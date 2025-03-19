نيكاي يتراجع مع انخفاض أسهم التكنولوجيا وبنك اليابان يثبت الفائدة

هبط المؤشر نيكاي في آخر دقيقة تداول اليوم الأربعاء ليغلق منخفضا تحت ضغط من أسهم شركات التكنولوجيا، في حين ثبت بنك اليابان أسعار الفائدة كما كان متوقعاً على نطاق واسع.

وانخفض المؤشر نيكاي 0.25 بالمئة إلى 37751.88 نقطة. وكان مرتفعا معظم اليوم وحتى بعد قرار بنك اليابان بشأن السياسة النقدية مباشرة، لكنه استقر بعد الظهر قبل أن ينخفض فجأة عند الإغلاق.

وهذا هو اليوم الثاني على التوالي الذي يتخطى فيه نيكاي المستوى النفسي المهم البالغ 38 ألف نقطة قبل أن يتراجع بنهاية التداول.

غير أن المؤشر توبكس الأوسع نطاقاً، الذي يضم عددا أقل من أسهم شركات التكنولوجيا، ارتفع 0.45 بالمئة عند الإغلاق.

ويتوخى المتعاملون الحذر قبل أن يعلن مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) قراره بشأن السياسة النقدية في وقت لاحق اليوم الأربعاء، كما أن الأسواق اليابانية مغلقة بسبب عطلة رسمية غدا الخميس مما يعني أن المستثمرين لن يكون لهم رد فعل حتى يوم الجمعة.

ونزل سهم أدفانتست لصناعة لمعدات اختبار الرقائق وسهم ديسكو لصناعة آلات تصنيع الرقائق نحو خمسة بالمئة لكل منهما على أثر موجة بيع ليلا لأسهم شركات أشباه الموصلات الأمريكية.

وواصلت شركات التجارة المكاسب هذا الأسبوع بعد إعلان شركة بيركشير هاثاواي التابعة للملياردير وارن بافيت زيادة حصتها في خمس شركات تجارة يابانية.

وكان مؤشر البيع بالجملة هو الأفضل أداء بين 33 مؤشرا للقطاعات في بورصة طوكيو، وارتفع 2.34 بالمئة.

وكان أداء قطاع معدات النقل قويا أيضا وصعد 1.36 بالمئة مع زيادة قيمة المبيعات في الخارج بسبب انخفاض الين.

وثبت بنك اليابان أسعار الفائدة قصيرة الأجل عند 0.5 بالمئة في قرار صدر مبكرا على غير المعتاد وجاء خلال التعاملات الصباحية.

وأكد البنك المركزي الياباني أن الاقتصاد "يتعافى بشكل معتدل"، لكنه قال إن التوقعات "تظل غير مؤكدة إلى حد كبير" بسبب المخاطر الناجمة عن سياسات التجارة العالمية.

ومن المتوقع أن يثبت مجلس الاحتياطي الاتحادي أيضا أسعار الفائدة. وسينصب التركيز على تأثير حملة الرسوم الجمركية الشرسة والعشوائية التي يشنها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على التوقعات الاقتصادية.

وقال كازوو كاميتاني الخبير الاقتصادي في شركة نومورا للأوراق المالية "هناك مخاوف شديدة من تدهور الاقتصاد الأمريكي في ظل رسوم ترامب الجمركية".

وأضاف "يجب تخفيف السياسة التجارية لتحسين المزاج في السوق. هذا ما ينتظره المستثمرون".