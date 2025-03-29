الأسواق العربية تودع تعاملات مارس على تباين

شهدت الأسواق العربية خلال الأسبوع الأخير من مارس 2025 تبايناً في الأداء بين المكاسب القوية في بعض البورصات والتراجعات الملحوظة في أخرى، وسط تقلبات في حركة التداولات وتفاوت في شهية المستثمرين نحو المخاطرة.

وبينما دعمت عوامل محلية وخارجية انتعاش بعض المؤشرات، ضغطت التحديات الاقتصادية وتقلبات الأسواق العالمية على أخرى، لا سيما في ظل حالة عدم اليقين التي تضرب الاقتصاد العالمي تحت ضغط من الرسوم الجمركية للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وترقب رسوم الثاني من أبريل المقبل، مما رسم مشهداً متبايناً قبل دخول الأسواق العربية إلى الربع الثاني من العام.

تباين مؤشرات الإمارات

وتباينت مؤشرات الأسواق المحلية خلال تداولات الأسبوع المنقضي، وأغلق مؤشر سوق دبي المالي عند مستوى 5096.24 نقطة، منخفضاً هامشياً بـ0.07%، فيما استقر مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9368.81 نقطة في 5 جلسات.

وخلال الأسبوع، ارتفع في سوق دبي أسهم الأسمنت الوطنية 18.9%، والخليج للملاحة 13.13%، وبنك الإمارات للاستثمار 8.16%، وأجيليتي للمخازن 6.5%، وباركن 6.16%، في المقابل تراجعت أسهم العربية للطيران 9.9%، وبنك المشرق 7%، وجي إف إتش المالية 5.98%.

وبنك السلام - البحرين 4.4%، ودريك آند سكل 4.2%. وصعد في سوق أبوظبي خلال أسبوع أسهم بالمز الرياضية 15.3%، وعمان والإمارات للاستثمار 14.96%، والشارقة للأسمنت 13.6%، وطاقة 12.14%، وسوداتل للاتصالات 11.1%.

فيما انخفضت الخليج للمشاريع الطبية 6.3%، والإمارات لتعليم قيادة السيارات 6%، و«جي إف إتش» المالية 5.9%، وإن إم دي سي 5.08%، وأبوظبي الوطنية لمواد البناء 4.5%.

أسبوع «أخضر» سعودي

اختتمت سوق الأسهم السعودية الأسبوع الأخير من شهر مارس 2025 بأداء إيجابي؛ حيث ارتفع المؤشر العام ليغلق عند 12,025.05 نقطة، محققاً مكاسب بمقدار 264.73 نقطة مقارنة بإغلاق الأسبوع السابق، ما يعادل 2.25% ارتفاعاً.

وكان أعلى مستوى سجله المؤشر السعودي خلال تعاملات الأسبوع 12,075.11 نقطة، وأدنى مستوى 11,669.54 نقطة.

حيث بلغ إجمالي الكمية المتداولة 1.12 مليار سهم، فيما بلغت قيمة الأسهم المتداولة حوالي 24.59 مليار ريال سعودي. كما وصل عدد الصفقات المنفذة إلى 2.44 مليون صفقة. وسجلت القيمة السوقية الإجمالية للسوق 9.92 تريليونات ريال سعودي.

وتصدرت أسهم مسار قائمة الأسهم الأكثر ارتفاعاً بنمو 59.47% خلال الأسبوع، تلتها أسهم بوان بارتفاع 15.51%، ونماء للكيماويات بـ 13.75%، واللجين بنمو 13.4% وأسيج بارتفاع 11.16%.

على الجانب الآخر، تصدرت أسهم بنان قائمة الأكثر انخفاضاً بتراجع 5.15%، ثم الخليجية العامة بانخفاض 4.61%، والدوائية 4.55%، وفقيه الطبية 4.43%، ومسك 4.08%.

تراجع المؤشر القطري

وأغلق مؤشر بورصة قطر عند 10,232.95 نقطة، ليخسر خلال الأسبوع بنحو 1.07%، تحت ضغط من الخسائر التي سجلتها ستة قطاعات رئيسية يتصدرها قطاع العقارات الذي تراجع بنسبة 3.8% تقريباً.

بلغ رأس المال السوقي بنهاية الأسبوع في بورصة قطر 600.7 مليار ريال. في حين بلغ إجمالي حجم التداول 587.8 مليون سهم، بقيمة تداول: 1.58 مليار ريال، عبر 71.4 ألف صفقة.

وجاءت في مقدمة الشركات ارتفاعاً استثمار القابضة 6.69%، تليها الملاحة القطرية 3.88%، والخليج للمخازن 2.55%، ثم مسيعيد للبتروكيماويات القابضة 1.99%، وقطر للوقود 0.34%.

أما على صعيد أكثر الشركات انخفاضاً، جاءت في المقدمة مجموعة مقدام القابضة 19.30%، ثم البنك التجاري 8.09%، والإسلامية القطرية للتأمين 7.54%، والقطرية العامة للتأمين وإعادة التأمين 6.67%، و قطر للسينما وتوزيع الأفلام 5.57%.

