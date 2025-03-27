أسهم تسلا تخسر 52 مليار دولار في يوم واحد

أغلقت المؤشرات الأمريكية الرئيسية على خسائر جماعية في جلسة "الأربعاء" مع تقييم المستثمرين معلومات حول الرسوم الجمركية الأمريكية الموعودة منذ فترة طويلة على واردات السيارات.

إذ من المقرر أن يُعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن خطط لفرض رسوم جمركية على صناعة السيارات في مؤتمر صحفي يوم الأربعاء، مما يُوسّع نطاق الحرب التجارية العالمية التي بدأها هذا العام.

تراجع مؤشر داو جونز بنسبة 0.3% أي ما يعادل 132 نقطة في يوم الأربعاء ليتنازل عن أعلى مستوياته في أكثر من أسبوعين.

وتراجع مؤشر ستاندر آند بورز 500 بنسبة 1.1% بعد 3 جلسات من المكاسب، وانخفض مؤشر ناسداك المركب بنسبة 2% ليتكبد أكبر خسارة يومية في أسبوعين.

وهبط سهم تسلا بنسبة 5.5% في جلسة الأربعاء ليتكبد أكبر خسارة يومية في أسبوعين، وتفقد الشركة 52 مليار دولار من قيمتها السوقية في يوم واحد.

وجاءت هذه الخسائر مع ترقب المستثمرين لحجم الرسوم الجمركية، والإجراءات الانتقامية من الشركاء التجاريين، والآثار المحتملة على الاقتصاد العالمي والشركات.

ويتوقع خبراء صناعة السيارات أن تؤدي هذه الخطوة إلى ارتفاع الأسعار وكبح الإنتاج. على مدار أسابيع، وعد ترامب بالإعلان عن سلسلة من الرسوم الجمركية المتبادلة في الثاني من أبريل.