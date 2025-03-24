مع ترقب بيانات اقتصادية مهمة.. تراجع أسهم قطاع النقل يزيد من مخاوف «وول ستريت»

يتزايد قلق المستثمرين بشأن أداء الاقتصاد، والتراجع الحاد في مؤشر قطاع النقل، الذي يحظى بمتابعة وثيقة، في الوقت الذي تحاول فيه الأسهم الأمريكية استعادة توازنها، وفقاً لتقرير الأسهم الأمريكية الأسبوعي في «رويترز».

وحقق مؤشر «إس آند بي 500»، مكاسب أسبوعية متواضعة، منهياً سلسلة خسائر استمرت أربعة أسابيع، حيث جاء ذلك بعد أن دخل المؤشر في مرحلة تصحيح الأسبوع الماضي، حيث انخفض بأكثر من 10 % من أعلى مستوياته المسجلة في فبراير.

وتشير رويترز إلى أنّه «في المقابل، واصل مؤشر داو جونز للنقل، تراجعه الأسبوعي، ما عمّق خسائره التي تجاوزت

17 % مقارنةً بذروته المسجلة في نوفمبر».

ويضم هذا المؤشر 20 شركة تعمل في مجالات النقل الجوي، الشحن البري، السكك الحديدية، وخدمات التوصيل.

وقال تشاك كارلسون، الرئيس التنفيذي لشركة «هوريزون إنفستمينت سيرفيسيز»: «قطاع النقل يُعتبر مؤشراً مهماً على النشاط الاقتصادي المستقبلي، والتراجع الحاد الذي يشهده يثير لديّ القلق».

تباطؤ اقتصادي

ويواجه مؤشر النقل ضغوطاً متزايدة بسبب مخاوف المستثمرين من تباطؤ اقتصادي، وسط حالة من عدم اليقين التي تفاقمت بفعل السياسات التجارية المتذبذبة للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأعلن مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأربعاء الماضي عن خفض توقعاته لنمو الاقتصاد الأمريكي هذا العام إلى

1.7 % مقارنةً بالتوقع السابق البالغ 2.1 %، حيث أشار رئيس المجلس، جيروم بأول إلى «حالة عدم اليقين غير المعتادة» التي تكتنف المشهد الاقتصادي. وخلال 2025، فقد مؤشر داو جونز للنقل نحو 8 % وهو ضعف التراجع الذي سجله مؤشر إس آند بي 500 في الفترة ذاتها.

تراجع واسع في أسهم قطاع النقل

وتأثرت معظم شركات النقل المدرجة في المؤشر بتراجع عام في القطاع، فقد هبطت أسهم «فيديكس» بنسبة

18 % بينما انخفضت أسهم «يونايتد بارسل سيرفيس» بنحو 9 % بعد أن أعلنت «فيديكس» الجمعة عن خفض توقعاتها المالية السنوية. أما شركات «الشحن البري» فقد تراجعت أسهم «لاندستار» و«جي بي هانت ترانسبورت» بأكثر من 12 %، كذلك تعرض قطاع «الطيران» لخسائر كبيرة، حيث تراجعت أسهم «دلتا إيرلاينز» و«يونايتد إيرلاينز» بأكثر من

20 %، بينما سجلت أسهم «أمريكان إيرلاينز» انخفاضاً حاداً بلغ 35 % منذ بداية العام.

ويشير مات مالي، كبير استراتيجيي السوق في شركة «ميلر تاباك» إلى أن قطاع النقل يمثل مؤشراً على إنفاق المستهلكين قائلاً: «لا يزال هذا القطاع مؤشراً هاماً لقوة النمو الاقتصادي، لأنه يعكس مدى قوة إنفاق المستهلك». وأضاف أن «التراجع الحاد في قطاع النقل يعزز البيانات الاقتصادية الضعيفة التي ظهرت مؤخراً، ويؤكد خفض التوقعات الاقتصادية في وول ستريت».

إشارات سلبية

ويُتابع بعض المستثمرين مؤشر «داو جونز للنقل» إلى جانب مؤشر «داو جونز الصناعي» لتحديد الاتجاه العام للسوق، فيما يُعرف بـ«نظرية داو». وتقول رويترز: «وحتى الآن، تراجع مؤشر داو الصناعي بنسبة 1 % خلال 2025، وبنحو 7 % من أعلى مستوياته المسجلة في ديسمبر».

ولم يكن مؤشر النقل وحده الذي أطلق إشارات تحذيرية بشأن أداء الاقتصاد، فقد تراجع مؤشر «راسل 2000» الذي يضم شركات صغيرة تُعتبر حساسة بشكل خاص لأداء الاقتصاد المحلي، بأكثر من 15 % مقارنةً بأعلى مستوياته في نوفمبر.

كما انخفض مؤشر «فيلادلفيا لأشباه الموصلات» بأكثر من 22 % من ذروته المسجلة في يوليو.

وتُعد أشباه الموصلات مكوناً أساسياً في العديد من المنتجات، لذا يُعتبر أداء شركاتها مؤشراً هاماً على صحة الاقتصاد.

وقال ماثيو ميسكين، كبير استراتيجيي الاستثمار في شركة «جون هانكوك انفستيمنت مانجمينت»: «جميع هذه المؤشرات ترسل الرسالة ذاتها: هناك ضعف محتمل في الاقتصاد الأمريكي».

تقارير مهمة

ومن المنتظر أن تصدر خلال الأسبوع الجاري عدة تقارير اقتصادية مهمة، بما في ذلك بيانات حول «ثقة المستهلك»، بالإضافة إلى مؤشر «نفقات الاستهلاك الشخصي»، وهو مقياس رئيس للتضخم، المقرر صدوره في 28 مارس.

وفي الوقت ذاته، تبقى الرسوم الجمركية محور اهتمام وول ستريت، حيث تعتزم إدارة ترامب فرض رسوم جمركية متبادلة في 2 أبريل، ضمن جهودها لإعادة التوازن إلى النظام التجاري العالمي.

وحذر ريك ميكلر الشريك في شركة «تشيري لين انفستمينت» من أن أسهم قطاع النقل قد تشهد تقلبات حادة مع اقتراب هذا الموعد مضيفاً: «هذا القطاع في قلب المخاوف التي تسيطر على المستثمرين بشأن الرسوم الجمركية وإمكانية تباطؤ الاقتصاد».

أبرز أحداث الأسبوع

الاثنين 24 مارس:

مؤشر مديري المشتريات الخدمي والصناعي

الثلاثاء 25 مارس:

مؤشر أسعار المنازل

مؤشر ثقة المستهلك

مبيعات المنازل الجديدة

الأربعاء 26 مارس:

طلبات السلع المعمرة الأساسية

الخميس 27 مارس:

مؤشر تداعيات البطالة المستمرة

مؤشر الناتج الإجمالي المحلي

مؤشر الميزان التجاري للسلع

مؤشر مخزونات الجملة والتجزئة

مؤشر مبيعات المنازل المعلقة

الجمعة 28 مارس:

مؤشر الدخل والإنفاق الشخصي ونفقات الاستهلاك الشخصي الأساسي الشهري والسنوي