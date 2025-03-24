7 شركات بسوق دبي تستأثر بـ 76 % من التداولات

اجتذبت أسهم 7 شركات بسوق دبي المالي سيولة مليارية، منذ مطلع العام الجاري وحتى آخر جلسة تداول يوم الجمعة الماضية، بلغت 29.2 مليار درهم، وتصدر سهم إعمار العقارية باجتذابه 11.2 مليار درهم.

واستحوذت هذه الشركات مجتمعة على ما نسبته 75.84% من إجمالي السيولة الكلية لسوق دبي منذ مطلع العام، التي بلغت 38.5 مليار درهم، وأغلقت 3 شركات منها في دائرة المكاسب.

توزع النصيب الأكبر من التداول على سهمي «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير»، فيما تركز ما تبقى من السيولة المليارية على أسهم 5 شركات في سوق دبي.

وأغلق سهم شركة «إعمار العقارية» مرتفعاً 4.3% عند مستوى 13.4 درهماً، بعد أن استقطب سيولة بـ11.2 مليار درهم، توزعت على 833.14 مليون سهم.

كما اجتذب سهم «إعمار للتطوير» تداولات قدرها 5.46 مليارات درهم على عدد 415.56 مليون سهم، لكنه تراجع بنسبة 11.3% إلى مستوى 12.15 درهماً.

وحصد سهم «الإمارات دبي الوطني» سيولة بـ3.02 مليارات درهم، توزعت على 142.8 مليون سهم، وانخفض السهم 7% عند سعر 19.95 درهماً.

وفي المركز الرابع جاء سهم «دبي الإسلامي» بسيولة 3.01 مليارات درهم، توزعت على 412.6 مليون سهم، وارتفع السهم 2.12% إلى مستوى 7.24 دراهم.

واستقطب سهم «طلبات» تداولات بقيمة 2.6 مليار درهم موزعة على 1.7 مليار سهم، وصعد 3.6% إلى مستوى 1.45 درهم، و«سالك» الذي اجتذب 2.13 مليار درهم، موزعة على 411.2 مليون سهم، متراجعاً بنسبة 7.96% عند سعر 4.97 دراهم.

واستقطب سهم هيئة كهرباء ومياه دبي «ديوا» تداولات بـ1.7 مليار درهم توزعت على 646.1 مليون سهم، متراجعاً 14.4% عند مستوى 2.43 درهم.