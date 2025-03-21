شركات السفر تهبط بالأسهم الأوروبية بعد إغلاق مطار هيثرو

تراجعت أسواق الأسهم في العالم خلال تعاملات الجمعة بعد جلسة تداول هادئة في بورصة وول ستريت الأمريكية أمس، في ظل استمرار قلق المستثمرين من سياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بشأن الرسوم الجمركية.

وتراجع المؤشر داو جونز الصناعي 98.53 نقطة أو 0.23 % إلى 41854.79 نقطة. وانخفض المؤشر ستاندرد اند بورز 500 بمقدار 17.60 نقطة أو 0.31 % إلى 5645.29 نقطة. وتراجع المؤشر ناسداك المجمع 16.09 نقطة أو 0.09 بالمئة إلى 17675.54 نقطة.

الأسهم الأوروبية

وتراجعت الأسهم الأوروبية الجمعة بقيادة أسهم شركات السفر بعد اندلاع حريق أدى لإغلاق مطار هيثرو البريطاني في وقت يواصل فيه المستثمرون تقييم آثار التوتر التجاري المتصاعد.

وانخفض المؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.5 % بقيادة خسائر المؤشر الفرعي لقطاع السفر والترفيه الذي انخفض 2.1 %.

وتعرضت شركات الطيران لضغوط بعد أن تسبب حريق هائل في إغلاق مطار هيثرو في لندن. وانخفض سهم مجموعة الخطوط الجوية الدولية (آي.إيه.جي) 3.1 % ولوفتهانزا 1.2 بالمئة وإير فرانس كيه.إل.إم اثنين بالمئة وإيزي جت 1.3 %.

وارتفع المؤشر الرئيسي 0.7 % منذ بداية الأسبوع مدعوماً بشكل رئيسي بتطورات في ألمانيا، حيث صوت المجلس الأدنى بالبرلمان (البوندستاج) على خطة لزيادة كبيرة في الإنفاق تهدف إلى إنعاش النمو في أكبر اقتصاد في أوروبا وزيادة النفقات العسكرية. ومن المقرر أن يصوت المجلس الأعلى في البرلمان على الخطة اليوم الجمعة.

وأثرت حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمي على السوق خلال الأسبوع، لا سيما بعد أن خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) يوم الأربعاء توقعاته للنمو الاقتصادي لهذا العام ورفع تقديرات التضخم بسبب تزايد حالة عدم اليقين تجاه الرسوم الجمركية التي يفرضها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وهوى سهم دوجلاس الألمانية للعطور ومستحضرات التجميل 18.3 % بعد أن خفضت الشركة توقعاتها للعام بأكمله.

وتراجع مؤشر داكس للأسهم الألمانية بنسبة 0.7 % إلى 22848.55 نقطة، قبل تصويت البرلمان الألماني على مشروع ميزانية يتضمن زيادة ضخمة في الإنفاق على الدفاع والبنية التحتية. وتراجع مؤشر كاك 40 للأسهم الفرنسية بنسبة 6. 0 % إلى 61. 8046 نقطة.

أما مؤشر إف.تي.إس.إي 100 للأسهم البريطانية فتراجع بنسبة 4. 0% إلى 60. 8663 نقطة، بعد إبقاء بنك إنجلترا المركزي على سعر الفائدة الرئيسية دون تغيير أمس. كما أبقى مجلس الاحتياط الاتحادي (البنك المركزي) الأمريكي وبنك اليابان المركزي على أسعار الفائدة دون تغيير، مع إبقاء كل الخيارات مطروحة انتظارا لما سيحدث في الأسابيع المقبلة بسبب حرب ترامب التجارية والسياسات الأخرى.

وفي آسيا تراجعت البورصات الصينية مجدداً، حيث انخفض مؤشر هانج سينج في بورصة هونج كونج بنسبة 2. 2% إلى 72. 23689 نقطة، بعد قرار بنك الشعب الصيني الإبقاء على أسعار الفائدة دون تغيير. وتخلص المستثمرون من أسهم شركات التكنولوجيا بعد ارتفاعها في الفترة الماضية.

وتراجع مؤشر شنغهاي المجمع بنسبة 3, 1% إلى 83. 3364 نقطة.

وفي طوكيو تراجع مؤشر نيكاي 225 القياسي بنسبة 0.2 % إلى 06. 37677 نقطة، بعد عودة السوق إلى العمل عقب عطلة أمس الرسمية.

في المقابل ارتفع مؤشر كوسبي الرئيسي لبورصة هونج كونج بنسبة 2. 0% إلى 13. 2643 نقطة، في حين ارتفع مؤشر إس أند بي / أيه.إس.إكس 200 للأسهم الأسترالية بنسبة 2. 0 % إلى 20. 7931 نقطة. وتراجع مؤشر تاي إكس للأسهم التايوانية بنسبة 0.8 %.

الأسهم اليابانية

وارتفع المؤشر توبكس الياباني إلى أعلى مستوى في ثمانية أشهر الجمعة، إذ حققت أسهم البنوك مكاسب عقب بيانات تضخم فاقت المتوقع، لكنها فقدت معظم مكاسبها عند الإغلاق بسبب المخاوف حيال تأثير الرسوم الجمركية الأمريكية.

وصعد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 0.29 % إلى 2804.16 نقاط، وهو أعلى مستوى إغلاق له منذ 23 يوليو ، وحقق ارتفاعاً للجلسة السابعة على التوالي في أطول سلسلة مكاسب منذ يناير 2024.

ومحا المؤشر نيكاي مكاسب حققها في وقت سابق ليغلق منخفضا 0.2 % عند 37677.06 نقطة. وارتفع المؤشر 1.89 % خلال الأسبوع.

وقال يوجو تسوبوي المحلل في دايوا للأوراق المالية «باع المستثمرون بعض الأسهم ترقباً لرؤية ما إذا كانت السوق الأمريكية ستشهد تعافياً. وسيظلون قلقين إزاء سياسة (الرئيس الأمريكي دونالد ترامب) بشأن الرسوم الجمركية الأسبوع المقبل أيضاً».

وبلغ معدل التضخم الأساسي في اليابان 3 % في فبراير، مع ارتفاع مؤشر يستثني الوقود بأسرع وتيرة له منذ ما يقرب من عام. ويشير هذا إلى اتساع ضغوط الأسعار، مما يعزز توقعات السوق برفع أسعار الفائدة مجدداً.

وتأتي هذه البيانات في أعقاب تحذير من محافظ بنك اليابان كازو أويدا، صدر بعد أن قرر البنك المركزي إبقاء أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء، مشدداً على أن ارتفاع تكاليف الغذاء ونمو الأجور الذي فاق التوقعات قد يدفعان التضخم الأساسي إلى الارتفاع.

وقفز مؤشر قطاع البنوك 4.14 % ليصبح أكبر الرابحين بين المؤشرات الفرعية الثلاثة والثلاثين في بورصة طوكيو.

وصعد سهم مجموعة ميتسوبيشي يو.إف.جيه المالية 5.72 بالمئة، وارتفع سهم مجموعة ميزوهو المالية 3.09 بالمئة.

وتراجع سهم أدفانتست، المصنعة لمعدات اختبار الرقائق 2.23 بالمئة، مساهمة بشكل كبير في انخفاض المؤشر نيكاي.

وخسرت شركة سومكو، المصنعة لرقائق السيليكون، 6.13 %، لتصبح أكبر خاسر من حيث النسبة المئوية على المؤشر نيكاي.