أسهم أوروبا تتحول للتراجع وسط حذر المستثمرين

تحولت الأسهم الأوروبية إلى التراجع عند الإغلاق أمس، بعد ارتفاعها في بدية التعاملات مع توخي المستثمرين الحذر قبل أسبوع حافل يبدأ بمفاوضات الرسوم الجمركية وينتهي بمحادثات بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن الحرب في أوكرانيا.

وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي على انخفاض 0.1 %، متراجعاً عن مكاسبه التي حققها في وقت سابق من اليوم، لكنه لا يزال يحوم بالقرب من أعلى مستوى له منذ 31 يوليو.

ويستعد المستثمرون لقمة يوم الجمعة في ألاسكا، حيث تخشى كييف من أن يحاول الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب فرض شروط لإنهاء الحرب المستمرة منذ 3 سنوات ونصف السنة.وأثرت آمال التوصل إلى اتفاق سلام سلبا على شركات الدفاع الألمانية، فانخفض سهم راينميتال 4.6 % وسهم رينك 1.6 %.

وفي ألمانيا، انخفض مؤشر داكس القياسي 0.4 % بفعل تراجع مؤشر قطاعي الطيران والدفاع الأوسع نطاقا 1.1 %، بعد أن سجل أدنى مستوى في أكثر من شهر خلال الجلسة.

تحول كبير

وقال كريج كاميرون، مدير المحافظ ومحلل الأبحاث في مجموعة تمبلتون جلوبال إكويتي، عن تأثير اتفاق السلام المحتمل على شركات الدفاع الأوروبية "شهدت إمدادات العتاد الدفاعي تحولا كبيرا خلال الأشهر القليلة الماضية، في ظل تقديم أوروبا المزيد من هذا العتاد لأوكرانيا في الوقت الحالي".

وهوى سهم أورستد الدنمركية لتطوير مزارع الرياح 29.6 % بعد أن كشفت عن إصدار حقوق قيمتها 60 مليار كرونة (9.4 مليارات دولار) وسجل السهم أدنى مستوى له، وكان أكثر الأسهم انخفاضا على ستوكس 600.

وهوى سهم شركة أورستد 22%، بعد أن قالت شركة تطوير مزارع الرياح الدنماركية إنها تعتزم إصدار حقوق اكتتاب أفضلية للمساهمين بقيمة 60 مليار كرونة دنماركية (9.4 مليارات دولار)، واستندت في قرارها إلى تطورات غير مواتية في سوق مزارع الرياح البحرية في الولايات المتحدة.

وانخفض سهم نورثرن داتا بنحو 3% بعد أن قالت شركة رامبل، وهي منصة فيديو أمريكية ومزود للخدمات السحابية، إنها تدرس عرضاً بقيمة 1.17 مليار دولار تقريباً لمجموعة الذكاء الاصطناعي السحابية الألمانية.

أسوأ أداء

وسجلت الأسهم الدنماركية أسوأ أداء بين بورصات الأسواق المتقدمة منذ مطلع العام الحالي، بعد الأنباء السلبية التي طالت كبرى شركاتها.

وخلال العام الحالي حتى الآن تراجع مؤشر «أو إم إكس سي25» -الذي يضم أكبر 25 سهماً- بحوالي 7% هذا العام، وبنسبة 14% في الـ 12 شهراً الماضية، بينما حقق «ستوكس يوروب 600» مكاسب 7.8% و9.6% خلال الفترتين نفسيهما، وذلك مع تراجع سهم شركة الأدوية «نوفو نورديسك» بحوالي 48% هذا العام، في ظل المنافسة التي تشهدها في مجال إنقاص الوزن، وازداد انخفاض المؤشر، أمس، مع انخفاض سهم المجموعة المتخصصة في طاقة الرياح «أورستيد» بنسبة 29%.

وذكر «بير هانسن»، الخبير الاقتصادي الاستثماري لدى «نوردنت إيه بي»، في بيان عبر البريد الإلكتروني حسبما نقلت «بلومبرج»: «يبدو أن العام الحالي كارثي للأسهم الدنماركية، مع بيع المستثمرين العالميين لشركات السوق».

وارتفعت عوائد السندات الألمانية لأجل عامين إلى أعلى مستوى لها منذ الثالث من أبريل، مع انحسار السيولة، إثر تقلص الرهانات على خفض أسعار الفائدة من قبل البنك المركزي الأوروبي.

وصعدت عوائد السندات لأجل عامين نقطة أساس واحدة إلى 1.976%، خلال التعاملات، وهو أعلى مستوى منذ الثالث من أبريل، فيما زادت عوائد السندات العشرية -العائد القياسي- بمقدار نقطة أساس واحدة إلى 2.699%، واستقرت نظيرتها الفرنسية عند 3.361%، وارتفعت العوائد الإيطالية للأجل نفسه نقطة أساس إلى 3.496%.

وبحسب «كومرتس بنك» فإن إصدار السندات في منطقة اليورو هذا الأسبوع سيكون الأدنى منذ بداية العام، مع إعادة فتح مزاد للسندات الألمانية لأجل 10 سنوات وسندات فنلندية لأجل 10 و15 عاماً، في حين ألغت إيطاليا مزادات لآجال 3 و7 سنوات وديوناً طويلة الأجل.

وارتفعت الأسهم الروسية لتلامس أعلى مستوى لها في أكثر من 3 أشهر، بدعم من آمال بأن يسفر الاجتماع المرتقب هذا الأسبوع بين الرئيس الأمريكي «دونالد ترامب» ونظيره الروسي «فلاديمير بوتين» عن تقارب نحو اتفاق لوقف إطلاق النار في أوكرانيا.

وخلال التعاملات صعد المؤشر الرئيسي لبورصة موسكو «إم أوه إي إكس» بنسبة 1.7% إلى 2973 نقطة في تمام الساعة 01:08 مساءً بتوقيت مكة المكرمة، بعدما لامس أعلى مستوى له منذ 29 أبريل عند 2979 نقطة.

وشهدت الأسواق الروسية حالة من التوتر الشديد خلال الأسبوعين الماضيين، منذ أن حدد «ترامب» مهلة نهائية حتى الثامن من أغسطس للتوصل إلى اتفاق سلام في أوكرانيا أو مواجهة عقوبات أمريكية مشددة.

عطلة يابانية

وأغلقت الأسواق المالية اليابانية أبوابها في عطلة وطنية، احتفالاً بيوم الجبل، الذي يوافق الحادي عشر من أغسطس في كل عام، وأقيم لأول مرة عام 2016.

وتغطي الجبال والتلال حوالي 70% من مساحة اليابان، حيث تضم البلاد أكثر من 20 جبلاً يزيد ارتفاع كل منها عن 3000 متر. ومن المقرر أن تستأنف الأسواق المالية في اليابان تداولاتها، اليوم بشكل معتاد.