سوق دبي يلامس 6100 نقطة بمكاسب ملياري درهم

لامس مؤشر سوق دبي المالي مستوى 6100 نقطة، ليعاود ارتفاعه مجدداً في تداولات أمس، إذ صعد مؤشر السوق بـ 0.06 %، أو ما يعادل 3.9 نقاط، مسجلاً 6095.33 نقطة، رابحاً ما يقارب ملياري درهم، بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاعي الصناعة والمرافق العامة.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 1.045 تريليون درهم في نهاية جلسة الأربعاء، إلى 1.047 تريليون درهم بنهاية جلسة أمس.

وقاد سهم «سكون تكافل» ارتفاعات 21 سهماً بسوق دبي، مرتفعاً 8 %، في حين استحوذ سهم «إعمار العقارية» على النصيب الأكبر من إجمالي سيولة السوق بـ 257.9 مليون درهم، تلاه «الإمارات دبي الوطني» بسيولة 97.95 مليون درهم، صاعداً 0.58 %، مغلقاً عند 26.2 درهماً، ثم «دبي الإسلامي» جاذباً 70.2 مليون درهم.

وصعدت في سوق دبي أسهم سالك 4.13 %، ووطنية إنترناشيونال 2.7 %، والإمارات ريم للاستثمار 2.1 %، وديوا 0.73 %، فيما انخفضت أسهم الصناعات الوطنية القابضة 4.2 %، وتكافل الإمارات 3.1 %، ودبي التجاري 3 %، والإثمار القابضة 1.93 %.

واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء، بصافي استثمار 67.2 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 386.9 مليون درهم، مقابل 317.7 مليوناً مبيعات.

سوق أبوظبي

وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند 10251.14 نقطة، متراجعاً بنسبة 0.31 %.وتصدر «أدنوك للغاز» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 95.2 مليون درهم، تلاه «أدنوك للإمداد» جاذباً 95 مليون درهم، ثم «أدنوك للتوزيع» بسيولة 84.4 مليون درهم.

وارتفعت أسهم الشارقة للأسمنت 14.94 %، وأم القيوين للاستثمارات 14.8 %، وأسمنت الفجيرة 12.2 %، ورأس الخيمة للأسمنت 9.2 %، في المقابل، تراجعت أسهم أريد 9.3 %، وبنك أم القيوين الوطني 3.4 %، وعمان والإمارات للاستثمار 2.7 %، ومجموعة مير 2.2 %.

السيولة

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة 1.65 مليار درهم، منها 929.63 مليون درهم في سوق أبوظبي، و720.8 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 406 ملايين سهم، عبر 32.5 ألف صفقة.

الأسواق العربية

وشهدت أغلب مؤشرات الأسواق العربية ارتفاعاً في الأداء، حيث صعد «تاسي» السعودي 0.65 %، والكويتي 0.18 %، والقطري 0.12 %، ومسقط 0.61 %، فيما تراجعت بورصة البحرين 0.14%، وخارج منطقة الخليج، قفز مؤشر بورصة مصر 0.78 %.

السعودية

وتفصيلاً، ارتفع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.65 %، ليغلق عند 10834 نقطة، وبتداولات بلغت نحو 4.4 مليارات ريال.

وصعدت أسهم مصرف الراجحي، والأهلي السعودي، وبنك الرياض، ومعادن، وإس تي سي، وبي إس إف، والمجموعة السعودية، والمراعي، ودار الأركان، العربي الوطني، والتصنيع الوطنية، ومجموعة تداول، وأسمنت القصيم، بنسب تراوحت بين 1 و4 %.

وقفز سهم صناعات كهربائية بنسبة 4 %، عند 9.61 ريالات، وهو أعلى مستوى له منذ الإدراج في السوق، فيما تصدر سهما ثمار، وصدق، ارتفاعات بنسبة 10 %، في المقابل، تراجع سهم علم، بنسبة 3 %، عند 881 ريالاً.

مصر

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي، للجلسة الثانية على التوالي، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، وبلغت قيمة التداول 3.6 مليارات جنيه، وخسر رأس المال السوقى 4 مليارات جنيه، ليغلق عند مستوى 2.494 تريليون جنيه.

وانخفض مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.78 %، ليغلق عند مستوى 35576 نقطة، وهبط مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.61 %، ليغلق عند مستوى 43676 نقطة.

وانخفض مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.78 %، ليغلق عند مستوى 15987 نقطة، ونزل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية «EGX35-LV» بنسبة 0.55 %، ليغلق عند مستوى 3807 نقاط.

كذلك، تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.12 %، ليغلق عند مستوى 10607 نقاط، وهبط مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 0.17 %، ليغلق عند مستوى 14236 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.39 %، ليغلق عند مستوى 3618 نقطة.

الأردن

أغلق المؤشر العام لأسهم الأردن منخفضاً بنسبة 0.16 %، إلى 2968.57 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول 7.4 ملايين دينار، مقارنة مع 7.7 ملايين في الجلسة السابقة.