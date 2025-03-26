«الإمارات دبي الوطني» يعزز سوق دبي فوق 5117 نقطة

عزز سوق دبي المالي ارتفاعه في تداولات أمس، إذ صعد مؤشر السوق هامشياً بـ0.01% أو ما يعادل 0.66 نقطة، مسجلاً 5117.11 نقطة، ليربح السوق نحو 129 مليون درهم بدعم أداء قطاعات المالية والاتصالات والمرافق العامة، ولا سيما سهم «الإمارات دبي الوطني» الذي ارتفع بنسبة 1.02% ليغلق عند 19.8 درهماً.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 897.95 مليار درهم في نهاية جلسة أول أمس إلى 898.08 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وقاد سهم «أمانات القابضة» ارتفاعات 18 سهماً بسوق دبي مرتفعاً 4.63%، في حين استحوذ سهم «إعمار» على سيولة بقيمة 139.2 مليون درهم، تعادل 18% من سيولة السوق الإجمالية البالغة 771.7 مليون درهم، ليغلق سهم «إعمار العقارية» مستقراً عند 13.4 درهماً.

وتعزز أداء سوق دبي المالي بارتفاع أسهم دبي التجاري 2.84%، إمباور 1.86%، ودو 1.11%، في المقابل، تراجعت أسهم دبي للمرطبات 9.9%، ودبي الوطنية للتأمين 9.88%، الإمارات للاستثمار 9.6%، والوطنية الدولية القابضة 9.6%.

وشهد سوق دبي المالي تنفيذ 3 صفقات كبيرة مباشرة على أسهم شركة «الخليج للملاحة» بقيمة إجمالية 65.2 مليون درهم، توزعت على 12.4 مليون سهم، إذ بلغت قيمة الصفقة الأولى 31.8 مليون درهم توزعت على 6 ملايين سهم بقيمة 5.3 دراهم للسهم، أما الصفقة الثانية.

فبلغت 17.34 مليون درهم، توزعت على 3.4 ملايين سهم بسعر 5.1 دراهم للسهم، فيما سجلت الصفقة الثالثة نحو 16 مليون درهم توزعت على 3 ملايين سهم بسعر 5.35 دراهم للسهم.

كذلك، شهد سوق دبي تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على أسهم شركة «العربية للطيران» بقيمة 289.8 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقة على 84 مليون سهم من أسهم الشركة بسعر 3.45 دراهم للسهم.

واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 58.6 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 580.5 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 521.9 مليون درهم.

سوق أبوظبي

إلى ذلك، أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9342.42 نقطة متراجعاً 0.29% في جلسة أمس.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 274.6 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول» جاذباً 134 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة» بسيولة 88.3 مليون درهم.

وكان ضمن الأسهم الصاعدة في سوق أبوظبي أسهم الشارقة للأسمنت 14.8%، ورأس الخيمة العقارية 4%، وإي سفن- أذونات 3.86%، وسوداتل للاتصالات 3.14%، فيما انخفضت أسهم جي إف إتش المالية 5.17%، وملتيبلاي 4.2%، وأبوظبي لبناء السفن 4%، وأبوظبي التجاري 2.7%.

السيولة

اجتذبت الأسهم المحلية سيولة ناهزت 1.9 مليار درهم، موزعة بواقع 1.16 مليار درهم في سوق أبوظبي، و771.7 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 513.6 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 26.7 ألف صفقة.

الأسواق العربية

وعلى مستوى البورصات العربية، تراجع «تاسي» السعودي 0.61%، وقطر 0.28%، والبحرين 0.16%، فيما ارتفعت بورصة الكويت 0.73%، ومسقط 0.45%، وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر بورصة مصر 0.15%.

السعودية

وتفصيلاً، تراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.61% ليغلق عند 11706 نقاط، وبتداولات بلغت 5.5 مليارات ريال. وانخفض سهم مصرف الراجحي بنسبة 2% عند 99 ريالاً، واختتمت أسهم معادن، ومجموعة صافولا، وإنتاج، ومجموعة إم بي سي، والكيميائية، وأنابيب الشرق، والدوائية، تداولاتها على تراجع بنسب تراوحت بين 3 و6%، في المقابل، ارتفع سهم أرامكو السعودية بنسبة 1% عند 26.10 ريال.

وارتفع سهم أسواق العثيم بنسبة 2% عند 9.50 ريالات، وكانت الشركة قد أعلنت عن توزيعات نقدية على المساهمين بواقع 11 هللة للسهم عن الربع الرابع 2024، والإعلان عن خطة توزيعات الأرباح للعام المالي 2025.

وتصدر سهم مسار، في ثاني جلساته بالسوق، ارتفاعات السوق بنسبة 8% عند 21 ريالاً، وسط سيولة بقيمة 1.7 مليار ريال. تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب.

وبلغت قيمة التداول 2.9 مليار جنيه، وخسر رأس المال السوقي 9 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.231 تريليون جنيه.وتراجع مؤشر «إيجى إكس 30» بنسبة 0.15% ليغلق عند مستوى 31761 نقطة، وهبط مؤشر «إيجى إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.14% ليغلق عند مستوى 39463 نقطة، وانخفض مؤشر «إيجى إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.16% ليغلق عند مستوى 13970 نقطة.