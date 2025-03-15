تراجع جماعي للأسواق العربية في ثاني أسابيع مارس

القاهرة - محمد أبوزيد ومحمد فرج

شهدت معظم أسواق الأسهم العربية حركة أفقية مائلة للسلبية، غلب فيه اللون الأحمر على شاشاتها، وسط اضطرابات عالمية ألقت بظلالها على حركة المؤشرات، في وقت تداخلت فيه العوامل الداخلية والخارجية لتشكل مشهداً مثيراً لقلق المستثمرين.

يأتي ذلك بالتزامن مع تصاعد حالة عدم اليقين بالأسواق العالمية، والقلق الواسع على خلفية تصاعد التوترات المرتبطة بسياسات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، المتمثلة في فرض الرسوم الجمركية.

والتي دفعت «وول ستريت» إلى تراجعات ملحوظة هذا الأسبوع. فيما لم تكن الأسواق الإقليمية بمعزلٍ عن تلك التطورات التي تؤثر في حركة السيولة وثقة المستثمرين.

ويعكس المشهد العام مرحلة ضبابية عامة، تترقب خلالها الأسواق أي إشارات لتهدئة التوترات التجارية، أو تحسن في المؤشرات الاقتصادية الأمريكية، بما يعيد بعض الثقة للمستثمرين.

أسواق الإمارات

تماسك مؤشر سوق دبي المالي عند مستوى 5140.61 نقطة، منخفضاً بـ1.57% في 5 جلسات.

وفي أسبوع، تصدر سهم «الوطنية للتأمينات العامة» ارتفاعات سوق دبي بـ14.8%، وارتفعت أسهم تيكوم 8%، ودبي للاستثمار 6.7%، والاتحاد العقارية 3.98%، والخليج للملاحة 3.84%، وأرامكس 3.6%، وتعاونية الاتحاد 3.45%.

في المقابل، تراجعت أسهم الوطنية الدولية القابضة 24.23%، والإمارات للاستثمار 9.96%، والصناعات الوطنية القابضة 7.4%، ودبي التجاري 6%، وطلبات 5.9%.

وأقفل مؤشر فوتسي سوق أبوظبي العام «فادجي» عند مستوى 9418.67 نقطة منخفضاً 0.31% خلال أسبوع.

وكان ضمن الأسهم الرابحة في سوق أبوظبي خلال أسبوع أسهم إشراق للاستثمار 11.5%، والبنك العربي المتحد 10.14%، وبالمز الرياضية 9.2%، والشارقة للأسمنت 8.5%، وسبيس 42 8.5%.

في المقابل، تراجعت أسهم غذاء القابضة 11.4%، وأبوظبي الوطنية لمواد البناء 9.7%، وبيور هيلث القابضة 8.8%، والخليج الاستثمارية 7.97%، والصير للمعدات 6.7%، وطيران أبوظبي 5.99%.

وفي سياق متصل، أنهى مؤشر البورصة السعودية تعاملاته الأسبوعية على تراجع، كما سجلت بورصات قطر والكويت والبحرين وعُمان خسائر متفاوتة، بينما خالفت البورصة المصرية الاتجاه، محققة مكاسب على مستوى المؤشرات الرئيسة، رغم التراجع في رأس المال السوقي.

تراجع سعودي

وأنهى مؤشر البورصة السعودية تعاملات الأسبوع عند مستوى 11,725.88 نقطة، بتراجع 85.23 نقطة، أو بنسبة 0.72%، مقارنة مع مستوى إغلاق الأسبوع الماضي عند 11,811.11 نقطة.

وبلغت القيمة السوقية 9,606 تريليونات ريال. وسجلت كمية التداول نحو 1,453 مليار سهم. وبلغت قيمة الأسهم المتداولة 28,604 مليار ريال، عبر 2,423,891 صفقة.

وتصدرت أسهم دراية قائمة الأكثر ربحية بارتفاع 21%، تلتها دار الأركان بنمو 11.92%، ثم ارتيكس بارتفاع 10.39%، وساكو بارتفاع 8.9%، واللجين بنسبة 6.53%. بينما تصدرت أسهم المملكة قائمة الأكثر خسارة بـ 11.81%، ثم مجموعة صافولا التي تراجعت بنحو 11.42%، والبحر الأحمر بخسارة 10.84%، والعربية 10.8%، وبوان بنسبة 9.44%.

نزول في قطر

أنهى مؤشر بورصة قطر تعاملات الأسبوع متراجعاً بنحو 0.86%، عند مستوى 10,423.18 نقطة، مقارنة مع إغلاق الأسبوع الأول من مارس عند مستوى 10,514.11 نقطة.

وبلغ رأس المال السوقي 608,799 مليارات ريال قطري (مقابل 616,072 مليار ريال قطري الأسبوع السابق). وبلغت قيم التداول خلال الأسبوع نحو 1,911 مليار ريال (مقابل 1,542 مليار ريال قطري الأسبوع الماضي)، وحجم التداول 704,501,455 سهماً، عبر 68,285 صفقة.

تصدرت أسهم كيو إل إم لتأمينات الحياة والتأمين الصحي قائمة الأكثر ارتفاعاً بنمو 3.1%، تلتها مجموعة مقدام القابضة بارتفاع 2.16%، ثم قطر للسينما وتوزيع الأفلام بارتفاع 2%، وقطر لصناعة الألمنيوم بنمو 1.9%.

وعلى الجانب الآخر، تصدرت أسهم السلام العالمية قائمة الأكثر انخفاضاً بتراجع 8%، ثم بروة العقارية بانخفاض 7.6%، والمتحدة للتنمية 5.55%، والقطرية للصناعات التحويلية 5.25%، وOoredoo بنسبة تراجع 4.7%.