تباين المؤشرات الكويتية

وفي الكويت، تباين أداء المؤشرات الرئيسية خلال تعاملات آخر أسبوع في مارس، ليسجل مؤشر السوق الأول أسبوعاً «أخضر» بارتفاع 1.49% مغلقاً عند مستوى 8674.72، كما سجل مؤشر السوق العام ارتفاعاً بنحو 1.07%، بينما تراجع مؤشر السوق الرئيسي بنحو 0.88% ليغلق عند مستوى 7267.59.

وبلغت القيمة السوقية للأسهم الكويتية بنهاية تعاملات الأسبوع 47.79 مليار دينار، بما يشكل زيادة بنسبة 1.09% (حوالي 513 مليون دينار مقارنة بالأسبوع الماضي). بلغ إجمالي قيمة التداول 403.74 ملايين دينار، بارتفاع بنحو 7.38%.

وسجلت أحجام التداول تراجعاً 1.26 مليار سهم، بما يشكل تراجعاً بنحو 5.63% مقارنة بالأسبوع الماضي. وبلغ عدد الصفقات المنفذة 81.10 ألف صفقة (مقابل 82.93 ألف صفقة في الأسبوع السابق).

وفيما يخص الأكثر ارتفاعاً، جاءت أسهم البورصة في المقدمة بارتفاع 11.52% تليها كفيك للاستثمار 11.27% ثم التخصيص 8.96% وإيفا فنادق 8.89% وبنك الخليج 8.54%.

بينما تصدرت أسهم أسس قائمة الانخفاضات بتراجع 16.54% ثم أولى وقود 13.52% ومدينة الأعمال 13.47% والصفاة 9.6% وأصول 9.40%.

انخفاض مؤشري البحرين

وشهدت بورصة البحرين تراجعاً في أدائها خلال الأسبوع الأخير من مارس 2025، حيث انخفض كل من المؤشر العام ومؤشر البحرين الإسلامي.

أغلق المؤشر العام لبورصة البحرين عند 1951.37 نقطة، مسجلاً تراجعاً بنسبة 0.55% خلال الأسبوع. كما أنهى مؤشر البحرين الإسلامي الأسبوع عند 803.29 نقاط، بانخفاض أكثر حدة بلغ 2.64%. وبلغ إجمالي الكمية المتداولة 99,682,784 سهماً، وسجلت القيمة المتداولة: 11,990,930 ديناراً بحرينياً.

وفيما يتعلق بالأسهم الأكثر ارتفاعاً، فقد جاءت في المقدمة أسهم عقارات السيف بارتفاع 10%، ثم أسهم (بي إم إم آي) بنسبة 7.14%، وبيت التمويل الكويتي 4.55%.

بينما تصدرت التراجعات أسهم تكافل بنحو 7.5%، تلتها زين البحرين 5.22% و(جي إف إتش المالية) بانخفاض 4.39%.

الأحمر يُلون بورصة مسقط

وتراجع المؤشر الرئيسي لبورصة مسقط بنسبة 0.99% منهياً تعاملات الأسبوع عند مستوى 4367 نقطة، مقارنة مع 4410 نقاط في الأسبوع المنتهي في 20 مارس. وذلك تحت ضغط تراجع عدد من القطاعات الرئيسية، يتصدرها القطاع الصناعي بتراجع 2.21%.

وبلغ إجمالي الأوراق المالية المتداولة خلال الأسبوع المنتهي في 27 مارس 152.716.766 ورقة مالية، بتراجع بنحو 48% عن الأسبوع الماضي، وبلغ إجمالي قيمة التداول 24.806.773 ريالاً عمانياً بتراجع 55% عن الأسبوع الماضي.

تصدرت مسقط للغازات قائمة الارتفاعات بنمو 26.7%، تلتها الأنوار لبلاط السيراميك 15.38%، والمدينة للاستثمار القابضة 9.09%، والأنوار للاستثمارات 8.70% وسندات البنك الأهلي قابلة للتحول الإلزامي 2024 بنسبة ارتفاع 8.51%.

وتصدرت أسهم أسمنت عمان قائمة التراجعات بانخفاض أسبوعي 22.7%، تلتها الجزيرة للخدمات بتراجع 13.33% ثم المتحدة للتمويل بانخفاض 12.31%، وإس إم إن باور 12.2%.

ارتفاع المؤشرات المصرية

وفي مصر، أغلق مؤشر «إيجي إكس 30» عند 32,026.14 نقطة، مسجّلاً ارتفاعاً بنحو 1.1%، كما سجل مؤشر «إيجي إكس 70» صعوداً بنسبة 1.39% ليغلق عند 9,046.54 نقطة.

وسجل إجمالي القيمة السوقية 2,248.8 مليار جنيه في نهاية الأسبوع، مما يمثل ارتفاعاً بنحو 0.03%.

أما إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع، فقدت بلغت نحو 440.1 ملياراً، في حين بلغت كمية التداول نحو 6,915 ملايين ورقة منفذة على 441 ألف عملية.

وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدره 696.8 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 8,174 ملايين ورقة منفذة على 534 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.