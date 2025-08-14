سوق دبي فوق 6090 نقطة.. وقفزة سعرية لـ«الخليج للملاحة»

استحوذ سهما «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي المالي، بقيمة جاوزت 245.7 مليون درهم، بما يعادل 36.6% من سيولة السوق الإجمالية البالغة 671.9 مليون درهم.

وواصل سهم «الخليج للملاحة» تسجيل قفزاته السعرية، ليقفز بـ3.1% إلى 7 دراهم، وصعدت أسهم الاستشارات المالية الدولية 11.23%، وتكافل الإمارات 8.3%، وتعليم القابضة 6.9%، وسبينس 1.3%، في حين انخفضت أسهم أملاك للتمويل 3.65%، ومساكن دبي ريت 2.86%، وباركن 2.3%، والوطنية الدولية القابضة 2.3%.

ووصل مؤشر سوق دبي فوق 6090 نقطة، ليغلق عند 6091.45 نقطة، منخفضاً بـ0.44%.

واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 24.35 مليون درهم، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 362.9 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 338.6 مليون درهم.

سوق أبوظبي

أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند 10282.65 نقطة، متراجعاً 0.13%. وتصدر «أدنوك للغاز» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 184.6 مليون درهم، تلاه «العالمية القابضة»، جاذباً 112 مليون درهم، ثم «أبوظبي التجاري» بسيولة 111.55 مليون درهم.

وكان ضمن الأسهم المرتفعة في سوق أبوظبي، أسهم أسمنت الخليج 11.35%، وإي سفن- أذونات 3.6%، وأبوظبي لبناء السفن 3.44%، ودار التأمين 2.57%، في حين تراجعت أسهم البنك العربي المتحد 7.2%، وأبوظبي للموانئ 3.2%، ورأس الخيمة العقارية 2.7%، والخليج اﻻستثمارية 2.7%.

رسملة وسيولة

سجلت رسملة الأسهم المحلية نحو 4.193 تريليونات درهم في جلسة منتصف الأسبوع، موزعة بواقع 3.148 تريليونات درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي، و1.045 تريليون درهم للأسهم في سوق دبي المالي.

واجتذبت أسواق الأسهم المحلية سيولة جاوزت 1.8 مليار درهم، موزعة بواقع 1.14 مليار درهم في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و671.9 مليون درهم في سوق دبي المالي، بعد تداول 514 مليون سهم عبر تنفيذ 38.6 ألف صفقة.

وشهدت البورصات العربية تبايناً في الأداء، إذ تراجع «تاسي» السعودي 0.06%، في حين ارتفعت بورصات الكويت 0.66%، وقطر 1.87%، ومسقط 0.14%، والبحرين 0.46%، وخارج منطقة الخليج ارتفع مؤشر بورصة مصر 0.41%.

السعودية

تراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» 0.06%، ليغلق عند 10763 نقطة، وبتداولات بلغت نحو 4.2 مليارات ريال.

وانخفضت أسهم مصرف الراجحي، والأهلي السعودي، وسابك للمغذيات، والمراعي، وسليمان الحبيب، ودار الأركان بين 1 و2%.

وهبط سهم كيمانول 9% عند 9.70 ريالات، وسهم النهدي 5% عند 114.90 ريالاً، في المقابل، ارتفع سهم أكوا باور بنسبة 4% عند 227.80 ريالاً، وسهم نايس ون بنسبة 7% عند 7.27 ريالات.

مصر

تراجعت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي، بضغوط مبيعات المتعاملين المصريين والعرب، في حين مالت تعاملات الأجانب للشراء، وبلغت قيمة التداول 3.9 مليارات جنيه، وخسر رأس المال السوقي 6 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.498 تريليون جنيه.

وانخفض مؤشر «إيجي إكس 30» 0.41% ليغلق عند مستوى 35855 نقطة، وهبط مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» 0.57% ليغلق عند 43945 نقطة، وانخفض مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 16113 نقطة، ونزل مؤشر الأسهم منخفضة التقلبات السعرية «EGX35-LV» بنسبة 0.41% ليغلق عند مستوى 3828 نقطة.

كذلك، تراجع مؤشر الشركات المتوسطة والصغيرة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.25% ليغلق عند مستوى 10620 نقطة، وهبط مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 0.43% ليغلق عند مستوى 14260 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.33% ليغلق عند مستوى 3632 نقطة.

الأردن

أغلق المؤشر العام لأسهم الأردن مرتفعاً 0.06% إلى 2973.4 نقطة، في حين بلغت قيمة التداول 7.7 ملايين دينار، مقارنة بتسعة ملايين في الجلسة السابقة.

وارتفعت البورصة الأردنية،أمس، بشكل طفيف وسط مضاربات في أسهم قيادية وأخرى صغيرة مع استمرار غياب الشراء المؤسسي.

وصعد سهم مناجم الفوسفات 0.1% إلى 20.7 ديناراً، وسهم الاتصالات الأردنية 1.39% إلى 2.92 دينار، في حين تراجع سهم البنك العربي 0.34% إلى 5.87 دنانير، وسهم بنك الإسكان 0.51% إلى 3.91 دنانير.