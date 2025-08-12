تراجع الأسهم الأمريكية وسط ترقّب بيانات التضخم

تحولت الأسهم الأمريكية إلى التراجع في بورصة «وول ستريت»،أمس، بعد تماسكها في بداية التعاملات مع اقتراب موعد انتهاء مهلة التوصل إلى اتفاق تجاري بين الصين والولايات المتحدة، في ظل ترقب بيانات التضخم المقرر صدورها اليوم.

وخلال التعاملات تحول مؤشر داو جونز إلى التراجع وهبط 159 نقطة أو 0.36 % ونزل ستاندرد آند بورز إلى 6386 نقطة أو 0.06 %، وانخفض «ناسداك» 0.04%.

وانخفض سهما «إنفيديا» و«إيه إم دي» 0.5% و1.5% قبل ان يرتفعا في التداولات اللاحقة، بعدما وافقت الشركتان على منح الحكومة الأمريكية 15% من إيرادات مبيعات الرقائق المتقدمة في الصين.

وتتجه الأنظار إلى بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها اليوم الأربعاء، مع توقعات بارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي 0.3% على أساس شهري خلال يوليو، و3% على الصعيد السنوي.