1.527 مليار درهم، مدعوماً بزيادة قدرها 45.6 % على أساس سنوي في الربع الثاني 2025.

دبي للاستثمار

وحققت شركة دبي للاستثمار صافي ربح قدره 496.6 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري، مقارنة بصافي ربح قدره 401.46 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي بنمو 23.7 %.

وبلغت أرباح الشركة العائدة إلى المساهمين 502.22 مليون درهم في النصف الأول من 2025 مقارنة بأرباح بقيمة 409.2 ملايين درهم في الفترة المقابلة من عام 2024 بنمو 22.7 %. وبلغ إجمالي إيرادات الشركة في النصف الأول من العام الجاري 1.889 مليار درهم مقارنة بـ2.03 مليار درهم في النصف الأول من 2024.

إمباور

أعلنت مؤسسة الإمارات لأنظمة التبريد المركزي «إمباور»، عن تسجيل إيرادات إجمالية خلال النصف الأول 2025، بلغت قيمتها 1.45 مليار درهم بزيادة 7.5 % مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي 2024.

وبلغ صافي الربح بعد الضريبة 403 ملايين درهم بنمو 3.4 % مقارنة بالفترة ذاتها من عام 2024. فيما بلغت الأرباح قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 719 مليون درهم بنمو 3.6 %.

باركن

وارتفعت أرباح شركة باركن، أكبر مزود لمرافق وخدمات مواقف المركبات المدفوعة في دبي، إلى 284.9 مليون درهم (9.50 فلوس/للسهم) بنهاية النصف الأول 2025، قياساً بأرباح قدرها 198.8 مليون درهم، حققتها خلال نفس الفترة من عام 2024، وقفزت الإيرادات بنسبة 41 % لتصل إلى 593.3 مليون درهم مقارنة مع 421 مليون درهم في النصف الأول من عام 2024.

تبريد

بلغ صافي أرباح الشركة الوطنية للتبريد المركزي «تبريد» في النصف الأول من العام الجاري 291 مليون درهم بزيادة نسبتها 2.5 % مقارنة بـ283.8 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي.

وبلغ صافي الربح العائد إلى مساهمي الشركة في النصف الأول من العام الجاري 275.7 مليون درهم بنمو 2.5 % مقارنة بـ269 مليون درهم في الفترة المقابلة من عام 2024. وبلغت إيرادات الشركة في النصف الأول من العام الجاري 1.108 مليار درهم بزيادة 3 % مقارنة بـ1.079 مليار درهم في النصف الأول من عام 2024.

ديار للتطوير

بلغ صافي أرباح شركة «ديار للتطوير» 248.56 مليون درهم في النصف الأول من العام 2025 مقارنة مع 188.66 مليون درهم في الفترة المقابلة من العام الماضي بنمو 32 %. وسجلت إيرادات الشركة 925.43 مليون درهم في النصف الأول من العام الجاري بنمو 39 % عن الفترة ذاتها من العام الماضي والبالغة إيراداتها 664.4 مليون درهم.

تاكسي دبي

حقَّقت شركة تاكسي دبي صافي ربح 189 مليون درهم في النصف الأول من العام 2025 بنمو 0.87 %، مقارنة مع نفس الفترة من العام 2024. وارتفع صافي الربح في الربع الثاني 2025 بنسبة 33 % ليصل إلى 105.4 ملايين درهم مقارنة مع 79.36 مليون درهم في الربع الثاني من عام 2024.