الصين تشن حملة لمواجهة الأخبار المزيفة في سوق الأسهم

ذكرت وسائط الإعلام الرسمية أن هيئة تنظيم الأوراق المالية الصينية ستكثف مراقبة المعلومات المزيفة في سوق الأسهم، وستعمل مع الشرطة ومنظمي الفضاء الإلكتروني للقضاء على أولئك الذين ينشرون أخباراً كاذبة، والتي أصبح الذكاء الاصطناعي يسهل نشرها.



وقالت صحيفة شنغهاي سيكيوريتيز نيوز في مقال منفصل إن الذكاء الاصطناعي أصبح أداة جديدة لخلق ونشر معلومات مضللة لخداع المستثمرين أو التلاعب بالأسهم، وإغراء المستثمرين بوعد الثراء السريع.

دفع صعود شركة الذكاء الاصطناعي الصينية ديب سيك DeepSeek المستثمرين الأفراد ومديري الصناديق إلى تبني الذكاء الاصطناعي لمساعدتهم على تقييم الشركات والاستثمار.