الأسواق العربية.. أداء متباين في الأسبوع الثالث من مارس

القاهرة – محمد أبوزيد، ومحمد فرج

شهدت أسواق المال العربية، أداءً متبايناً خلال الأسبوع الثالث من شهر مارس، ففي حين حقق بعضها مكاسب متفاوتة، سجلت أخرى تراجعات بفعل عوامل مختلفة، مع اختلاف حركة السيولة وتباين معنويات المستثمرين، وتغيرات المشهد الاقتصادي العالمي، في ظل جملة من التطورات المرتبطة بتصاعد حالة عدم اليقين بالأسواق.

وسجل المؤشر السعودي مكاسب أسبوعية طفيفة، فيما تراجع مؤشر بورصة قطر وسط ضغوط بيعية. وفي الكويت، استمرت الأسواق في التحرك ضمن نطاق محدود، لكنها سجلت محصلة خضراء هذا الأسبوع. بينما سجلت بورصة البحرين تراجعاً في مؤشريها الرئيسيين، في حين شهدت بورصة مسقط ارتفاعاً ملحوظاً في أحجام التداول.

وعلى الرغم من هذه التحركات، لا تزال الأسواق تراقب تطورات الاقتصاد العالمي، وتأثيرات السياسات النقدية على تدفقات الاستثمار، وسط حالة من الترقب والحذر حيال تقلبات أسعار النفط وتداعيات التوترات الجيوسياسية مع تجدد الضربات الإسرائيلية على غزة.

والضربات الأمريكية في اليمن، علاوة على التطورات في ملف الحرب في أوكرانيا، وجميعها عوامل من شأنها التأثير على مسار الأسواق في الفترة المقبلة.

أسهم الإمارات

تماسك مؤشر سوق دبي المالي عند مستوى 5099.8 نقطة، منخفضاً بـ0.79%، فيما أقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9368.43 نقطة منخفضاً 0.53% خلال أسبوع.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة خلال أسبوع بنحو 8.85 مليارات درهم، موزعة بواقع 6.2 مليارات درهم في سوق أبوظبي، و2.6 مليار درهم في سوق دبي، وذلك بعد التداول على 2.6 مليار سهم، عبر تنفيذ أكثر من 145.6 ألف صفقة.

واستحوذ سهما «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير» على النصيب الأكبر من سيولة سوق دبي المالي في أسبوع، بسيولة ناهزت 1.2 مليار درهم، تعادل 45.8% من سيولة السوق الإجمالية البالغة 2.6 مليار درهم.

وفي أسبوع، تصدر سهم «شعاع كابيتال» ارتفاعات سوق دبي بـ8%، وارتفعت أسهم وطنية إنترناشيونال 4.8%، ودريك آند سكل 4.1%، والأنصاري للخدمات المالية 3.02%، وتاكسي دبي 2.85%، وإعمار العقارية 2.3%، في المقابل، تراجعت أسهم الخليج للملاحة 8.3%، واكتتاب القابضة 6.5%، والإمارات للاستثمار 6%، وتيكوم 4.8%، وأمان 4.2%، ودبي الإسلامي 4.1%.

وكان ضمن الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي خلال أسبوع أسهم أسمنت الخليج 22.8%، وأريد 12.1%، ولولو للتجزئة 8.8%، وإي أس جي ستاليونز 5.8%، والصير للمعدات 5.4%.

فيما انخفضت أسهم البنك التجاري الدولي 10.5%، والظفرة للتأمين 10%، ورابكو للاستثمار 8.4%، وبالمز الرياضية 6.9%، وبنك أم القيوين الوطني 6.7%، وفيرتيغلوب 6.3%، وألفا داتا 5.7%.

المؤشر السعودي.. مكاسب أسبوعية

أنهى مؤشر البورصة السعودية تعاملات الأسبوع الثالث من شهر مارس مرتفعاً بنسبة 0.29%، بعدما أضاف 34.44 نقطة، ليغلق عند مستوى 11,760.32 نقطة، مقارنة مع 11,725.88 نقطة الأسبوع الماضي.

