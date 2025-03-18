«إعمار» ترفع سوق دبي بمكاسب 6.5 مليارات درهم

صعد سوق دبي المالي خلال تداولات أمس، إذ ارتفع مؤشر السوق بـ 0.60%، أو 30.8 نقطة إلى 5171.4 نقطة، ليربح السوق ما يناهز 6.5 مليارات درهم، بدعم أداء الأسهم القيادية في قطاع العقارات، ولا سيما سهمي «إعمار العقارية» و«إعمار للتطوير»، اللذين ارتفعا 3.05% و2.85% على التوالي.

وارتفع رأس المال السوقي لأسهم دبي المدرجة من 900.7 مليار درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضي، إلى 907.13 مليارات درهم أمس.

وقاد سهم «الإمارات للاستثمار» ارتفاعات 23 سهماً بسوق دبي، مرتفعاً 5.3%، ليغلق عند 90 درهماً، في حين استحوذ سهما «إعمار» على أكثر من نصف سيولة السوق، بقيمة 218.5 مليون درهم، بما يعادل 52.9% من سيولة سوق دبي الإجمالية البالغة 413.2 مليون درهم. وتدعم أداء سوق دبي المالي بارتفاع أسهم تكافل الإمارات 3.01%، والإمارات دبي الوطني 0.74%، فيما استقر «طلبات» عند 1.43 درهم.

واستمرت وتيرة الشراء في سوق دبي المالي في جلسة أمس، واتجه المستثمرون الأجانب (غير العرب) نحو الشراء، بصافي استثمار 22.6 مليون درهم بجلسة أمس، بعد تحقيقهم مشتريات بقيمة 209.4 ملايين درهم، مقابل مبيعات بنحو 186.8 مليون درهم.

سوق أبوظبي

وارتفع مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» 0.34%، إلى 9450.90 نقطة، ليربح السوق ما يناهز 8 مليارات درهم.

وتصدر «العالمية القابضة» النشاط في سوق أبوظبي، مع استحواذه على النصيب الأكبر من إجمالي التداولات، بنحو 177.25 مليون درهم، تلاه «بروج» جاذباً 95.95 مليون درهم، ثم «أدنوك للغاز» بسيولة 69.2 ملايين درهم. وصعدت في سوق أبوظبي أسهم أبوظبي الوطنية للتكافل 13.4%، وأريد 10.35%، وإشراق للاستثمار 5.57%، و«سبيس42» 5.4%.

وأقفل سهم أبوظبي الوطنية للفنادق مرتفعاً خلال أول جلسات الأسبوع، بنسبة 3.3%، عند 0.564 درهم.

وارتفع سهم مجموعة ملتيبلاي 2.3%، عند 1.800 درهم، بينما ارتفع سهم بروج بي إل سي 4.3%، عند 2.450 درهم.

وأعلنت بروج عن اجتماع جمعيتها العمومية 07 أبريل، حيث سيتم مناقشة مقترح توزيع أرباح نقدية بمبلغ 650 مليون دولار (ما يعادل 2387.1 مليون درهم، بمقدار 7.9 فلوس تقريباً لكل سهم)، عن النصف الثاني من 2024.

مكاسب وسيولة

حققت أسواق الأسهم المحلية مكاسب في ختام تداولات أمس، أولى جلسات الأسبوع، وربح رأسمالها السوقي 14.5 مليار درهم، بدعم الأسهم القيادية في القطاعات الرئيسة.

وارتفع رأس المال السوقي للأسهم المدرجة من 3.796 تريليونات درهم في نهاية جلسة الجمعة الماضي، إلى 3.810 تريليونات درهم بنهاية منها 2.903 تريليون درهم للأسهم المدرجة في سوق أبوظبي ، و907.13 مليارات درهم للأسهم في سوق دبي.

واجتذبت الأسهم المحلية سيولة 1.5 مليار درهم، منها 1.1 مليار درهم في سوق أبوظبي، و413.2 مليون درهم في سوق دبي، وجرى التداول على نحو 460.14 مليون سهم، عبر 29.4 ألف صفقة.

الأسواق العربية

وعلى مستوى البورصات العربية، ارتفع «تاسي» السعودي 0.25%، والكويت 0.05%، فيما تراجعت قطر 0.17%، ومسقط 0.06%، والبحرين 0.065%، وخارج منطقة الخليج، صعد مؤشر بورصة مصر 0.38%. ارتفع مؤشر السوق السعودي «تاسي» 0.25%، عند 11883 نقطة، بتداولات 5.5 مليارات ريال. وصعد سهم مصرف الراجحي بنسبة 1%، عند 102.40 ريال، وارتفعت أسهم التصنيع الوطنية، والأهلي السعودي، والمطاحن الرابعة، والمملكة القابضة، وكيان السعودية، بنسب تراوح بين 1 و3%. وارتفع سهم إنتاج، في أول جلساته بالسوق الرئيسة، 30%، عند 65 ريالاً، وبلغت التداولات على السهم نحو 350 ألف سهم.

مصر

صعدت مؤشرات البورصة المصرية بشكل جماعي للجلسة الرابعة على التوالي، مدفوعة بعمليات شراء من المتعاملين الأجانب، وبلغت قيمة التداول 4.1 مليارات جنيه.

وارتفع مؤشر «إيجي إكس 30» 0.38%، إلى 31458 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 30 محدد الأوزان» 0.2%، ليغلق عند مستوى 39322 نقطة، وقفز مؤشر «إيجي إكس 30 للعائد الكلى» بنسبة 0.38%، ليغلق عند 13839 نقطة.

وارتفع مؤشر الشركات الصغيرة والمتوسطة «إيجي إكس 70 متساوي الأوزان»، 0.59%، ليغلق عند مستوى 8924 نقطة، وصعد مؤشر «إيجي إكس 100 متساوي الأوزان»، 0.23%، ليغلق عند 12326 نقطة، فيما تراجع مؤشر الشريعة الإسلامية 0.42%، ليغلق عند مستوى 3356 نقطة.