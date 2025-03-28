سوق دبي يرتفع فوق 5120 نقطة بمكاسب ناهزت مليار درهم

صعد مؤشر سوق دبي المالي فوق 5120 نقطة في تداولات أمس، إذ ارتفع مؤشر السوق بـ 0.08% أو ما يعادل 3.9 نقاط، مسجلاً 5120.43 نقطة، ليربح السوق ما يناهز مليار درهم بدعم أداء قطاعي الصناعة والمرافق العامة.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 902.03 مليار درهم في نهاية جلسة أول أمس إلى 903.08 مليارات درهم بنهاية جلسة أمس.

وقاد سهم «المزايا القابضة» ارتفاعات 19 سهماً بسوق دبي مرتفعاً 9.9%، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من السيولة بقيمة 176.4 مليون درهم مرتفعاً 0.37% ليغلق عند 13.55 درهماً، تلاه «دبي الإسلامي» بـ 56.2 مليون درهم ليقفل مرتفعاً 0.15% عند 7.22 دراهم، ثم «ديوا» 39.6 مليون درهم مرتفعاً 0.80% ليغلق عند 2.51 درهم.

وتدعم أداء سوق دبي المالي بارتفاع أسهم الإمارات للاستثمار 8.56%، وأمان 7.14%، وباركن 4.13%، ودبي للمرطبات 3.7%.

واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 125.7 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 220.6 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 94.9 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.18% إلى مستوى 9390.48 نقطة، ليربح السوق نحو 4 مليارات درهم في جلسة أمس. وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 204.9 ملايين درهم، تلاه «ألفا ظبي القابضة» جاذباً 80.96 مليون درهم، ثم «أبوظبي التجاري» بسيولة 76.5 مليون درهم.

وفي سوق أبوظبي ارتفعت أسهم الإمارات للتأمين 6.7%، وأسمنت الخليج 6.1%، وأجيليتي جلوبال 5%، أيبيكس للاستثمار 4.85%، فيما تراجعت أسهم بنك رأس الخيمة الوطني 8.44%، والواحة كابيتال 5.1%، وأبوظبي الوطنية لمواد البناء 2.4%، والفجيرة لصناعات البناء 2%.

مكاسب وسيولة

وأضافت أسواق الأسهم المحلية مكاسب إلى رأسمالها السوقي تخطت 5 مليارات درهم في جلسة أمس، مدعومة بأداء الأسهم القيادية في قطاعات الصناعة والمرافق العامة والطاقة.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.803 تريليونات درهم بنهاية جلسة أول أمس إلى 3.808 تريليونات درهم بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.905 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية و903.08 مليارات درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة ناهزت 1.5 مليار درهم، موزعة بواقع 1.1 مليار درهم في سوق أبوظبي، و430.96 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 433.9 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 27.5 ألف صفقة.

أسواق عربية

على مستوى البورصات العربية، ارتفع «تاسي» السعودي 0.46%، والكويت 0.11%، وقطر 0.46%، والبحرين 0.04%، فيما تراجعت بورصة مسقط 0.76%، وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر بورصة مصر 0.89%.

وارتفع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.46% ليغلق عند 12025 نقطة، مسجلاً أعلى مستوى له خلال شهر، وبتداولات بلغت 6 مليارات ريال. وارتفع سهم أرامكو السعودية بأقل من 1% عند 26.75 ريالاً.

وصعدت أسهم معادن، وإس تي سي، والمراعي، وبنك الرياض، وبي إس إف، ودار الأركان، والعربي الوطني بنسب تراوحت بين 1 و3%، وتصدر سهم الزامل للصناعة ارتفاعات السوق بنسبة 10% عند 32.70 ريالاً.

في المقابل، تراجع سهم الأبحاث والإعلام، بنسبة 2% عند 173.20 ريالاً، وكانت الشركة قد أعلنت تسجيل خسائر في الربع الرابع 2024، وتصدر سهم سال تراجعات السوق بنسبة 4%.

مصر

وفي مصر، ارتفعت مؤشرات البورصة بشكل جماعي مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين المصريين، وبلغت قيمة التداول 3.7 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 14 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.248 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 32026 نقطة، وصعد مؤشر «إيجى إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.92% ليغلق عند مستوى 39787 نقطة، وقفز مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلى» بنسبة 0.89% ليغلق عند مستوى 14088 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.98% ليغلق عند مستوى 9046 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 0.97% ليغلق عند مستوى 12462 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.58% ليغلق عند مستوى 3328 نقطة.