بينما تراجعت القيمة السوقية إلى 9.566 تريليونات ريال سعودي (مقابل 9.606 تريليونات ريال الأسبوع الماضي). كما تراجعت كمية التداول إلى 1.141 مليار سهم. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة 26.541 مليار ريال، عبر 2,356,857 صفقة.

تصدرت أسهم إنتاج قائمة الأكثر ربحية بارتفاع 20% خلال الأسبوع، تلتها أسهم رتال بنمو 13.01%، ثم بترو رابغ بـ 11.47%، والدواء بـ 10.62%، وأسمنت المدينة بـ 10.545. فيما تصدرت صناعة الورقة قائمة الأكثر خسارة بتراجع 12.36%، تلتها أسيج بانخفاض 10.91% وباتك بـ 6.79%، وسناد القابضة بـ 6.49%.

بورصة قطر.. محصلة حمراء

وفي الأسبوع الثالث من مارس، تراجع مؤشر بورصة قطر بنحو 0.76%، منهياً التعاملات عند 10,343.68 نقطة (مقابل 10,423.18 نقطة الأسبوع الماضي).

كما تراجع رأس المال السوقي إلى 605.841 مليارات ريال قطري (مقابل 608,799 مليارات ريال قطري الأسبوع السابق). وبلغت قيم التداول خلال الأسبوع نحو 2.211 مليار ريال (مقارنة مع 1.911 مليار ريال الأسبوع الماضي)، وحجم التداول 861,140,031 سهماً، عبر 137,814 صفقة.

ولجهة الأسهم الأكثر ارتفاعاً، جاءت القطرية الألمانية للمستلزمات الطبية في الصدارة بنمو 13.58%، ثم استثمار القابضة بارتفاع 8.32%، والمجموعة للرعاية الطبية بـ 7.15%، وشركة الفالح التعليمية القابضة بـ 5.42%، والإسلامية القطرية للتأمين بـ 3.9%.

بينما تصدر مجمع شركات المناعي قائمة الأكثر انخفاضاً بخسارة 6.5%، ثم مجموعة المستثمرين القطريين بتراجع 6.5%، والخليج للتأمين التكافلي بـ 6.2%، وشركة الضمان للتأمين الإسلامي بـ 5.22%، وبنك قطر الدولي الإسلامي بـ 4.86%.

«أسبوع أخضر» في الكويت

ولا يزال المؤشر العام لبورصة الكويت دون مستويات الـ 8 آلاف بعدما فقدها الأسبوع الماضي، لينهي تعاملات الأسبوع الحالي عند مستوى 7,988.41 نقطة، لكنه سجل ارتفاعاً بنحو 0.84% مقارنة مع مستوى إغلاق الأسبوع السابق عند 7,907.97 نقاط.

بلغت رسملة السوق 47.275 مليار دينار كويتي (مقارنة مع 46,798 مليار دينار كويتي الأسبوع الماضي). وتراجعت أحجام التداول إلى 1.334 مليار سهم (مقارنة مع 2.117 مليار سهم الأسبوع الماضي)، بقيمة تداول 375.982 مليون دينار، عبر 82926 صفقة.

تصدرت أسهم أولى وقود قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 63.66%، تلتها مدينة الأعمال 46.27%، ثم بيت الطاقة 15.73%، والصناعات الوطنية 14.29%، والسور 14.06%. بينما تصدرت أسهم يوباك قائمة الأكثر انخفاضاً بتراجع 11.11%، تلتها تسهيلات بـ 8.76%، ثم آسيا بانخفاض 7.45%، والأنظمة بـ 6.83%، وأركان بـ 6.36%.

كما ارتفع مؤشر السوق الأول بنحو 0.85%، لينهي التعاملات عند 8,547.05 نقطة، مقارنة مع 8,475.87 نقطة الأسبوع الماضي. وكذلك ارتفع مؤشر السوق الرئيسي بنحو 1.8%، ليختتم تعاملات الأسبوع عند مستوى 7,331.75 نقطة، مقارنة مع 7,199.00 نقطة الأسبوع الماضي.

