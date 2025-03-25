العقارات والصناعة ترفع سوق دبي ليربح 1.6 مليار درهم

عاود سوق دبي المالي ارتفاعه في تداولات أمس، أولى جلسات الأسبوع، إذ صعد مؤشر السوق بـ 0.33%، أو ما يعادل 16.65 نقطة، مسجلاً 5116.45 نقطة، ليربح السوق ما يناهز 1.6 مليار درهم بدعم أداء قطاعات العقارات والصناعة والمرافق العامة.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 896.34 مليار درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضي، إلى 897.95 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وقفز سهم «دبي الوطنية للتأمين» بالحد الأقصى عند 4.25 دراهم، ليقود ارتفاعات 23 سهماً بسوق دبي، مرتفعاً 14.9%، في حين استحوذ سهما «إعمار» على سيولة بقيمة 182.5 مليون درهم، تعادل 35.2% من سيولة السوق الإجمالية البالغة 518.95 مليون درهم، ليغلق «إعمار العقارية» مستقراً عند 13.4 درهماً، فيما ارتفع «إعمار للتطوير» بنسبة 2.88%، عند 12.5 درهماً.

وتعزز أداء سوق دبي المالي بارتفاع أسهم الخليج للملاحة 9.3%، والإسمنت الوطنية 3.06%، وأمان 3%، وسالك 2.6%، وديوا 2.06%، ودبي الإسلامي 0.14%، في المقابل، تراجعت أسهم دبي التجاري 3.4%، والإمارات ريم للاستثمار 3.24%، واكتتاب القابضة 3.2%.

وشهد سوق دبي تنفيذ صفقتين كبيرتين مباشرتين على أسهم شركة الخليج للملاحة القابضة، بقيمة 45 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقتين على 9 ملايين سهم من أسهم الشركة، بسعر تنفيذ 5 دراهم للسهم.

واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء في سوق دبي، بصافي استثمار 29.12 ملايين درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 150.7 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 121.6 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وصعد مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» هامشياً، بنسبة 0.01%، إلى مستوى 9369.83 نقطة في جلسة أمس.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بنحو 174.13 مليون درهم، تلاه «أبوظبي الأول»، جاذباً 85.15 مليون درهم، ثم «ألفا ظبي القابضة»، بسيولة 75.9 مليون درهم.

وارتفعت أسهم العين اﻷهلية للتأمين 9.09%، وإشراق للاستثمار 4.3%، والخليج للمشاريع الطبية 3.4%، والدار العقارية 2.7%، فيما انخفضت أسهم أسمنت الخليج 7.14%، والشارقة للأسمنت 5.1%، وأمريكانا للمطاعم 4.2%، وإي سفن- أذونات 3.7%.

السيولة

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.5 مليار درهم، موزعة بواقع 562.97 مليون درهم في سوق أبوظبي، و518.95 مليون درهم في سوق دبي، وجري التداول على نحو 485.7 مليون سهم، عبر تنفيذ أكثر من 27.24 ألف صفقة.

الأسواق العربية

وعلى مستوى البورصات العربية، صعد «تاسي» السعودي 0.71%، والكويت 0.95%، بينما انخفضت بورصة قطر 0.80%، ومسقط 0.11%، والبحرين 0.25%، وخارج منطقة الخليج، تراجع مؤشر بورصة مصر 0.38%.

وارتفع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.71%، ليغلق عند 11778 نقطة، وبتداولات بلغت 4.3 مليارات ريال، وصعد سهما أرامكو السعودية ومصرف الراجحي بنسبة 1%، عند 25.95 ريالاً، و100.60 ريال على التوالي.

وصعد سهم كاتريون بنسبة 3% عند 120.60 ريالاً، وصعد سهم مسار، في أول جلساته بالسوق الرئيسة بنسبة 30%، عند 19.50 ريالاً، وبتداولات بلغت نحو 10 ملايين سهم، وبقيمة 200 مليون ريال، في المقابل، تراجعت أسهم دار الأركان، ورعاية، وأنابيب، واللجين، والتعمير، والعقارية، والغاز، بنسب تراوح بين 3 و5%.

وانخفضت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي، بضغوط مبيعات المتعاملين العرب، وبلغت قيمة التداول 3.4 مليارات جنيه، وخسر رأس المال السوقي 19 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 2.240 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر «إيجى إكس 30» بنسبة 0.38%، ليغلق عند مستوى 31810 نقاط، وهبط مؤشر «إيجى إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.47%، ليغلق عند مستوى 39519 نقطة، وانخفض مؤشر «إيجى إكس 30 للعائد الكلى» بنسبة 0.39%، ليغلق عند مستوى 13993 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجى إكس 70 متساوى الأوزان» بنسبة 0.41%، ليغلق عند مستوى 8961 نقطة، وهبط مؤشر «إيجى إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 0.54%، ليغلق عند مستوى 12356 نقطة، وانخفض مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.91%، ليغلق عند مستوى 3340 نقطة.