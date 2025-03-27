رسوم ترامب تعصف بأسهم شركات السيارات العالمية

تراجعت أسهم شركات السيارات على نطاق واسع خلال تعاملات الخميس، بعدما فرض الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» تعريفات جمركية مرتفعة على واردات بلاده من المركبات.

وهبط سهم «جنرال موتورز» 8.40% إلى 46.68 دولاراً خلال التعاملات، فيما هبط سهم «فورد» 4.05% إلى 9.89 دولارات، وتراجع سهم «ستيلانتيس» 2.55% إلى 11.66 دولاراً.

وخارج أمريكا، هبط سهم «فولكس فاجن» 1.65% إلى 101.60 يورو، وتراجع سهم «مرسيدس» 3.95% إلى 55.73 يورو، وانخفض سهم «بي إم دبليو» بنسبة 2.65% إلى 77.18 يورو.

كما انخفض سهم «بورشه» 3.20% إلى 48.39 يورو، وسهم «رولز رويس» بنسبة 1.45% إلى 7.898 جنيهات إسترلينية.

وأنهى سهم «هيونداي موتور» التعاملات في كوريا الجنوبية منخفضاً بنسبة 4.25% إلى 212.5 ألف وون، وتراجع سهم «تويوتا» في اليابان 2.05% إلى 2829 ينًا.

في الوقت نفسه، ارتفع سهم «تسلا» 4.40% إلى 283.98 دولاراً، وزاد سعر سهم «بي واي دي» في هونغ كونغ 2.25% إلى 407.40 دولارات هونغ كونغ.

ويأتي ذلك بعدما أعلن «ترامب»، في وقت مبكر، فرض رسوم جمركية بنسبة 25% على جميع السيارات المستوردة إلى الولايات المتحدة، في قرار يشمل أيضاً قطع غيار السيارات الرئيسية.

وتراجعت مؤشرات وول ستريت الرئيسية فيما يقيم المستثمرون مجموعة من المؤشرات الاقتصادية.

وهبط مؤشر داو جونز الصناعي 110.22 نقاط أو 0.26 % إلى 42344.57 نقطة، وخسر مؤشر ستاندرد اند بورز 500 بواقع 16.77 نقطة، أو 0.30 %، إلى 5695.16 نقطة وتراجع مؤشر ناسداك المجمع 67.55 نقطة، أو 0.38 %، إلى 17831.47 نقطة.