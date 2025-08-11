تأرجح الأسهم الأمريكية والأوروبية وتحولها إلى التراجع

تأرجحت الأسهم الأمريكية الاثنين، في جلسة متقلبة مع اقتراب موعد انتهاء مهلة التوصل إلى اتفاق تجاري بين الصين والولايات المتحدة، في ظل ترقب بيانات التضخم المقرر صدورها غداً الثلاثاء.

وخلال التعاملات، تحول مؤشر «داو جونز» الصناعي إلى التراجع وانخفض 0.38 % أو 167 نقطة إلى 44008.55 نقاط، وهبط مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بنحو 0.0 7 % أو 4.58 نقاط إلى 6384.30، وانخفض مؤشر ناسداك المجمع 0.05 % إلى 21440.03 نقطة.

وانخفض سهما «إنفيديا» و«إيه إم دي» 0.5 % و1.5 % على الترتيب، بعدما وافقت الشركتان على منح الحكومة الأمريكية 15 % من إيرادات مبيعات الرقائق المتقدمة في الصين.

وارتفع سهم «باراماونت» 1.65 % إلى 12.97 دولاراً، بعدما حصلت الشركة على حقوق بث بطولة القتال النهائي «يو إف سي» لمدة 7 سنوات اعتباراً من عام 2026.

وتتجه الأنظار إلى بيانات التضخم الأمريكية المقرر صدورها الأربعاء، مع توقعات بارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي بنسبة 0.3 % على أساس شهري خلال يوليو، و3 % على الصعيد السنوي.

من جانبه رفع «سيتي جروب» توقعاته للأسهم الأمريكية بنهاية هذا العام، مراهناً على قوة أرباح الشركات بدعم من التخفيضات الضريبية التي يقدمها مشروع قانون الضرائب والإنفاق الذي اقترحه الرئيس ترامب، ما سيعوض التأثير السلبي للرسوم الجمركية.

ويتوقع البنك الأمريكي في مذكرة للعملاء صدرت نهاية الأسبوع الماضي وصول مؤشر «إس أند بي 500» إلى 6600 نقطة بنهاية العام، بدلاً من التقدير السابق البالغ 6300 نقطة، أي بارتفاع 3 % تقريباً مقارنة مع إغلاق يوم الجمعة الماضي، لكنه يتوقع ارتفاع المؤشر إلى 6900 نقطة بحلول منتصف العام المقبل، بزيادة 8 % تقريباً عن المستويات الحالية.

كما رفع البنك تقديراته لربح السهم للشركات المدرجة بالمؤشر للعام الحالي إلى 272 دولاراً بدلاً من 261 دولاراً في السابق، وللعام المقبل عند 308 دولارات.

تراجع أوروبي

وانخفضت الأسهم الأوروبية مع توخي المستثمرين الحذر قبل أسبوع حافل يبدأ بمفاوضات الرسوم الجمركية وينتهي بمحادثات بين الولايات المتحدة وروسيا بشأن الحرب في أوكرانيا.

وأغلق مؤشر ستوكس 600 الأوروبي على انخفاض 0.1 %، متراجعاً عن مكاسبه التي حققها في وقت سابق من اليوم، لكنه لا يزال يحوم بالقرب من أعلى مستوى له منذ 31 يوليو.

ويستعد المستثمرون لقمة يوم الجمعة في ألاسكا، حيث تخشى كييف من أن يحاول الرئيسان الروسي فلاديمير بوتين والأمريكي دونالد ترامب فرض شروط لإنهاء الحرب المستمرة منذ 3 سنوات ونصف السنة.

وأثرت آمال التوصل إلى اتفاق سلام سلباً على شركات الدفاع الألمانية، فانخفض سهم راينميتال 4.6 % وسهم رينك 1.6 %.

وفي ألمانيا، انخفض مؤشر داكس القياسي 0.4 % بفعل تراجع مؤشر قطاعي الطيران والدفاع الأوسع نطاقاً 1.1 %، بعد أن سجل أدنى مستوى في أكثر من شهر خلال الجلسة.

وقال كريج كاميرون، مدير المحافظ ومحلل الأبحاث في مجموعة تمبلتون جلوبال إكويتي، عن تأثير اتفاق السلام المحتمل على شركات الدفاع الأوروبية «شهدت إمدادات العتاد الدفاعي تحولاً كبيراً خلال الأشهر القليلة الماضية، في ظل تقديم أوروبا المزيد من هذا العتاد لأوكرانيا في الوقت الحالي».

وهوى سهم أورستد الدنماركية لتطوير مزارع الرياح 29.6 % بعد أن كشفت عن إصدار حقوق قيمتها 60 مليار كرونة (9.4 مليارات دولار). وسجل السهم أدنى مستوى له، وكان أكثر الأسهم انخفاضاً على ستوكس 600.