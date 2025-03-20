«الأحمر» يصبغ مؤشرات البورصات العربية

اجتذبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.7 مليار درهم، موزعة بواقع 1.25 مليار درهم في سوق أبوظبي، و453 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 409.9 ملايين سهم عبر تنفيذ أكثر من 33.3 ألف صفقة.

وسجلت رسملة الأسهم المحلية نحو 3.803 تريليونات درهم في ختام تداولات أمس، موزعة بواقع 2.908 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و895.3 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

وتماسك مؤشر سوق دبي المالي فوق مستوى 5117 نقطة، ليغلق مؤشر السوق عند 5117.11 نقطة، منخفضاً بـ0.62 %.

وتصدر سهم «الإسمنت الوطنية» ارتفاعات 22 سهماً بسوق دبي مرتفعاً 12.8 %، وصعدت أسهم «دبي للمرطبات» 10.6 %، و«مصرف السلام السودان» 3.2 %، و«اكتتاب القابضة» 2.6 %، و«أمان» 2.15 %، و«دبي الإسلامي» 0.53 %، فيما تراجعت أسهم «الإمارات دبي الوطني» 3.7 %، و«الفردوس القابضة» 3.05 %، و«طلبات» 2.76 %، و«إعمار العقارية» 0.37 %.

واتجه المستثمرون الأجانب (العرب وغير العرب) نحو الشراء في سوق دبي بصافي استثمار 6.4 ملايين درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 253.5 مليون درهم مقابل مبيعات بنحو 247.13 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وأغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9437.71 نقطة متراجعاً 0.27 % خلال جلسة أمس. وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات بسيولة 355.5 مليون درهم، تلاه «أدنوك للغاز» جاذباً 97 مليون درهم، ثم «أبوظبي الأول» بسيولة 79.35 مليون درهم ليغلق مرتفعاً 0.14 % عند 14.26 درهماً.

وكان ضمن الأسهم المرتفعة في سوق أبوظبي أسهم أسمنت الفجيرة 3.7 %، و«سوداتل للاتصاﻻت» 3.4 %، و«سيراميك رأس الخيمة» 2.8 %، و«الواحة كابيتال» 2.65 %، في المقابل، تراجعت أسهم بنك «أم القيوين الوطني» 4.8 %، و«أبوظبي الإسلامي» 3.7 %، و«أمريكانا للمطاعم» 3.36 %، و«بيور هيلث القابضة» 2.97 %.

الأسواق العربية

وعلى مستوى البورصات العربية، تراجع «تاسي» السعودي 0.70 %، وقطر 0.73 %، والبحرين 0.25 %، بينما صعدت بوصة الكويت 0.32 %، ومسقط 0.56 %، وخارج منطقة الخليج، انخفض مؤشر بورصة مصر 0.82 %.

وتراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.70 % ليغلق عند 11709 نقاط، وبتداولات بلغت 4.6 مليارات ريال. وتراجع سهم أرامكو السعودية بنسبة 2 % عند 25.05 ريالاً، مسجلاً أدنى مستوى له منذ 2020، وانخفضت أسهم سبكيم العالمية، والمتحدة للتأمين، اتحاد الخليج للتأمين، وبوان بنسب تراوحت بين 1 و4 %. وتصدر سهما ميدغلف للتأمين، وأسيج، تراجعات السوق بنسبة 10 % عند 20.70 ريالاً، و12.98 ريالاً، على التوالي.

في المقابل، ارتفع سهم أسمنت القصيم بنسبة 3 % عند 52.60 ريالاً، وصعد سهم البحري بنسبة 2 % عند 30.70 ريالاً، عقب الإعلان عن توزيعات نقدية ومنحة.

مصر

اختتمت البورصة المصرية تداولات جلسة أمس بتراجع جماعي للمؤشرات، بضغوط مبيعات المتعاملين الأجانب، وبلغت قيمة التداول 4.9 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 21 مليار جنيه ليغلق عند مستوى 2.239 تريليون جنيه.

وتراجع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.82 % ليغلق عند مستوى 31348 نقطة، وهبط مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.97 % ليغلق عند مستوى 39150 نقطة، وانخفض مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلي» بنسبة 0.8 % ليغلق عند مستوى 13790 نقطة.

كما تراجع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.94 % ليغلق عند مستوى 8880 نقطة، وهبط مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 0.94 % ليغلق عند مستوى 12281 نقطة، ونزل مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.46 % ليغلق عند مستوى 3370 نقطة.