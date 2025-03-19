«وول ستريت» تتجاوز تأثيرات سياسات التجارة.. وارتفاع طفيف لأسهم أوروبا



فتحت المؤشرات الرئيسية في بورصة وول ستريت الأمريكية على ارتفاع الأربعاء قبيل القرار مجلس الاحتياطي الاتحادي الذي تضمن في وقت لاحق من التداولات تثبيت أسعار الفائدة دون تغيير، في وقت تثير فيه المخاوف بشأن سياسات التجارة وتأثيرها على الاقتصاد قلق المستثمرين.

وزادت مكاسب مؤشر داو جونز 587.6 نقطة أو 1.41 % إلى 42135.04 نقطة، وفتح مؤشر ستاندرد أند بورز مرتفعاً 97.68 نقطة أو 1.74 % إلى 5703.95 نقطة، وزاد ناسداك 397.99 نقطة أو 2.18 % إلى 17881.32 نقطة.

وأغلقت الأسهم الأوروبية على ارتفاع طفيف بعد أن سجلت مكاسب في الجلسة الماضية.

وارتفع مؤشر ستوكس 600 الأوروبي 0.2 % مواصلاً مكاسبه للجلسة الرابعة، وفي أوروبا كانت أسهم الشركات الصناعية وشركات الطاقة أكبر الداعمين للمؤشر الرئيسي.

وارتفع المؤشر الفرعي لأسهم التجزئة 1.6 % في أفضل أداء بين القطاعات، بينما أغلق مؤشر أسهم شركات الاتصالات عند أدنى مستوياتها.

وأظهرت بيانات أن معدل التضخم في منطقة اليورو الشهر الماضي جاء أقل من التقديرات الأولية، مما خفف المخاوف من أن ضغوط الأسعار القوية غير المتوقعة قد تمنع البنك المركزي الأوروبي من إجراء المزيد من تخفيضات أسعار الفائدة.