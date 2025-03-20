ضبابية الاقتصاد تضغط على «وول ستريت».. وأسهم أوروبا توقف موجة صعود



انخفضت مؤشرات الأسهم الأمريكية والأوروبية الخميس، مع تجدد المخاوف بشأن تداعيات سياسات الرسوم الجمركية بعد يوم من تمسك مجلس الاحتياطي الاتحادي بخططه للتيسير النقدي، لكنه حذر من الضبابية الاقتصادية.

وخلال التعاملات تراجع مؤشر داو جونز 129.18 نقطة، أو ما يعادل 0.26 %، إلى 41877.53 نقطة ومؤشر ستاندرد اند بورز 40.71 نقطة، أو 0.49 % إلى 5664.40 نقطة ونزل مؤشر ناسداك 162.59 نقطة، أو 0.63 %، إلى 17642.48 نقطة.

وتزامن تراجع الأسهم مع انخفاض عائد السندات العشرية 7 نقاط أساس إلى 4.185 %، وهبوط عائد نظيرتها لأجل عامين -الأكثر حساسية لتغيرات أسعار الفائدة- بمقدار 5 نقاط إلى 3.928 %.

وانخفض سهم «تسلا» 1.3 % إلى 233.28 دولاراً، كما تراجع سهم «ألفابت» 0.75 % إلى 162.59 دولاراً، إذ تكافح مالكة محرك البحث «جوجل» ضد قواعد الاتحاد الأوروبي الرامية إلى كسر هيمنة شركات التكنولوجيا الكبرى.

وأبقى الاحتياطي الفيدرالي على توقعاته بخفض أسعار الفائدة مرتين هذا العام، بعدما ثبت سعر الفائدة على الأموال الفيدرالية في نطاق بين 4.25 % و4.5 % الأربعاء، كما زاد توقعاته للتضخم وخفّضها بالنسبة للنمو الاقتصادي.

وتراجعت الأسهم الأوروبية لأول مرة خلال 5 جلسات، في ظل حالة عدم اليقين الاقتصادي العالمية، والتي ألقت بظلالها على قرار السياسة النقدية الصادر عن بنك إنجلترا.

وعند الإغلاق، تراجع «ستوكس يوروب 600» بنحو 0.45 % عند 552.9 نقطة، وحدّ من خسائر المؤشر الأوروبي، ارتفاع أسهم شركات المرافق والطاقة.

وفي حين استقر «فوتسي 100» البريطاني عند 8701 نقطة، انخفض «كاك 40» الفرنسي 0.95 % عند 8094 نقطة، وخسر «داكس» الألماني 1.25 % ليغلق عند 22999 نقطة.

وقالت «كريستين لاجارد» رئيسة المركزي الأوروبي للمشرعين في أوروبا: «الرسوم الجمركية التي تفرضها الولايات المتحدة على الواردات من أوروبا، ستخفض نمو منطقة اليورو بحوالي 0.3 % في العام الأول، وقد تزيد التدابير الانتقامية تلك النسبة إلى 0.5 %»، حسبما نقلت «رويترز».

وأبقى بنك إنجلترا سعر الفائدة الرئيسي عند 4.5 % خلال اجتماعه اليوم، محذراً من حالة عدم اليقين التي أثارتها السياسة التجارية للرئيس الأمريكي «دونالد ترامب»، نظراً لتأثيرها المحتمل على النمو العالمي والتضخم.