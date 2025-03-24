تخفيف رسوم ترامب ينعش مؤشرات «وول ستريت».. وترقب في أسواق أوروبا واليابان



انتعشت الأسواق الأمريكية مدعومة بمؤشرات إلى أن إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ستتبنى نهجاً متأنياً بشأن الرسوم الجمركية التي تفرضها على شركائها التجاريين، بينما يترقب المستثمرون بيانات اقتصادية بحثاً عن مؤشرات إلى متانة الاقتصاد ومعدل التضخم.

وفتحت مؤشرات الأسهم الأمريكية على ارتفاع، حيث صعد مؤشر «داو جونز» الصناعي بنسبة 0.95 %، وارتفع مؤشر «ستاندرد اند بورز 500» بنسبة 1.39 %، وزاد مؤشر «ناسداك» المجمع بنسبة 1.97 %.

لكن الأسهم الأوروبية لم تستجب لتلك الأنباء المتعلقة بتخفيف رسوم ترامب التجارية، مع ترقب المستثمرين بيانات أنشطة الأعمال من عدد من أكبر الاقتصادات في المنطقة وانتظار المزيد من الوضوح بشأن الرسوم الجمركية الأمريكية. وتراجع مؤشر «ستوكس 600» بنسبة 0.13 %، وهبط مؤشر «داكس» الألماني بنسبة 0.17 %، وتراجع مؤشر «فايننشال تايمز» البريطاني 0.10 %، ونزل مؤشر «كاك» الفرنسي بنسبة 0.26 %.

كذلك هبط مؤشر «نيكاي» الياباني للجلسة الثالثة على التوالي مع تراجع إقبال المستثمرين على الأصول الأعلى في المخاطر بسبب حالة الضبابية قبل موعد تطبيق رسوم جمركية أمريكية إضافية. وأغلق مؤشر «نيكاي» منخفضاً 0.2 %، ونزل مؤشر «توبكس» الأوسع نطاقاً بنسبة 0.5 %.

وحصل نيكاي على بعض الدعم مع الإقبال على شراء عدد من الأسهم ذات الثقل على المؤشر، إذ قفز سهم مجموعة «سوفت بنك» للاستثمار في الشركات الناشئة والتي تركز على الذكاء الاصطناعي 3 % مقدماً أكبر دفعة للمؤشر.