تراجع في البحرين

شهدت بورصة البحرين تراجعاً في مؤشريها الرئيسيين خلال الأسبوع المنتهي، إذ انخفض مؤشر البحرين العام بنسبة 0.52% ليصل إلى 1,962.09 نقطة، كما تراجع مؤشر البحرين الإسلامي بنسبة 0.57% ليغلق عند 825.10 نقطة. وسجلت كمية الأسهم المتداولة 13,145,327 سهماً، بقيمة إجمالية بلغت 2,650,869 ديناراً بحرينياً.

تصدرت أسهم الشركة الخليجية المتحدة للاستثمار قائمة الأكثر ارتفاعاً بنحو 9.38%، تلتها المجموعة العربية للتأمين بارتفاع 9.095، ثم بي.إم.إم.آي بنمو 2.44%.

بينما على الجانب الآخر تصدرت أسهم زين البحرين قائمة الأكثر انخفاضاً بخسارة 2.45%، تلتها البحرين للتسهيلات التجارية بانخفاض 1.79%، ثم ألومنيوم البحرين بخسارة 1.77%.

ارتفاع بورصة مسقط

وارتفع مؤشر بورصة مسقط بنحو 0.53%، منهياً التعاملات عند مستوى 4410.73 نقاط، مقارنة مع مستوى 4387.39 نقطة الأسبوع الماضي.

ارتفع عدد إجمالي الأوراق المتداولة بنحو 144.22% إلى 297.492.376. وارتفعت القيمة الإجمالية للتداولات بنسبة 118.19%، في حين صعد عدد الصفقات بنسبة 10.7%.

جاءت سندات ليفا في صدارة الأوراق المالية الأكثر ارتفاعاً هذا الأسبوع، بنمو 53.85%، تلتها شل العمانية للتسويق بـ 10%، ومسقط للتأمين بـ 9.85%، والمتحدة للتمويل بـ 8.33%، ومصانع مسقط للخيوط بارتفاع 8.33% أيضاً.

بينما تصدرت أسهم المركز المالي قائمة الانخفاضات بتراجع 17.5%، ثم الأنوار لبلاط السيراميك بـ 7.96%، وظفار للأغذية والاستثمار بـ 7.89%، وعمان للاستثمارات والتمويل بـ 7.69%، وكلية مجان بـ 7.41%.

صعود مؤشر مصر

وفي مصر، أغلق المؤشر الرئيسي إيجي إكس 30 عند 31,677.58 نقطة، مسجلاً ارتفاعاً بنحو 1.24%. كما سجل مؤشر EGX 70 EWI صعوداً بنسبة 1.54%، مغلقاً عند 8,922.57 نقطة.

بلغ إجمالي القيمة السوقية 2,248.1 مليار جنيه في نهاية الأسبوع الثالث من شهر مارس، مما يمثل ارتفاعاً بنحو 0.15% خلال الأسبوع مقارنة بمستويات الأسبوع الماضي.

بلغ إجمالي قيمة التداول خلال الأسبوع نحو 696.8 ملياراً، في حين بلغت كمية التداول نحو 8,174 ملايين ورقة منفذة على 534 ألف عملية. وذلك مقارنة بإجمالي قيمة تداول قدرها 415.4 مليار جنيه وكمية تداول بلغت 7,370 ملايين ورقة منفذة على 489 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.

سجلت تعاملات المصريين نسبة 86.5% من إجمالي التعاملات على الأسهم المقيدة، بينما استحوذ الأجانب على نسبة 6.8%، والعرب على 6.7%، وذلك بعد استبعاد الصفقات. وسجل الأجانب صافي بيع بقيمة 604.6 ملايين جنيه بينما سجل العرب صافي شراء بقيمة 297.1 مليون جنيه.

وخلال 5 جلسات، ارتفع في بورصة مصر أسهم أسمنت سيناء 29.5%، والحديد والصلب 29%، وأم بي للهندسة 21.9%، والعربية للخزف 19.3%، والعربية للصناعات الهندسية 15.5%.

فيما تراجعت أسهم المطورون العرب القابضة 38.7%، ومطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة 20.8%، والخدمات الملاحية والبترولية 12.7%، وجهينة للصناعات الغذائية 11.3%، وكونكريت فاشون 9.2%.