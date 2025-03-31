حرب الرسوم «تعصف» بمؤشرات الأسهم العالمية



فتحت مؤشرات الأسهم الرئيسة في بورصة «وول ستريت» الأمريكية على انخفاض حاد الاثنين، مع ابتعاد المستثمرين عن الأصول التي تنطوي على مخاطرة، وسط مخاوف متزايدة من أن يتضرر الاقتصاد العالمي بإعلان الإدارة الأمريكية المرتقب لرسوم جمركية واسعة النطاق، حيث أدمى تصاعد «حرب الرسوم» مؤشرات الأسهم العالمية.

وخلال التعاملات تحول مؤشر داو جونز الصناعي من التراجع وصعد 49.4 نقطة أو 0.12 % إلى 41651.

ونزل مؤشر ستاندرد أند بورز 500 بواقع 2484 نقطة أو 0.45 % إلى 5555.94.

وخسر مؤشر ناسداك المجمع 222.31 نقطة أو 1.26 % إلى 17104.68 نقطة.

وتراجعت الأسهم الأوروبية إلى أدنى مستوى إغلاق في شهرين، مع تخلي المستثمرين الحذرين عن الرهانات المحفوفة بالمخاطر، بعد أن قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الرسوم الجمركية ستطال جميع الدول، ما أذكى مخاوف من تباطؤ الاقتصاد العالمي.

وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي متراجعاً 1.51 % ليواصل خسائره للجلسة الرابعة على التوالي ليتكبد أكبر انخفاض يومي منذ نحو 3 أسابيع.

وانخفضت معظم البورصات الرئيسة في المنطقة بأكثر من 1 % لكل منها، إذ سارع المستثمرون إلى أصول الملاذ الآمن مثل الذهب والين الياباني.

ويحبس المستثمرون أنفاسهم قبل فرض رسوم جمركية مضادة على شركاء الولايات المتحدة التجاريين في الثاني من أبريل.

عدم اليقين

وقال جيسون دراهو، من يو.بي.إس جلوبال لإدارة الثروات: «على الرغم من الأمل الذي يراود المستثمرين، فمن غير المرجح أن يضع هذا حداً لحالة عدم اليقين بشأن الرسوم الجمركية».

وأضاف، «من المرجح أن تظل حالة عدم اليقين وتقلبات السوق مرتفعة في الأمد القريب، إذ يعيد المستثمرون تقييم توقعاتهم بعد هذه التطورات»، في إشارة إلى يوم الثاني من أبريل نيسان وبيانات الوظائف الأمريكية التي تصدر في وقت لاحق من الأسبوع.

ودفع احتمال فرض رسوم جمركية مضادة بنك جولدمان ساكس إلى خفض توقعاته للناتج المحلي الإجمالي للولايات المتحدة ومنطقة اليورو، وتوقع أيضاً خفضاً آخر لأسعار الفائدة بواقع ربع نقطة مئوية من جانب مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) والبنك المركزي الأوروبي.

وأظهرت بيانات أولية تراجع تضخم أسعار المستهلكين في ألمانيا إلى 2.3 % في مارس، مقابل توقعات بلغت 2.4 % لاقتصاديين استطلعت رويترز آراءهم.

ومن المقرر صدور بيانات التضخم في منطقة اليورو غداً الثلاثاء.

وأثرت التقلبات المتزايدة الناجمة عن الرسوم الجمركية على أسهم الاتحاد الأوروبي في مارس.

وتراجع مؤشر ستوكس 600 بنسبة 2.7 % هذا الشهر، في أكبر انخفاض شهري منذ أكتوبر.

لكن المؤشر ينهي الربع الأول من العام مرتفعاً 5.2 %، في أفضل أداء فصلي في عام متفوقاً بفارق كبير على نظيره الأمريكي، نتيجة الدعم المالي الألماني واحتمالات تباطؤ النمو الأمريكي بسبب تأثير الرسوم الجمركية.

خسائر يابانية

وفي اليابان، تراجع سهم فاست ريتيلنج مالكة العلامة التجارية يونيكلو 3.67 %، وهبطت أسهم طوكيو إلكترون 6.57 %، وأدفانتست المرتبطة بالرقائق الإلكترونية و7.65 %. كما تراجعت أسهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية 4.62 % ومجموعة سوميتومو ميتسوي المالية 3.58 %.

وهبطت أسهم شركات صناعة السيارات، مع تراجع أسهم تويوتا موتور 3.13 % وهوندا موتور 3.97 %. وتراجعت جميع المؤشرات الفرعية وعددها 33 في بورصة طوكيو للأوراق المالية.

وهبطت جميع الأسهم المدرجة على المؤشر نيكاي البالغ عددها 225 باستثناء سهم واحد، وهوى سهم شركة رينيساس إلكترونيكس لصناعة الرقائق 11.21 % وارتفع سهم نيتوري هولدينجز لتجارة التجزئة والمتخصصة في الديكورات الداخلية المنزلية 2.28 %.