تقلبات الأسهم تتزايد مع ترقب قرارات الفيدرالي وتصعيد الحرب التجارية

يواجه سوق الأسهم الأمريكي حالة من التقلبات الحادة على خلفية التصريحات المتناقضة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بشأن التعريفات الجمركية على الواردات الأجنبية، وذلك بالتزامن مع ترقب المستثمرين لاجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي هذا الأسبوع، بحثاً عن أي إشارات تتعلق بخفض أسعار الفائدة، وهو ما قد يسهم في استعادة بعض الاستقرار في الأسواق.

شهدت الأسهم الأمريكية انخفاضاً متسارعاً على مدار الأسابيع الماضية، حيث أكد مؤشر «إس آند بي 500» يوم الخميس الماضي دخوله في مرحلة تصحيح بعد أن تراجع بأكثر من 10 % عن مستواه القياسي المسجل في 19 فبراير الماضي، حسب تقرير رويترز الأسبوعي للأسهم الأمريكية.

وتشير «رويترز» إلى أنّه رغم التعافي القوي يوم الجمعة الماضي، فقد خسر السوق ما يزيد عن 4 تريليونات دولار من قيمته السوقية، وسط خسائر كبيرة لعدد من الأسهم الكبرى مثل «إنفيديا» و«تسلا».

الفيدرالي تحت الضغط

ويأتي اجتماع مجلس الاحتياطي الفيدرالي في وقت يتزايد فيه قلق «وول ستريت» بشأن تباطؤ الاقتصاد الأمريكي، وهي مخاوف تفاقمت بفعل تصعيد ترامب لحربه التجارية.

وتقول وكالة رويترز: إنَّ «الأسواق تتوقع أن يُبقي الفيدرالي على أسعار الفائدة دون تغيير يوم الأربعاء؛ إلا أن المستثمرين يترقبون مؤشرات على إمكانية تنفيذ خفض لاحق هذا العام». ويعقّب دومينيك بابالاردو كبير استراتيجيي الأصول المتعددة في «مورنينج ستار ويلث» بقوله: «السوق يحاول بأي وسيلة معرفة متى سيشعر الفيدرالي بالراحة الكافية لتنفيذ خفض جديد لأسعار الفائدة، وأعتقد أن العناوين السياسية والقرارات المفاجئة المقبلة من البيت الأبيض لن تتوقف في أي وقت قريب». وعززت البيانات الأخيرة بشأن التضخم المعتدل من التوقعات بأن الفيدرالي قد يميل إلى تخفيف السياسة النقدية.

وبحسب بابالاردو «فبالرغم من أن التضخم لا يزال أعلى من الهدف السنوي البالغ 2 %، إلا أن البيانات الاقتصادية الضعيفة قد تدفع الفيدرالي إلى إعادة تركيز سياسته نحو دعم النشاط الاقتصادي بدلاً من مكافحة التضخم».

رهانات المستثمرين

وخلال الشهر الماضي، زادت رهانات المستثمرين على خفض أسعار الفائدة، حيث تشير بيانات بورصة لندن إلى توقعات بتنفيذ 3 تخفيضات بمقدار ربع نقطة مئوية خلال عام 2025، ما سيؤدي إلى تقليص المعدلات الحالية البالغة 4.25 % - 4.5 %، ولكن تصريحات رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول في المؤتمر الصحفي المرتقب بعد الإعلان عن القرار ستكون حاسمة.

وقال والتر تود، مدير الاستثمار في «جرين وود كابيتال»: «إذا حاول باول التقليل من أهمية التوقعات بخفض الفائدة، فقد يتسبب ذلك في اضطرابات كبيرة بالسوق».

تخفيض توقعات أداء الأسهم

وفي ظل هذه الاضطرابات، خفضت مؤسسات مالية بارزة توقعاتها لمؤشر «إس آند بي 500» لعام 2025، وخفَّضت جولدمان ساكس توقعها لنهاية العام إلى 6,200 نقطة بدلاً من 6,500 نقطة، بينما قلّصت «ياردني ريسيرش» توقعها «لأفضل سيناريو» إلى 6,400 نقطة بدلاً من 7,000 نقطة، في حين أغلق المؤشر يوم الجمعة عند 5,638.94 نقطة. وقد انعكس هذا التوتر في ارتفاع مؤشر Cboe Volatility الذي سجل هذا الأسبوع أعلى مستوى له منذ أغسطس، قبل أن يتراجع قليلاً.

التعريفات الجمركية

ورغم أن السياسة النقدية للفيدرالي كانت المحرك الرئيس للأسواق في السنوات الأخيرة، إلا أن التوترات التجارية العالمية بدأت تلعب دوراً متزايداً في التأثير على الأسواق.

وفي أحدث تصعيد، هدد ترامب يوم الخميس الماضي بفرض رسوم جمركية بنسبة 200 % على جميع الخمور والمنتجات الكحولية القادمة من أوروبا.

وجاء ذلك بعد يوم واحد من إعلان المفوضية الأوروبية عن فرض تعريفات مضادة بقيمة 28 مليار دولار على البضائع الأمريكية رداً على الرسوم الأمريكية المفروضة على الصلب والألمنيوم.

ويرى ناثان ثوفت مدير الاستثمار في «مانولايف انفستمنت مانجيمنت»، أن هذه المعارك التجارية ستكون المحرك الأهم للأسواق خلال الأشهر المقبلة، مضيفاً: «القصة الأكبر ستظل هي الجدل المستمر حول التعريفات الجمركية، وليس فقط قرارات الفيدرالي».

وختمت رويترز تقريرها بالقول: في ظل هذه الأوضاع المتوترة، يواجه المستثمرون مزيجاً معقداً من العوامل الاقتصادية والسياسية، حيث يبقى مسار أسعار الفائدة والقرارات التجارية الحمائية عوامل رئيسة في تحديد اتجاه الأسواق في الفترة المقبلة»، مضيفة: «ومع استمرار التقلبات، ستظل الأسواق تراقب عن كثب تصريحات رئيس الفيدرالي جيروم باول والتطورات المقبلة في الحرب التجارية العالمية».