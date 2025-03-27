انخفاض أسهم العظماء السبع و«إنفيديا» يتراجع 5 %

تراجعت أسهم شركات التكنولوجيا الكبرى في الولايات المتحدة، أمس، بقيادة «إنفيديا»، التي تعرضت لضغوط نتيجة تشديد قواعد صادرات الرقائق إلى الصين. وانخفض سعر الصندوق الذي يتتبع أداء أسهم العظماء السبعة «راوند هيل ماجنفسينت سفن» 1.8% إلى 48.55 دولاراً.

واستقر سهم «أبل» عند 223.59 دولاراً، لتظل في صدارة أكبر شركات العالم، فيما انخفض سهم «إنفيديا» 4.9% إلى 114.2 دولاراً. وانخفض سهم «مايكروسوفت» بنسبة 0.45% إلى 393.48 دولاراً، وسهم «أمازون» 1.15% إلى 203.32 دولارات، و«ألفابت» 1.3% إلى 170.5 دولاراً.كما تراجع سهم «ميتا» 1.4% إلى 617.67 دولاراً، و«تسلا» 3.8% إلى 277.19 دولاراً.