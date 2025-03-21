«المرافق» والصناعة ترفع سوق دبي بمكاسب 3 مليارات درهم

عاود سوق دبي المالي ارتفاعه في تداولات أمس؛ إذ صعد مؤشر السوق بـ0.28% أو ما يعادل 14.25 نقطة، مسجلاً 5131.36 نقطة، ليربح السوق ما يناهز 3 مليارات درهم بدعم أداء قطاعي المرافق العامة والصناعة. وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 895.3 مليار درهم في نهاية جلسة أول أمس إلى 898.3 مليار درهم بنهاية جلسة أمس.

وقاد سهم «الفردوس القابضة» ارتفاعات 17 سهماً بسوق دبي مرتفعاً 2.45%، في حين استحوذ سهما «إعمار» على 41% من سيولة السوق بقيمة 187.4 مليون درهم، ليغلق «إعمار العقارية» مستقراً عند 13.3 درهماً.

وتعزز أداء سوق دبي المالي بارتفاع أسهم طلبات 2.13%، وسالك 1.86%، وشعاع كابيتال 1.75%، وباركن 1.48%، والإمارات دبي الوطني 0.51%، في المقابل، تراجعت أسهم الإمارات للاستثمار 9.8%، وأمان 3.7%، والإسمنت الوطنية 2.97%، ومصرف السلام السودان 2.2%. واتجه المستثمرون الأجانب (العرب وغير العرب) نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 13.5 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 244.3 ملايين درهم مقابل مبيعات بنحو 230.7 مليون درهم.

سوق أبوظبي

إلى ذلك، أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9368.07 نقطة متراجعاً 0.74% في جلسة أمس.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بنحو 234.5 مليون درهم، تلاه «ألفا ظبي القابضة» جاذباً 64.9 مليون درهم، ثم «أدنوك للغاز» بسيولة 52.5 مليون درهم.

وكان ضمن الأسهم المرتفعة في سوق أبوظبي أسهم أبوظبي الوطنية للتكافل 12%، وأسمنت الخليج 7.06%، ولولو للتجزئة 3.85%، أبوظبي للموانئ 3.6%، فيما انخفضت أسهم رابكو للاستثمار 8.4%، وأبوظبي اﻷول 7%، والإمارات للتأمين 4.4%، والإمارات لقيادة السيارات 3.6%.

سيولة

اجتذبت الأسهم المحلية سيولة ناهزت 1.4 مليار درهم، موزعة بواقع 939.98 مليون درهم في سوق أبوظبي، و456.7 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 368.4 مليون سهم عبر تنفيذ أكثر من 26.95 ألف صفقة.

أسواق عربية

وعلى مستوى البورصات العربية، ارتفع «تاسي» السعودي 0.43%، والكويت 0.60%، ومسقط 0.56%، فيما تراجعت بورصة قطر 0.40%، والبحرين 0.15%، وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر بورصة مصر 1.05%.

السعودية

وتفصيلاً، ارتفع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.43% ليغلق عند 11760 نقطة، وبتداولات بلغت 6 مليارات ريال.

وصعد سهم أرامكو السعودية بنسبة 3% عند 25.70 ريالاً، وتصدر سهم بترورابغ ارتفاعات السوق بنسبة 10% عند 7.68 ريالات، وارتفعت أسهم دار الأركان، وتالكو، ومسك، والمجموعة السعودية بنسب تراوحت بين 1 و2%، في المقابل، تراجع سهم مصرف الراجحي بنسبة 1% عند 100.80 ريال، وانخفض سهم الخليجية العامة بنسبة 6% عند 9.55 ريالات.

مصر

صعدت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، وبلغت قيمة التداول 3.7 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 8 مليارات جنيه ليغلق عند مستوى 2.248 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر «إيجى إكس 30» بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 31677 نقطة، وصعد مؤشر «إيجى إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 1.05% ليغلق عند مستوى 39563 نقطة، وقفز مؤشر «إيجى إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 1.04% ليغلق عند مستوى 13934 نقطة. كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجى إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.48% ليغلق عند مستوى 8922 نقطة، وصعد مؤشر«إيجى إكس 100 متساوى الأوزان» بنسبة 0.47% ليغلق عند مستوى 12338 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.07% ليغلق عند مستوى 3368 نقطة.