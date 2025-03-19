سوق دبي يتماسك قرب 5150 نقطة بسيولة 378 مليوناً

سجلت رسملة الأسهم المحلية نحو 3.814 تريليونات درهم، في ختام تداولات أمس، موزعة بواقع 2.911 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي للأوراق المالية، و902 مليار درهم للأسهم المدرجة في سوق دبي المالي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة بنحو 1.74 مليار درهم، موزعة بواقع 1.37 مليار درهم في سوق أبوظبي، و378.13 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 536.65 مليون سهم، عبر تنفيذ أكثر من 30.8 ألف صفقة.

وتماسك مؤشر سوق دبي المالي قرب مستوى 5150 نقطة، ليغلق مؤشر السوق عند 5149.13 نقطة، منخفضاً بـ 0.43 %.

وتصدر سهم «شعاع كابيتال» ارتفاعات 16 سهماً بسوق دبي، مرتفعاً 5.6 %، وصعدت أسهم «الاتحاد العقارية» 2.65 %، عند 0.582 درهم، و«وطنية إنترناشيونال» 2.3 %، والإثمار القابضة 1.64 %، و«الخليج للملاحة» 0.56 %، كما ارتفع سهم «طلبات» كذلك بنسبة 1.4 %، عند 1.45 درهم، فيما أقفل سهم «إعمار العقارية» منخفضاً بنسبة 1.1 %، عند 13.35 درهماً، بينما انخفض بنك «دبي الإسلامي» أيضاً بنسبة 0.1 %، عند 7.51 دراهم.

واتجه المستثمرون الإماراتيون نحو الشراء في سوق دبي، بصافي استثمار 1.4 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 162.3 مليون درهم، مقابل مبيعات بنحو 160.9 مليون درهم.

سوق أبوظبي

إلى ذلك، أغلق مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9463.46 نقطة، مرتفعاً 0.13 %، خلال جلسة أمس.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بسيولة 260.6 مليون درهم، تلاه «أدنوك للحفر» جاذباً 90.9 مليون درهم، ثم «أبوظبي التجاري» بسيولة 62 مليون درهم.

وشهد سوق أبوظبي خلال جلسة أمس، تنفيذ صفقة كبيرة على سهم بنك «أبوظبي الأول»، بقيمة 144.1 مليون درهم، إذ تم تنفيذ الصفقة على 10.1 ملايين سهم من أسهم البنك، بسعر تنفيذ 14.24 درهماً. وارتفعت في سوق أبوظبي أسهم «أسمنت الخليج» 14.75 %، و«أبوظبي الوطنية لمواد البناء» 8.57 %، و«مجموعة أرام» 8.55 %، و«رأس الخيمة للأسمنت» 5.7 %.

وأقفل سهم أدنوك للحفر مرتفعاً بنسبة 0.8 %، عند 5.140 دراهم، بينما ارتفع سهم «بيور هيلث القابضة» بنسبة 5.2 %، عند 3.030 دراهم. وارتفع سهم مجموعة «ملتيبلاي» بنسبة 2.2 %، عند 1.840 درهم، بينما انخفض سهم «منازل» بنسبة 0.6 %، عند 0.333 درهم.

الأسواق العربية

وعلى مستوى البورصات العربية، تراجع «تاسي» السعودي 0.76 %، ومسقط 0.39 %، بينما صعدت الكويت 0.47 %، وقطر 0.55 %، والبحرين 0.11 %، وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر بورصة مصر 0.48 %.

السعودية

وتفصيلاً، تراجع مؤشر السوق السعودي «تاسي» بنسبة 0.76 %، ليغلق عند 11792 نقطة، وبتداولات بلغت 6 مليارات ريال.

وسجل سهم أرامكو السعودية أدنى مستوى له منذ عام 2020، ليغلق عند 25.60 ريالاً، وهبط سهم دراية المالية بنسبة 3 %، عند 38.70 ريالاً، وتراجعت أسهم النهدي، ودله الصحية، وبنان العقارية، وسابك، مجموعة صافولا، والمواساة، والماجد للعود، وإعمار، نايس ون، بنسب تراوحت بين 2 و6 %، في المقابل، صعد سهم الدواء بنسبة 10 %، عند 78 ريالاً.

مصر

اختتمت البورصة المصرية تعاملات جلسة أمس، بارتفاع جماعي للمؤشرات، للجلسة الخامسة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين العرب والأجانب، وبلغت قيمة التداول 4.9 مليارات جنيه، وربح رأس المال السوقي 14 مليار جنيه، ليغلق عند مستوى 2.260 تريليون جنيه.

وارتفع مؤشر «إيجي إكس 30» بنسبة 0.48 %، ليغلق عند مستوى 31608 نقاط، وصعد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» بنسبة 0.54 %، ليغلق عند مستوى 39534 نقطة، وقفز مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلى» بنسبة 0.45 %، ليغلق عند مستوى 13902 نقطة.

كما ارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان» بنسبة 0.46 %، ليغلق عند مستوى 8964 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان» بنسبة 0.58 %، ليغلق عند مستوى 12397 نقطة، وقفز مؤشر الشريعة الإسلامية بنسبة 0.89 %، ليغلق عند مستوى 3386 نقطة، فيما تراجع مؤشر تميز بنسبة 0.79 %، ليغلق عند مستوى 10992 نقطة، وقفز مؤشر سندات الخزانة بنسبة 0.26 %، ليغلق عند مستوى 1962 نقطة.