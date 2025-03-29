124.4 مليار درهم سيولة أسهم الإمارات في 3 أشهر

اجتذبت الأسهم المحلية 124.4 مليار درهم سيولة خلال الربع الأول من 2025، منها 83.3 مليار درهم في سوق أبوظبي و41.12 مليار درهم في سوق دبي، وتم تداول 36.5 مليار سهم عبر 2.2 مليون صفقة.

ومنذ بداية 2025 ارتفعت في سوق دبي أسهم الإمارات الإسلامي 44.3% والاتحاد العقارية 36.25% ومصرف السلام السودان 31.5% وأرامكس 28.2%، والإسمنت الوطنية 22.7% والوطنية للتأمينات العامة 14.8% ودبي للاستثمار 9.7%.

واستحوذ سهما «إعمار» على 42.8% من السيولة الكلية في سوق دبي المالي . واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 1.1 مليار درهم خلال 3 أشهر، محصلة مشتريات بـ 17.6 مليار درهم و16.5 مليار مبيعات.

وأغلق مؤشر سوق أبوظبي «فادجي» عند 9368.81 نقطة متراجعاً 0.53% منذ بداية العام الجاري. وارتفعت أسهم أسمنت الفجيرة 42.2%، وحياة للتأمين 41.96%، وسوداتل للاتصالات 38.3%، وأسمنت الخليج 34.9%.

والشارقة للأسمنت 23.3% خلال 3 أشهر. وعلى المستوى الشهري، تماسك سوق دبي عند 5096.24 نقطة متراجعاً 4.16% في مارس، بينما انخفض مؤشر سوق أبوظبي العام 2.05% عند 9368.81 نقطة.