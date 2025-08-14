بيانات التضخم تضغط على «وول ستريت».. والأوروبية تتألق

تراجعت مؤشرات «وول ستريت» بعد أن خفف تقرير أسعار المنتجين، الخاص بالتضخم والذي أظهر زيادة أكبر من المتوقع، من توقعات المستثمرين بشأن احتمال خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) أسعار الفائدة هذا العام، وانخفض مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.16 %، وتراجع مؤشر «ستاندرد آند بورز 500» بنسبة 0.05 %، ونزل مؤشر «ناسداك» المجمع بنسبة 0.06 %.

في المقابل ارتفعت الأسهم الأوروبية لتلامس أعلى مستوى لها في أسبوعين، وسط تقييم المستثمرين لأرباح الشركات والبيانات الاقتصادية. وصعد مؤشر «ستوكس 600» بنسبة 0.55 %، وصعد مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.79 %، وارتفع مؤشر «فاينانشال تايمز» البريطاني بنسبة 0.13 %، وزاد مؤشر «كاك» الفرنسي بنسبة 0.84 %.

وأظهرت بيانات رسمية أن الاقتصاد البريطاني سجل نمواً بوتيرة أسرع من المتوقع بلغت 0.3 % في الربع الثاني.

وتوقع خبراء اقتصاد في استطلاع لرويترز، وكذلك بنك إنجلترا، نمو الناتج المحلي الإجمالي 0.1 % في الفترة من أبريل إلى يونيو.

وارتفعت الأسهم العالمية في الآونة الأخيرة، مدفوعة برهانات قوية على خفض أسعار الفائدة الأمريكية الشهر المقبل، ما أدى إلى مكاسب قياسية في وول ستريت.

ومن بين الأسهم الفردية هوى سهم إمبريسر 24.1 % ليسجل أكبر الخسائر على مؤشر «ستوكس 600»، بعد أن جاءت الأرباح التشغيلية لشركة الألعاب في الربع الأول دون التوقعات.

وانخفض سهم كارلسبرج 4.8 % بعد أن جاءت أرباح شركة صناعة الجعة الدنماركية نصف السنوية دون التوقعات، وقالت إنها لا تتوقع أي تحسن في ما يتعلق بالمستهلكين خلال الفترة المتبقية من العام.

وفي طوكيو تراجع مؤشر «نيكاي» بسبب مخاوف من تحول محتمل في سياسة بنك اليابان وصعود الين، متخلياً عن مستوى قياسي مرتفع سجله في الجلسة السابقة، واختتم المؤشر التعاملات، منخفضاً 1.45 % عند 42649.26 نقطة، منهياً سلسلة مكاسب استمرت ست جلسات.

وتجاوز المؤشر مستوى 43 ألف نقطة، الأربعاء، للمرة الأولى.

وقال شوتارو ياسودا، محلل السوق في «توكاي طوكيو إنتليجنس لابراتوري» إن المستثمرين باعوا الأسهم لجني الأرباح بسبب المخاوف المتزايدة من أن السوق في حالة ارتفاع مفرط.

وأوضح أن السوق صارت حذرة أيضاً من أن بنك اليابان قد يرفع أسعار الفائدة قريباً، بعد تصريحات وزير الخزانة الأمريكي، سكوت بيسنت.

وفي مقابلة مع تلفزيون بلومبرج، قال بيسنت إن بنك اليابان سيرفع أسعار الفائدة لأنه «متأخر عن الركب» في السياسات النقدية.