8.85 مليارات درهم سيولة أسبوعية لأسهم الإمارات

اجتذبت الأسهم المحلية سيولة خلال أسبوع بنحو 8.85 مليارات درهم، موزعة بواقع 6.2 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و2.6 مليار درهم في سوق دبي، وذلك بعد التداول على 2.6 مليار سهم، عبر تنفيذ أكثر من 145.6 ألف صفقة.

واستحوذ سهما «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي المالي في أسبوع، بسيولة ناهزت 1.2 مليار درهم، تعادل 45.8% من سيولة السوق الإجمالية البالغة 2.6 مليار درهم.

وتماسك مؤشر سوق دبي المالي عند مستوى 5099.8 نقطة، منخفضاً بـ0.79% في 5 جلسات.

وتصدر سهم «شعاع كابيتال» ارتفاعات سوق دبي في أسبوع، بـ8%، وارتفعت أسهم وطنية إنترناشيونال 4.8%، ودريك آند سكل 4.1%، والأنصاري للخدمات المالية 3.02%، وتاكسي دبي 2.85%، وإعمار العقارية 2.3%، في المقابل، تراجعت أسهم الخليج للملاحة 8.3%، واكتتاب القابضة 6.5%، والإمارات للاستثمار 6%، وتيكوم 4.8%، وأمان 4.2%، ودبي الإسلامي 4.1%.

واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 179.2 مليون درهم في 5 جلسات، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 1.5 مليار درهم مقابل مبيعات بنحو 1.3 مليار درهم.

وأقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9368.43 نقطة منخفضاً 0.53% خلال أسبوع.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 1.3 مليار درهم في أسبوع، تلاه «أبوظبي الأول» جاذباً 463.2 مليون درهم، ثم «أدنوك للغاز» بسيولة أكثر من 332 مليون درهم.

وكان ضمن الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي خلال أسبوع أسهم أسمنت الخليج 22.8%، وأريد 12.1%، ولولو للتجزئة 8.8%، وإي أس جي ستاليونز 5.8%، والصير للمعدات 5.4%، فيما انخفضت أسهم البنك التجاري الدولي 10.5%، والظفرة للتأمين 10%، ورابكو للاستثمار 8.4%، وبالمز الرياضية 6.9%، وبنك أم القيوين الوطني 6.7%، وفيرتيغلوب 6.3%، وألفا داتا 5.7%.

وعلى مستوى الأداء اليومي، تماسك مؤشر سوق دبي المالي قرب مستوى 5100 نقطة، متراجعاً بـ0.61%، في حين أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9368.43 نقطة مرتفعاً هامشياً 0.004% في جلسة أمس، واستقطب السوقان سيولة قوية ناهزت 2.45 مليار درهم، بعد دخول تحديثات مؤشرات فوتسي راسل حيز التنفيذ بنهاية الجلسة.

وشهد سوق دبي تنفيذ صفقة كبيرة مباشرة على أسهم شركة الخليج للملاحة القابضة بقيمة 18 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقة على 3.5 ملايين سهم من أسهم الشركة بسعر 5.13 دراهم للسهم.