هبوط بورصة الكويت

وفقد المؤشر العام لبورصة الكويت مستويات الـ 8 آلاف نقطة، لينهي تعاملات الأسبوع عند مستوى 7,907.97 نقاط، بتراجع 2.2%، مقارنة مع 8,119.35 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي.

بلغت رسملة السوق 46,798 مليار دينار كويتي (مقارنة مع 48,053 مليار دينار كويتي الأسبوع الماضي).

وارتفع حجم التداول إلى 2,117 مليار سهم (مقارنة مع 1.954 مليار سهم الأسبوع الماضي)، بقيمة تداول 770,508 مليون دينار، عبر 94,316 صفقة.

تصدرت أسهم كفيك قائمة الأكثر ارتفاعاً بنسبة 9.7%، تلتها الديرة بنسبة 6.79%، وإنجازات بنحو 5%، والخليجي بنسبة 4.82%، والإماراتية بارتفاع 4.13%. بينما تصدرت قائمة الأكثر انخفاضاً أسهم مدينة الأعمال الكويتية بانخفاض 51.8%، ثم أولى وقود بتراجع 33.33%، وبيت الطاقة بخسارة 25.21%، والسور 17.95% وكامكو 12.59%.

كما مؤشر السوق الأول بنحو 2.17%، لينهي تعاملات الأسبوع الثاني من شهر مارس عند مستوى 8,475.87 نقطة، مقارنة مع إغلاق الأسبوع السابق عند 8,663.67 نقطة. كما تراجع مؤشر السوق الرئيس بنحو 4.5%، مغلقاً عند 7,199.00 نقطة، مقارنة مع مستوى 7,544.88 نقطة في الأسبوع السابق.

تباين في البحرين

تراجع مؤشر بورصة البحرين العام بنسبة 0.08% خلال الأسبوع، منهياً التعاملات عند مستوى 1972.323 نقطة. بينما ارتفع مؤشر البحرين الإسلامي بنحو 0.52%، مغلقاً عند مستوى 829.86 نقطة. فيما بلغ إجمالي كمية التداولات 61,236,550 سهماً، وإجمالي القيمة المتداولة 12,880,654 ديناراً بحرينياً.

تصدرت أسهم مجموعة فنادق الخليج قائمة الأكثر ربحية بارتفاع 10%، تلتها زين البحرين بارتفاع 2.6%، وبنك السلام بنمو 2.23%، فيما تصدرت أسهم شركة البحرين للتسهيلات التجارية قائمة الأكثر تراجعاً بخسارة 3.45%، ثم بيت التمويل الكويتي بتراجع 3.02%، والمؤسسة العربية المصرفية بتراجع 2.63%.

بورصة مسقط

وسجل مؤشر بورصة مسقط تراجعاً أسبوعياً بنحو 0.19%، منهياً التعاملات عند مستوى 4387.39 نقطة، مقابل 4395.51 نقطة بنهاية الأسبوع الماضي.

وارتفع إجمالي عدد الأوراق المالية المتداولة بنسبة 41.29%، إلى 121,812,156، بينما زادت القيمة الإجمالية للتداولات بنحو 36.08%، مقارنة بالأسبوع الماضي، في حين صعد عدد الصفقات بنسبة 16.48%، ليصل إلى 4,064 صفقة.

ولجهة أكثر خمس ورقات مالية ارتفاعاً، جاءت مسقط للتأمين في المقدمة بنمو 45.94%، تلتها «سند عمان استثمار» بنمو 11.11%، وفولتامب للطاقة بارتفاع 7.83%، والبنك الوطني العماني بارتفاع 7.14%، والبنك الأهلي 5.39%. بينما على الجانب الآخر، تصدر أسهم شل العمانية للتسويق التراجعات بنحو 15.25%، وصناعة الكابلات العمانية 10.72%، والأسماك العمانية 10%، وعمان للمرطبات 10%، والمطاحن العمانية 8.06%.

ارتفاع في بورصة مصر

وخالف المؤشر الرئيس لبورصة مصر «إيجي إكس 30» اتجاه معظم الأسواق العربية، مسجلاً ارتفاعاً بنحو 1.11% في الأسبوع الثاني من مارس، منهياً التعاملات عند مستوى 31290.62 نقطة، مقارنة مع 30,947.44 نقطة الأسبوع الماضي.

كذلك الحال بالنسبة لمؤشر «إيجي إكس 70» متساوي الأوزان الخاصة بالأسهم الصغيرة والمتوسطة، والذي ارتفع بنسبة 2.78%، مغلقاً عند مستوى 8787.13 نقطة (مقارنة مع 8,549.66 نقطة الأسبوع الماضي). كما ارتفع مؤشر «إيجي 100» متساوي الأوزان ارتفاعاً بنحو 2.88%، ليغلق عند مستوى 12209.73 نقاط.

لكن رأس المال السوقي سجل خسارة بنسبة 1.7%، أو بنحو 38.3 مليار جنيه، عند مستوى 2.244 تريليون جنيه. بينما صعد رأس المال السوقي للمؤشر الرئيس إلى 1.297 تريليون جنيه، بنسبة نمو 1.5%، مقارنة مع 1.278 تريليون جنيه الأسبوع الماضي.

بلغ إجمالي قيمة التداول 415.4 مليار جنيه، وكمية التداول نحو 7.37 مليارات ورقة منفذة على 489 ألف عملية، مقارنة بإجمالي قيمة تداول 385.2 مليار جنيه، وكمية تداول بلغت 6.286 مليارات ورقة منفذة على 392 ألف عملية خلال الأسبوع الماضي.