سوق دبي يستقر فوق 5116 نقطة بمكاسب 4 مليارات درهم

استقر مؤشر سوق دبي المالي فوق 5116 نقطة في تداولات أمس، جلسة منتصف الأسبوع، إذ تراجع مؤشر السوق هامشياً بـ 0.01 %، أو ما يعادل 0.55 نقطة، مسجلاً 5116.56 نقطة، ليربح السوق ما يقارب 4 مليارات درهم، بدعم أداء قطاعات المالية والعقارات والمرافق العامة.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 898.08 مليار درهم في نهاية جلسة أول أمس، إلى 902.03 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وقفز سهم «دبي للمرطبات» بالحد الأقصى عند 23 درهماً، ليقود ارتفاعات 25 سهماً بسوق دبي، مرتفعاً 15 %، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من السيولة، بقيمة 116.4 مليون درهم، مرتفعاً 0.75 %، ليغلق عند 13.5 درهماً، تلاه «ديوا» بـ 66 مليون درهم، ليقفل مستقراً عند 2.49 درهم، ثم «إعمار للتطوير» 34.9 مليون درهم، مرتفعاً 1.2 %، ليغلق عند 12.4 درهماً.

وتدعم أداء سوق دبي المالي بارتفاع أسهم «الوطنية الدولية القابضة» 13.97 %، و«الإمارات للاستثمار» 10.65 %، و«أجيليتي للمخازن» 6.46 %، و«الخليج للملاحة» 4.56 %، و«الإمارات دبي الوطني» 2.5 %، في المقابل، تراجعت أسهم «المزايا القابضة» 10 %، و«العربية للطيران» 8.9 %، و«أمان» 6.7 %، و«دو» 3.2 %.

وشهد سوق دبي تنفيذ صفقتين كبيرتين مباشرتين على سهم مصرف عجمان، بقيمة إجمالية 29.1 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقتين على 18.5 مليون سهم من أسهم المصرف، بسعر تنفيذ 1.57 و1.58 درهم.

واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء في سوق دبي، بصافي استثمار 45.4 مليون درهم، بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 165.6 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 120.26 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» بنسبة 0.34 %، إلى مستوى 9373.72 نقطة، ليربح السوق نحو 15 مليار درهم في جلسة أمس.

وتصدر «أبوظبي الأول» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بنحو 224.97 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة»، جاذباً 195.9 مليون درهم، ثم «أدنوك للغاز»، بسيولة 99.6 مليون درهم.

وفي سوق أبوظبي، ارتفعت أسهم «عمان والإمارات للاستثمار» 14.96 % بالحد الأقصى، و«الشارقة للأسمنت» 6.84 %، و«سوداتل للاتصالات» 4.6 %، و«بريسايت» 4 %، فيما تراجعت أسهم «الخليج للمشاريع الطبية» 6.5 %، و«الإمارات لقيادة السيارات» 2.7 %، و«الإمارات للتأمين» 1.97 %، و«أغذية» 1.89 %.

مكاسب وسيولة

أضافت أسواق الأسهم المحلية مكاسب إلى رأسمالها السوقي بنحو 19 مليار درهم، في جلسة أمس، مدعومة بأداء الأسهم القيادية في قطاعات العقارات والمالية والطاقة.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.784 تريليونات درهم، بنهاية جلسة أول أمس، إلى 3.803 تريليونات درهم، بنهاية جلسة أمس، موزعة بواقع 2.901 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و902.03 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة ناهزت 1.6 مليار درهم، موزعة بواقع 1.2 مليار درهم في سوق أبوظبي، و418.3 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 407 ملايين سهم، عبر تنفيذ أكثر من 28.8 ألف صفقة.

الأسواق العربية

وعلى مستوى البورصات العربية، ارتفع «تاسي» السعودي 2.26 %، وقطر 0.28 %، فيما تراجعت بورصة الكويت 0.29 %، ومسقط 0.17 %، والبحرين 0.35 %، وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر بورصة مصر 0.06 %.

وتفصيلاً، ارتفع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 2.26 %، ليغلق عند 11970 نقطة، وبتداولات بلغت 6.2 مليارات ريال. وارتفع سهم أرامكو السعودية بنسبة 2 %، عند 26.65 ريالاً، ومصرف الراجحي 3 %، ليغلق عند 102 ريال، وصعد سهم بنك الرياض بنسبة 5 %، عند 32.50 ريالاً، مسجلاً أعلى مستوى له منذ يوليو 2023.

وتباينت مؤشرات البورصة المصرية بختام تداولات أمس، وبلغت قيمة التداول 3 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 3 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى 2.234 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.06 %، ليغلق عند مستوى 31744 نقطة، وهبط مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.1 %، ليغلق عند مستوى 39423 نقطة، وانخفض مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.05 %، ليغلق عند مستوى 13963 نقطة.