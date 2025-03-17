27 شركة تقر التوزيعات النقدية عن 2024

تشهد أسواق الأسهم المحلية أحداثاً عديدة خلال الأسبوع الجاري، بالتزامن مع استمرار اجتماعات الجمعيات العمومية لأكثر من 27 شركة في الموافقة على التوزيعات السخية عن عام 2024.

ترقب

وغلب الترقب على تعاملات الأسواق الأسبوع الماضي، حيث سجل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» تراجعاً بـ0.31%، فيما شهد مؤشر سوق دبي المالي بعض عمليات جني الأرباح ليغلق منخفضاً بـ1.58%.

وأفاد أرون ليزلي جون، كبير محللي الأسواق لدى «سنشري فاينانشال»، بأن مؤشر سوق دبي المالي سجل انخفاضاً بنسبة 1.58% خلال الأسبوع المنتهي في 14 مارس 2025، ليغلق عند 5140.61 نقطة، متأثراً بالمعنويات العالمية السلبية، عقب ظهور ضعف في الأسهم الأمريكية.

وذكر أن قطاعات المواد والصناعة كانت هي الأفضل أداءً خلال الأسبوع الماضي، حيث ارتفعت بنسبة 2.86% و1.42% على التوالي، متوقعاً أن تعلن شركتا دبي الوطنية للتأمين وسكون تكافل عن أرباحهما خلال الأسبوع الجاري.

وقال ليزلي جون إن مؤشر سوق أبوظبي للأوراق المالية العام أغلق على انخفاض بنسبة 0.31% خلال الأسبوع الماضي، حيث كان هذا الانخفاض محدوداً نسبياً، خاصة بالنظر إلى المعنويات السلبية في الأسهم العالمية، مرجحاً عدم إعلان أي شركات كبرى في سوق أبوظبي عن أرباحها خلال الأسبوع الجاري.